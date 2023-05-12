В Германии предложили стерилизовать людей ради защиты климата





Климатолог из ФРГ стерилизовала себя, чтобы снизить выбросы CO2 в атмосферу, сообщает eXXpress. И это не единичный случай — отказ от детей "в пользу климата" перерастает в настоящее движение.





Возглавляет его Верена Бруншвайгер. Она требует выплачивать по 50 000 евро каждому, кто не завел ребенка к 50 годам. К движению присоединяются и мужчины, которые добровольно подвергают себя вазэктомии.





Критики этой идеи задаются вопросом: для кого сегодняшние активисты на самом деле хотят защитить климат, если они выступают за то, чтобы в мире не рождалось больше детей. Для следующего поколения? Звучит парадоксально.