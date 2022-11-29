В Париже эко-активисты перегородили дорогу, но водители не растерялись и расшвыряли их как мешки с картошкой

Они посчитали, что сейчас есть проблемы поважнее и не стали церемониться с «борцами за климат».
Эко-активисты вышли из тени. В последнее время они бастуют у офисов крупных нефтегазовых компаний, портят картины в музеях и блокируют аэропорты - делают всё, чтобы привлечь к себе внимание. Как они считают, это поможет сохранению климата на планете.
Как обливание краской картины Ван Гога поспособствует сокращению выброса парниковых газов, они не объясняют. Но продолжают
чудить борьбу. Сейчас, когда в Европе запасаются буржуйками и дровами, это выглядит странно. Но борьба есть борьба.
Внимание они действительно привлекли. Например, на голландском телевидении обсуждали их выходки. И пригласили на передачу одного из «борцов за экологию». И тот решил приклеить себя к столу...
Участники шоу не растерялись и просто вынесли столешницу с мужчиной, скинули его, поставили стол на место, после чего продолжили обсуждение уже без активиста.
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«Точно так же, как существует только один скрипичный концерт Бетховена, у нас есть только одна планета, пределы которой мы настолько игнорируем, что обусловленные изменением климата катастрофы становятся все более частыми и смертоносными».
Активистов отлепили, концерт задержали на несколько минут, а зрители от души повеселились. На этом всё и закончилось.
А вот во Франции всё проходит пободрей. Там активисты уселись на дороге и остановили движение. Видимо, посчитали, что водители тепло и ласково отнесутся к их занятию и тоже присядут с ними рядом.
Но что-то пошло не так.
Люди спешили по своим делам и им не было никакого дела до активистов в оранжевых жилетах. Они не стали тратить время, а просто оттащили их на обочину. Тут их борьба и закончилась.
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А полицейские пообещали впредь построже присматривать за экологами и «борцами». Чтобы те не создавали другим проблем, которых и без экологии уже хватает.
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в итоге его примотали скотчем к столбу и ссали на него пару дней
зная байкеров не по тырнету, вполне готов поверить в достоверность этой байки
В России вы мне нафиг не нужны! В Европе вам самое место! Только в Европе!
Ну, если сильно хотите, можете переселиться в США.
Главное, чтобы в России вас не было...
"Группа "Восстание учёных", заявила, что Volkswagen, является вторым по величине производителем автомобилей в мире и портит экологию. 9 "научных сотрудников" в белых халатах в знак протеста приклеили ладони к полу выставочного зала Porsche в музее Volkswagen с помощью суперклея и объявили голодовку.
Руководство концерна, внимательно выслушав требования, поддержало право группы на протест, но отказалась предоставить им миску для мочеиспускания и дефекации, пока они приклеены. Также активисты не могли заказать себе еду и должны были есть, только то, что предоставили им сотрудники. Персонал ушёл и выключил свет и отопление в помещении. Вся акция прекратилась в течение дня, хотя активисты обещали продолжать протест, пока Volkswagen не согласится лоббировать декарбонизацию транспортной отрасли. Особо пострадавшим от клея оказана медицинскую помощь."