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Список городов, которые уйдут под воду к ближайшему десятилетию

Список городов, которые уйдут под воду к ближайшему десятилетию (10 фото)

Автор:
31 мая 2021 14:21
Сообщество : Факты
Метки: города   затопление   интересное   климат   потепление   прогнозы   факты   
2515
10

Да, ледники тают, уровень воды поднимается. И с этим уже никто не спорит - погода меняется прямо у нас на глазах - мы удивляемся снегу в мае. холоду в июле, жаре в ноябре и т.п. Так то же у нас, по прогнозам ученых, затонет в довольно скором времени?

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Метки: города   затопление   интересное   климат   потепление   прогнозы   факты   
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21  комментарий
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3k
Борис Карабанов 2 часа назад
- Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года земля налетит на небесную ось!
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4k
Александр Зотов 4 минуты назад
как-то никто из авторов таких статей не рассматривает варик, что таяние льдов в Гренландии и Арктике снесёт Гольфстрим южнее и Европа вместо затопления замёрзнет)
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9k
Kostick Полчаса назад
лет так 20 назад истерили, что "вот вот, озонная дыра разверзнется, и всемыумрем!".
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25k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
карта когда уровень океана на 60 метров поднимется.
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5k
ваня панкин 41 минуту назад
один я слышу этот звук, когда говорят про глобальное потепление...

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46k
Albert GER Час назад
Через 5тысяч лет затопит.
Я испугался и поеду в горы прятаться)))
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35k
jonnyD Час назад
"На планете более 5 миллионов кубометров льда" (с) ... надо иметь хоть 5 грамм мозгов , лядь !
5 миллионов кубометров льда - это всего навсего 4.5 млн кубометров воды .
Запасы льда на Земле около 30 млн кубических километров , а то , что написал "афтар" река Волга выносит в Каспийское море меньше , чем за десять минут ...
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8k
Majul Час назад
Все верно.
Но есть одно "но". Это не ближайшее десятилетие, а ближайшее столетие-два. А то и больше. Чтобы за 10 лет полностью ушло под воду все перечисленное, уровень мирового океана должен подняться на пару десятков метров. А для этого нужно, мягко говоря, очень большой объем воды.
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5k
hhwost 2 часа назад
"китайские эксперты оценивают", что мы все скоро утонем,
а "британские учёные установили", что никакого глобального потепления нет
кому верить?

одна надежда на "специалистов" - уж они-то всё разъяснят
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18k
Luc72 2 часа назад
Понастроятся в поймах рек, типа последние 30 лет ни разу не затапливало, значит не затопит... А рельеф местности он не зря сформировался, раз в 50 лет да и затопит... Потом ходют плачутся, у государства деньги требуют... А ведь хрен кто застрахуется, человечество уже много веков назад придумало такую штуку.
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13k
Альф 57 2 часа назад
Живу в Питере, в Приморском районе, напротив парка 300летия. Дамба выполняет свои функции идеально, даже в шторм нет опасности наводнения.
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142
Шурман 2 часа назад
Бельгия и Голландия уходят каждый год под воду , вот только уйти не могут , в Голландии очень хорошая система шлюзов а в Бельгии как всегда типа пронесет или нет .
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191
Vladimir Vladimirovich Putin 2 часа назад
Я это еще 10 лет назад слышал)))но до сих пор мы не Атлантида
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2k
Максим 2 часа назад
Астрахань то за что?!
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320
Будьте крепенькими и здоровенькими! Максим Час назад
А не хрен чёрную икру с арбузами трескать!
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2k
Роман 2 часа назад
"На планете более 5 миллионов кубометров льда и большая его часть сосредоточена в ледниках Гренландии и Антарктиды. И если они вдруг растают все разом, то вода поднимется на 66 метров, поглотив под собой огромное количество населенных пунктов по всему миру."

Скоро ли растает лед в центральных регионах Антарктиды?
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20k
Седой Бегемот 2 часа назад
Таких ученых в базарный день можно за рубль десяток купить.
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