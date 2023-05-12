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В Германии предложили стерилизовать людей ради защиты климата

В Германии предложили стерилизовать людей ради защиты климата

Автор:
12 мая 2023 15:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: климат   потепление   сумашедшая   
381
1

Чего добиваются климатологи?


В Германии предложили стерилизовать людей ради защиты климата


Климатолог из ФРГ стерилизовала себя, чтобы снизить выбросы CO2 в атмосферу, сообщает eXXpress. И это не единичный случай — отказ от детей "в пользу климата" перерастает в настоящее движение.


Возглавляет его Верена Бруншвайгер. Она требует выплачивать по 50 000 евро каждому, кто не завел ребенка к 50 годам. К движению присоединяются и мужчины, которые добровольно подвергают себя вазэктомии.


Критики этой идеи задаются вопросом: для кого сегодняшние активисты на самом деле хотят защитить климат, если они выступают за то, чтобы в мире не рождалось больше детей. Для следующего поколения? Звучит парадоксально.

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Метки: климат   потепление   сумашедшая   
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17  комментариев
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26k
Matrosskin 5 часов назад
А что ? Хорошее начинание: хочешь быть очередным гринписовцем - сходи сначала к хирургу. И природе станет легче: % дегенератов снизится естественным образом уже буквально через поколение. Премию Дарвина за этот столик.
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5k
михаил 13 минут назад
Пусть в опу еще анальную пробку засунут, чтобы СО не выходило.
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10k
BarOb 2 часа назад
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25k
ПаганецЪ 2 часа назад
Давайте, начните с себя.
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6k
Бу 2 часа назад
пипец
безумные люди
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5k
Старичок 3 часа назад
можно еще лимит жизни установить. допустим 57,3 года. и пенсионный фонд не нужен. немцы, не останавливайтесь.
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13k
Ivan 3 часа назад
Не останавливайтесь...

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9k
Том Сойер 3 часа назад
Пидалька даёт дельный совет немчуре....

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2k
Артур Котовой 3 часа назад
Молодцы, правильно делают. Таким дегенератам детей нельзя заводить. Хорошо что они это понимают.
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33k
Dobry vojak Svejk 4 часа назад
Вперёд. Меньше дебилов с таким генофондом будет.
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10k
Ф Ив 5 часов назад
Флаг им в руки, пусть стерилизуют себя и не передают свои ущербные гены. Только пусть с этим к другим не лезут.
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8k
Александр Маслов 5 часов назад
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11k
Николай 5 часов назад
Их бы фюррер ох?*ел от такого расклада.
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30k
Владимир 5 часов назад
Ничего они не добиваются, они просто долбоклюи.
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Neftyanoy56

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