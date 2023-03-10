Как живут в городе, по которому проходит граница двух стран

Борьба за власть между несколькими дворянами в 1198 году привела к тому, что один из них стал сюзереном второго и отдал часть земель, однако сохранил контроль за частью своих вассалов. Позже он всё же получил независимость вместе с контролем своих вассалов, который впоследствии превратила в право владения определёнными землями.