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Чего добиваются климатологи?
В Германии предложили стерилизовать людей ради защиты климата
Климатолог из ФРГ стерилизовала себя, чтобы снизить выбросы CO2 в атмосферу, сообщает eXXpress. И это не единичный случай — отказ от детей "в пользу климата" перерастает в настоящее движение.
Возглавляет его Верена Бруншвайгер. Она требует выплачивать по 50 000 евро каждому, кто не завел ребенка к 50 годам. К движению присоединяются и мужчины, которые добровольно подвергают себя вазэктомии.
Критики этой идеи задаются вопросом: для кого сегодняшние активисты на самом деле хотят защитить климат, если они выступают за то, чтобы в мире не рождалось больше детей. Для следующего поколения? Звучит парадоксально.
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Метки: климат потепление сумашедшая
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