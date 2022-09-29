У границы с Финляндией появился мобильный военкомат

Если если границу пересекает гражданин, подлежащий ЧМ, ему вручают повестку. Остальным просто желают никогда не возвращаться счастливого пути.

Кстати, тем, кто прошёл границу, тоже не стоит расслабляться: финская сторона не слишком дружелюбна к потоку россиян.