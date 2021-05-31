Список городов, которые уйдут под воду к ближайшему десятилетию

На планете более 5 миллионов кубометров льда и большая его часть сосредоточена в ледниках Гренландии и Антарктиды. И если они вдруг растают все разом, то вода поднимется на 66 метров, поглотив под собой огромное количество населенных пунктов по всему миру.





На сегодня по сравнению с 1993 годом, который принято считать в НОАА за ноль, средний уровень океана поднялся на 6,5 см.

Еще в 2007 году ученые прогнозировали подъем воды на 18-59 см за последующие 20 лет, но затем скорректировали свои прогнозы до 26-91 см.

Таяние льда в Арктике приведет к повышению температуры воздуха уже в эти 10 лет. По их словам, таяние ледников приводит к снижению способности льда отражать солнечные лучи с поверхности планеты, а это вызывает повышение температуры воздуха.

