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В Париже эко-активисты перегородили дорогу, но водители не растерялись и расшвыряли их как мешки с картошкой

В Париже эко-активисты перегородили дорогу, но водители не растерялись и расшвыряли их как мешки с картошкой

Автор:
29 ноября 2022 16:54
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: борьба   гамбург   голландия   климат   париж   экоактивисты   
2459
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Они посчитали, что сейчас есть проблемы поважнее и не стали церемониться с «борцами за климат».

Эко-активисты вышли из тени. В последнее время они бастуют у офисов крупных нефтегазовых компаний, портят картины в музеях и блокируют аэропорты - делают всё, чтобы привлечь к себе внимание. Как они считают, это поможет сохранению климата на планете.

Как обливание краской картины Ван Гога поспособствует сокращению выброса парниковых газов, они не объясняют. Но продолжают чудить борьбу. Сейчас, когда в Европе запасаются буржуйками и дровами, это выглядит странно. Но борьба есть борьба.

Внимание они действительно привлекли. Например, на голландском телевидении обсуждали их выходки. И пригласили на передачу одного из «борцов за экологию». И тот решил приклеить себя к столу...

Участники шоу не растерялись и просто вынесли столешницу с мужчиной, скинули его, поставили стол на место, после чего продолжили обсуждение уже без активиста.

В Гамбурге два персонажа приклеили себя к дирижёрскому пульту в филармонии.

«Точно так же, как существует только один скрипичный концерт Бетховена, у нас есть только одна планета, пределы которой мы настолько игнорируем, что обусловленные изменением климата катастрофы становятся все более частыми и смертоносными».

Активистов отлепили, концерт задержали на несколько минут, а зрители от души повеселились. На этом всё и закончилось.

А вот во Франции всё проходит пободрей. Там активисты уселись на дороге и остановили движение. Видимо, посчитали, что водители тепло и ласково отнесутся к их занятию и тоже присядут с ними рядом.

Но что-то пошло не так.

Люди спешили по своим делам и им не было никакого дела до активистов в оранжевых жилетах. Они не стали тратить время, а просто оттащили их на обочину. Тут их борьба и закончилась.

А полицейские пообещали впредь построже присматривать за экологами и «борцами». Чтобы те не создавали другим проблем, которых и без экологии уже хватает.

Источник:

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Метки: борьба   гамбург   голландия   климат   париж   экоактивисты   
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37  комментариев
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23k
Влад 2 часа назад
Скоро этих дебилов начнут вешать на столбах. Они своей воинствующей тупостью всех достали.
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3k
cnob7 Полминуты назад
у меня одного возникало желание быть на месте этого толстого чела, и вье.б.а.т.ь. с ноги по едалу одному из этих протестунов?
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3k
Хрюн Минуту назад
Как деликатно они этих дибилов переместили. Никто ногой не пере@бал. Прямо образец толерантности. И культуры.
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1k
Aleks 5 минут назад
И это потому что их на камеру снимали, представляю что они без камер с ними делали, респект французам.
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28k
koleos72 8 минут назад
У нас не сидят! Боятся жопы отморозить!
и да, у нас можно ногой по хлебалу словить!
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20k
Евгений 24 минуты назад
Они так удобно сидят для удара ногой в голову...
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3k
Трям Полчаса назад
Любые активисты - хуже питерастов!
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14k
Кот Скрипалей Полчаса назад
Сейчас людей главное отвлечь, от более насущных проблем как-то, утрата гейропой "суверенитета" (которого и так особо не было) и деиндустриализация, в угоду пиндостану. Для этого все методы хороши. И мнимая борьба за экологию в их числе. Отвлечем народ такими борцунами, и люди не заметят, что фабрики и заводы закрылись и перенесли свое производство за океан. А заметят, так скажем это наша боротьба за экологию, нам чище дышать будет.
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1k
Дмитрий 41 минуту назад
эко-активистам надо сначала понять, что супер-клей так не работает.
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14k
info-kozirev 42 минуты назад
епанутые эти активисты
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12k
a_komolow 47 минут назад
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9k
Хатуль Мадан 52 минуты назад
Я в восторге от этого харизматичного и деятельного пухлячка. Особенно от его такого непосредственного движения ножкой. Эти "активисты" реально ведут себя как тюки с навозом. Экологически чистым навозом естественно))
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1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 Час назад
какой темпераментный толстячёк, говорит не понятно но доходчиво :)
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7k
Natrogrii Час назад
раздеть, отобрать телефоны, отправить в леса, на единение с природой, так сказать....посмотрим как быстро они завоют, борцуны фиговы.
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4k
Нуи Хусим Час назад
Все достаточно легко прослеживается, кто финансирует этот цирк... Прочив чего они выступают (именно ПРОТИВ чего, а не ЗА что. Две большие разницы), вот конкуренты этих "негодяев" и финансируют.
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29k
Ashabad Час назад
Эко-активисты Европы! Не останавливайтесь! Но в Европе!
В России вы мне нафиг не нужны! В Европе вам самое место! Только в Европе!
Ну, если сильно хотите, можете переселиться в США.
Главное, чтобы в России вас не было...
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18k
anpetrof Час назад
Вот этого, который на столе, надо было вытащить вместе со столом на улицу и штаны с него снять, быстро бы отклеился
...
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27k
Молчун Час назад
Надо было в Сену скинуть. Они же экологи. Пусть бы заодно и дно почистили бы.
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26k
Лис Час назад
Интересно, а кто финансирует "деятельность" этих активистов? Уж больно много и сразу появилось долбанутых идиотов, так не бывает.
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2k
Saplus Час назад
В Германии недавно тоже порадовали.
"Группа "Восстание учёных", заявила, что Volkswagen, является вторым по величине производителем автомобилей в мире и портит экологию. 9 "научных сотрудников" в белых халатах в знак протеста приклеили ладони к полу выставочного зала Porsche в музее Volkswagen с помощью суперклея и объявили голодовку.
Руководство концерна, внимательно выслушав требования, поддержало право группы на протест, но отказалась предоставить им миску для мочеиспускания и дефекации, пока они приклеены. Также активисты не могли заказать себе еду и должны были есть, только то, что предоставили им сотрудники. Персонал ушёл и выключил свет и отопление в помещении. Вся акция прекратилась в течение дня, хотя активисты обещали продолжать протест, пока Volkswagen не согласится лоббировать декарбонизацию транспортной отрасли. Особо пострадавшим от клея оказана медицинскую помощь."
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931
Максим Макашев 2 часа назад
надо было этих борцунов ещё и и6альником об асфальт приложить
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August

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