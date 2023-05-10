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Загадка озера Ангикуни, откуда в один миг исчезло целое поселение

Загадка озера Ангикуни, откуда в один миг исчезло целое поселение

Автор:
10 мая 2023 12:39
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Ангикуни   Загадка   Канада   деревня   инуиты   исчезновение   озеро   племя   причина   пропажа   
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В эту небольшую деревеньку инуитов охотники и рыбаки, промышлявшие на севере Канады, набредали не один раз. Местные всегда встречали их гостеприимно, кормили, предоставляли ночлег. Но в очередной такой заход поселение на берегу озера Ангикуни оказалось полностью безлюдным.

Джо Лабелль занимался добычей пушнины и нередко бывал в этих местах. Мужчину местные хорошо знали, с радостью привечали, поскольку он был отличным рассказчиком и радовал своих приятелей из местных историями из большого мира.

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12 ноября 1930 года он в очередной раз решил заглянуть в деревню, чтобы отдохнуть и восстановить силы после долгого блуждания по лесам. Но встретили его не возгласы приветствия, а режущая уши тишина.

Не было слышно ни гула голосов, ни лая собак. Удивлённый Лабелль направился к ближайшей яранге. Окликнул хозяев и, не услышав ответа, вошёл внутрь. Взору гостя предстала пугающая картина: недавно потухший огонь, даже не успевшая остыть еда. Но хозяев нигде не было.

Аналогичная картина ждала его и в остальных ярангах. Во многих были признаки того, что люди планировали приступить к трапезе. Кое-где лежали подготовленные к обработке шкуры. Но признаков людей нигде не было.

Джо ощутил какой-то животный ужас. Ведь мужчина отлично знал, что живущие в суровых условиях люди привыкли к постоянной борьбе с природой. И даже в соседнюю деревню никто не выдвинется без запаса продовольствия, тёплой одежды и оружия. А здесь словно все живые существа просто испарились. Ведь в округе не было даже следов, которые показали бы направление, в котором  ушли жители.

Несмотря на сильную усталость, охотник чуть ли не бегом бросился в крупное соседнее селение: там имелся узел связи. В голове билась единственная мысль: а если и там никого не окажется?

Тиски, сжимавшие сердце, разжались, когда он вошёл в деревню и услышал шум голосов. Джо отбил телеграмму. И уже через несколько часов к Ангикуни прибыли конные полицейские, помочь которым вызвались местные охотники.

Внимательный осмотр показал, что всё население деревни в количестве 28 человек просто исчезло. Неподалёку было обнаружено массовое захоронение собак. Животные были сильно истощены, видимо, погибли от голода.

А ведь к собакам инуиты относились очень ответственно. Скорее, сами  стали бы голодать, чем позволили погибнуть псам, ведь ездовые собаки – первые помощники в этой местности. Без них никуда. Тем более что в ярангах имелись запасы продуктов. И массовая гибель людей от голода исключается.


Вторая неожиданная находка ждала группу на местном кладбище. Все захоронения оказались разрыты, тел в могилах не было. А могильные камни, которые инуиты складывали в виде пирамид, убраны и аккуратно разложены рядом. Что поразительно, поскольку к покойным племя относилось с трепетом и благоговением. И к могилам не подходили без лишней нужды, не говоря уже о том, чтобы вскрыть их и извлечь останки.

Некоторое время история активно обсуждалась в канадской прессе. Что же вынудило людей скоропостижно покинуть деревню? Если им срочно пришлось откочевать на другую стоянку, то как объяснить брошенные вещи, оружие, еду? Без ответов остались и вопросы касаемо погибших собак и вскрытых могил.

Выдвигалась даже совершенно абсурдная версия о пришествии инопланетян, вынудивших людей совершить столь странные поступки, а потом забравших их с собой. Конечно же нашлись свидетели (якобы), видевшие яркое свечение в районе озера. Которое перемещалось к поселению за пару дней до его посещения охотником.

Уже в нашем веке интерес к истории снова активизировался. Любители мистики попытались найти потомков Лабелля, чтобы получить какую-то дополнительную информацию. Но попытка не принесла результатов. И история исчезновения целой деревни при столь странных обстоятельствах продолжает оставаться загадкой.


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Метки: Ангикуни   Загадка   Канада   деревня   инуиты   исчезновение   озеро   племя   причина   пропажа   
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