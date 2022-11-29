В Париже эко-активисты перегородили дорогу, но водители не растерялись и расшвыряли их как мешки с картошкой

Эко-активисты вышли из тени. В последнее время они бастуют у офисов крупных нефтегазовых компаний, портят картины в музеях и блокируют аэропорты - делают всё, чтобы привлечь к себе внимание. Как они считают, это поможет сохранению климата на планете.

Как обливание краской картины Ван Гога поспособствует сокращению выброса парниковых газов, они не объясняют. Но продолжают чудить борьбу. Сейчас, когда в Европе запасаются буржуйками и дровами, это выглядит странно. Но борьба есть борьба.

Внимание они действительно привлекли. Например, на голландском телевидении обсуждали их выходки. И пригласили на передачу одного из «борцов за экологию». И тот решил приклеить себя к столу...

Участники шоу не растерялись и просто вынесли столешницу с мужчиной, скинули его, поставили стол на место, после чего продолжили обсуждение уже без активиста.