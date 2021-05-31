Список городов, которые уйдут под воду к ближайшему десятилетию

Да, ледники тают, уровень воды поднимается. И с этим уже никто не спорит - погода меняется прямо у нас на глазах - мы удивляемся снегу в мае. холоду в июле, жаре в ноябре и т.п. Так то же у нас, по прогнозам ученых, затонет в довольно скором времени?
На планете более 5 миллионов кубометров льда и большая его часть сосредоточена в ледниках Гренландии и Антарктиды. И если они вдруг растают все разом, то вода поднимется на 66 метров, поглотив под собой огромное количество населенных пунктов по всему миру.
На сегодня по сравнению с 1993 годом, который принято считать в НОАА за ноль, средний уровень океана поднялся на 6,5 см.
Еще в 2007 году ученые прогнозировали подъем воды на 18-59 см за последующие 20 лет, но затем скорректировали свои прогнозы до 26-91 см.
Таяние льда в Арктике приведет к повышению температуры воздуха уже в эти 10 лет. По их словам, таяние ледников приводит к снижению способности льда отражать солнечные лучи с поверхности планеты, а это вызывает повышение температуры воздуха.
Ученые считают, что в ближайшие десятилетия под водой окажутся более 1360 гектаров городских земель, при этом более всего пострадает Приморский район, особенно в округе Лахтинского залива (там уйдут под воду 816 га). А еще, помимо подъема воды из океанов, бассейн Невы в это десятилетие станет сосредоточением осадков со всей Европы
Астрахань пострадает в результате разлива Каспийского моря и дельты Волги. Ученые подсчитали, что уровень Каспийского моря "прыгал" за последние 100 лет на 3 метра вверх и вниз
Значительное подтопление прибрежных регионов грозит Краснодарскому краю, Ямало-Ненецкому автономному округу, Якутии, Архангельской и Мурманской области
Есть несколько сценариев развития событий, и по одному из них температура может подняться на 5-6 градусов до 2100 года. Южные регионы, включая Крым будут все более засушливыми. Например в Севастополе за последние 30 лет средняя годовая температура воздуха выросла на 1,5 градуса
В случае повышения температуры на три градуса, например, уровень моря поднимется на один метр. Эта, на первый взгляд, небольшая перемена затопит 590 населенных пунктов.
В более отдаленном будущем, согласно прогнозу около 5000 лет, растает ледяной щит Гренландии и Антарктиды, и тогда затопленной окажется значительная часть Европы. На Среднем Урале высота над уровнем океана, в основном, около 200 метров — эта территория под водой не окажется, но климат здесь изменится достаточно серьезно.
В ближайшие 100 лет ураганы и наводнения приведут к тому, что Нью-Йорк уйдет под воду, а также
Шанхай (Китай), Лондон (Великобритания), Новый Орлеан (США), Сан-Франциско (США), Лос-Анджелес (США), Гамбург (Германия), Токио (Япония), Амстердам (Нидерланды), Венеция (Италия). И это не считая тысяч более мелких городов и поселений.
Как считают специалисты National Geographic, все побережье Атлантического океана, прибрежные районы Индии, а также Флорида и побережье Мексиканского залива скроются под водой полностью
Однако, не спешите паниковать. Данные наблюдений последних лет полностью подтвердили появление предсказанного замедления потепления, начиная с первых лет ХХI века. Теперь это замедление признано и обсуждается в литературе под названием «пауза» в потеплении климата.
Так что прогноз еще может поменяться несколько раз. На то он и прогноз
Климатические вероятности рассчитаны для 436 вероятных сценариев. Для прогноза каждый сценарий учитывает около двух десятков различных переменных: например, среднюю и максимальную среднемесячную температуру и количество осадков.
Источник:
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Я испугался и поеду в горы прятаться)))
5 миллионов кубометров льда - это всего навсего 4.5 млн кубометров воды .
Запасы льда на Земле около 30 млн кубических километров , а то , что написал "афтар" река Волга выносит в Каспийское море меньше , чем за десять минут ...
Но есть одно "но". Это не ближайшее десятилетие, а ближайшее столетие-два. А то и больше. Чтобы за 10 лет полностью ушло под воду все перечисленное, уровень мирового океана должен подняться на пару десятков метров. А для этого нужно, мягко говоря, очень большой объем воды.
а "британские учёные установили", что никакого глобального потепления нет
кому верить?
одна надежда на "специалистов" - уж они-то всё разъяснят
Скоро ли растает лед в центральных регионах Антарктиды?