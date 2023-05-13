Редкие встречи. Интересные снимки известных людей

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Сегодня подборка совместных фотографий, наших и зарубежных артистов, актеров и всем известных людей!
Интересного вам просмотра!
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3.
Евгений Моргунов с юным иранским актером Рафни Магомед-Реза на IV Международном кинофестивале в Москве, 1965 год
5.
Турецкая актриса Фатма Гирик и Наталья Фатеева в дни работы X Московского международного кинофестиваля, 1977 год
11.
Геннадий Хазанов и баскетболист Маркус Уэбб во время празднования 70-летнего юбилея советского тренера А. Гомельского в Москве, 1997 год
12.
Марчелло Мастроянни и Александр Абдулов с жителями Одессы во время кинофестиваля «Золотой Дюк», 1988 год
14.
Семия Денден, Одиль Версуа, Ирина Губанова, Женевьева Паж, Эве Киви и Марина Влади во время проведения IV Международного кинофестиваля, 1965 год
18.
Карен Шахназаров, Федерико Феллини и Ирина Алферова на XV Международном кинофестивале в Москве, 1987 год
19.
Симона Синьоре, Людмила Шагалова и Зинаида Кириенко во время беседы на III Московском международном кинофестивале, 1963 год
20.
Американский кантри-певец Крис Кристофферсон и Александр Градский во время гала-концерта во Дворце спорта «Динамо», 1987 год
21.
Наталья Величко, Дорис Кунсман и Валентина Теличкина в дни работы VII Международного кинофестиваля, 1973 год
24.
Олег Стриженов, Зинаида Кириенко, Жан Маре на III Московском международном кинофестивале, 1963 год
25.
Софи Лорен, Людмила Савельева и итальянский режиссер Карло Понти во время церемонии встречи в аэропорту, 1970 год
27.
Владимир Ивашов и Светлана Светличная с американским актером Александром Реем и его супругой на VII Московском международном кинофестивале, 1971 год
28.
Сисели Тайсон, Маргарита Терехова и Пэтси Кензит во время премьеры советско-американского кинофильма «Синяя птица», 1976 год
29.
Майя Кристалинская, Гелена Великанова и Тамара Миансарова вместе с Мирей Матье в Кремлевском Дворце съездов, 1967 год
31.
Стас Намин, Йоко Оно с сыном Шоном и участники ансамбля Стаса Намина на пресс-конференции советско-американского спектакля «Дитя мира», 1986
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