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У границы с Финляндией появился мобильный военкомат

У границы с Финляндией появился мобильный военкомат

Автор:
29 сентября 2022 08:44
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ленинградская область   военкомат   выборг   граница   кпп   повестки   политика   финляндия   частичная мобилизация   
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Ни один уклонист не просочится!

В Выборгском районе Ленобласти развернули мобильный пункт военного коммиссариата. Снимок передвижного военкомата появился в сообществе "Интересный Выборг" в ВК.


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В администрации Выборгского района подтвердили: да, военкомат стоит, и его нахождение там вполне законно. Таким образом, можно оследить тех, кто пытается сбежать от частичной мобилизации.


Если если границу пересекает гражданин, подлежащий ЧМ, ему вручают повестку. Остальным просто желают никогда не возвращаться счастливого пути.

Кстати, тем, кто прошёл границу, тоже не стоит расслабляться: финская сторона не слишком дружелюбна к потоку россиян.


Более того, появилась информация о введении ограничений на границе с Россией - ранее финны беспокоились о своём реноме перед всей Европой. Как же так: Россия - враг, а её граждане свободно въезжают в Финляндию как туристы. Поступило предложение об ограничении пересечения границы россиянами, и Госсовет может обнародовать своё решение уже сегодня, 29 сентября.

Источник:

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Метки: Ленинградская область   военкомат   выборг   граница   кпп   повестки   политика   финляндия   частичная мобилизация   
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8  комментариев
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27k
Андрей Иванов 44 минуты назад
У нас будет самая мощная ударная группировка из менеджеров,баррист, официантов, блогеров и создателей веб-сайтов
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−175
Thomsen 23 минуты назад
Run Rabbit Run.

2025 год. Из карельского леса на заправку вышел одичавший уклонист. У заправлявшего свою "газель" Файзулло спросил - чё там, война идёт? Путин жив? Прогулявший курсы русского языка Файзулло на всякий случай ответил отрицательно. Обрадованный уклонист весело зашагал к ближайшему населённому пункту, где был схвачен патрулём военкоматовских "охотников за головами", побрит, очищен от паразитов и отправлен на Карпатский фронт. На третий год войны победа была близка, как никогда.
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239
zzzz_987 Thomsen 12 минут назад
Расчехлился чертила...
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32k
ACU900 46 минут назад
Вызвали меня в военкомат
Дали мне пудовый автомат
И бутылку водки
И кусок селедки
А теперь воюй и не скучай.
В первом же бою я отличился
Вдоволь этой водочкой напился
Выползаю из окопа,
Получил три пули в жопу
А теперь сиди и не скучай.
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239
zzzz_987 ACU900 13 минут назад
Песня бравых еврейских воинов...
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