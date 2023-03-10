Как живут в городе, по которому проходит граница двух стран

Как правило, пересечение границы с другой страной у нас ассоциируется с необходимостью делать загранпаспорт, а затем и визу, если таковая потребуется. К тому же, поездка за границу - это практически всегда захватывающее приключение и дополнительная доза новых эмоций и впечатлений!
Но представьте на мгновение, если бы вам приходилось пересекать границу всякий раз, когда вы, скажем, решите отправиться в магазин за продуктами или захотите посидеть в любимом кафе. Странно, не правда ли? А вот для жителей небольшого городка Барле подобная ситуация является вполне привычным явлением.
Городок, а, лучше сказать, посёлок Барле расположен в 5 километрах от голландско-бельгийского рубежа, и проживает в нём порядка 9 тыс. человек. Добраться до него можно на рейсовом автобусе, отправляющемся из города Бреда.
Барле похож на сотни других небольших, но по-своему милых и уютных уголков северной Европы, за исключением небольшого нюанса - его основная часть является бельгийским анклавом, относящимся к провинции Антверпен.
Посёлок в буквальном смысле разделен между Бельгией и Нидерландами пограничной линией. Бельгийская часть носит название Барле-Хертог, а голландская - Барле-Нассау.
Причиной столь странного разделения являются старинные феодальные взаимоотношения. Территория современного Барле была заселена с древних времён, однако первое документальное свидетельство (хотя и весьма сомнительное) о существовании поселения приходится на 992 год.
Борьба за власть между несколькими дворянами в 1198 году привела к тому, что один из них стал сюзереном второго и отдал часть земель, однако сохранил контроль за частью своих вассалов. Позже он всё же получил независимость вместе с контролем своих вассалов, который впоследствии превратила в право владения определёнными землями.
Ну а окончательно закрепил существующие границы Вестфальский мир, когда одна часть селения стала независимыми Нидерландами, а другая отошла испанским Габсбургам.
Казалось бы, не проще ли сделать эту территорию нейтральной и избавиться от всевозможных пограничных нюансов? Видимо, не проще, поскольку власти обеих стран подошли к вопросу определения границ со всей ответственностью и скрупулезностью, сделав пограничную линию "изюминкой" Барле.
В пешеходной зоне границы очерчены специальной разметкой в виде белых крестов, а на проезжей части - металлическими шайбами. Проще говоря, жители Барле могут оказаться в другой стране с её уникальными особенностями, просто переступив очерченный на асфальте крест!
Так, например, магазины и рестораны, расположенные в голландской части Барле по воскресеньям не работают, а у заведений на бельгийской стороне напротив протяжённость рабочего дня значительно больше. В некоторых кафе и ресторанах пограничный рубеж проходит прямо посередине зала, поэтому, когда голландская часть закрывается, можно продолжить отдыхать, просто перейдя за столик на бельгийской стороне.
Вся жизнь граждан Барле регламентирована в соответствии с границами той или иной страны. Номера домов для удобства помечены цветами национальных флагов, а указатели и обозначения выполнены в специфическом дизайне. Поэтому любая прогулка по посёлку может запросто превратиться в игру "Найди 10 отличий".
С правовыми тонкостями тоже всё предельно ясно. Гражданство человека определяется той страной, куда выходит парадная дверь его дома. Налоги он платит тому государству, где находится парадная дверь его организации, а ребенок может стать голландцем или бельгийцем в зависимости от того, на какой территории находится место, где он родился.
Со времён Второй Мировой войны границы в Барле являются формальными, благодаря таможенно-экономическому союзу Бенилюкс. А образование шенгенской зоны позволило приобщиться к забавному территориальному казусу и остальным европейцам, а также заядлым путешественникам и туристам со всего света.
Сегодня в Барле две мэрии, две полиции, два кафедральных собора и две больницы. Государственные границы горожане пересекают десятки раз в день. Более того, условную "поездку за рубеж" жителям Барле порой сулит просто выход из дома: в некоторых районах голландско-бельгийская граница начинается прямо на пороге.
Источник:
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Но кастрюли на бошках (и долларовые гранты) экранировали эти попытки
А если совершить преступление стоя на линии границы, то по закону какой страны будут судить.