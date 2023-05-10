Загадка озера Ангикуни, откуда в один миг исчезло целое поселение

12 ноября 1930 года он в очередной раз решил заглянуть в деревню, чтобы отдохнуть и восстановить силы после долгого блуждания по лесам. Но встретили его не возгласы приветствия, а режущая уши тишина.

Не было слышно ни гула голосов, ни лая собак. Удивлённый Лабелль направился к ближайшей яранге. Окликнул хозяев и, не услышав ответа, вошёл внутрь. Взору гостя предстала пугающая картина: недавно потухший огонь, даже не успевшая остыть еда. Но хозяев нигде не было.

Аналогичная картина ждала его и в остальных ярангах. Во многих были признаки того, что люди планировали приступить к трапезе. Кое-где лежали подготовленные к обработке шкуры. Но признаков людей нигде не было.