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Климат Земли прошел точку невозврата

Климат Земли прошел точку невозврата (5 фото)

Автор:
15 ноября 2020 09:18
Сообщество : Факты
Метки: земля   климат   люди   потепление   природа   факт   фото   
5617
5
Ученые считают, что теперь глобальное потепление нельзя остановить, даже если вовсе прекратить все выбросы углекислого газа
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Метки: земля   климат   люди   потепление   природа   факт   фото   
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95  комментариев
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5k
Ф Ив 4 часа назад
Опять про глобальное потепление. Интересно, а эти ученые знают, что еще в недалеком прошлом Гренландия была покрыта не ледниками, а зеленой растительностью (отсюда и название), что был такой период, когда на всей Земле был тропический климат, что в Средневековье начался малый ледниковый период от которого мы только только начали отходить. Со свими идеями фикс о ликвидации СО2 просто достали.
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1k
c3nsor3d Полчаса назад
Срочно запретить добычу нефти. Переходим на электричество. Экологичные средства. Ветродуи и т.п... Всё, бля.. планета спасена...)
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8k
Гуляка Полчаса назад
Климат Земли прошел точку невозврата
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104k
Фима Петров 39 минут назад
Климат Земли прошел точку невозвратаПосмотреть
Климат Земли прошел точку невозврата
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6k
Денис 52 минуты назад
Простите, а в ледниковых периодах тоже люди виноваты?
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104k
Фима Петров Денис 41 минуту назад
Конечно! Ведь их отсутствие на тот момент всё нахрен перевернуло!!!
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6k
МимоПроходил Денис 39 минут назад
Простите, а церковь тоже я развалил =)
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891
Горец U Час назад
Быстрей бы уже.
Сегодня минус 29 и так до середины апреля, с понижения и до минус 48...
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6k
Семеныч Горец U Полчаса назад
бедные...
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2k
Outcast Час назад
Климат Земли прошел точку невозврата
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6k
Alexander Ostrovsky Час назад
Есть множество примеров того, что климат менялся задолго до обретения человечеством способности на него влиять. Примеры: бывшая столица Хазарского царства город Итиль покоится сегодня на дне Каспия; в пустыне Негев в Израиле обнаружены давильни для винограда (сегодня граница той области, где можно растить виноград для вина, проходит примерно в ста километрах севернее); наскальные рисунки в пустыне Сахара, на которых изображены растения и животные, характерные для саванны или лесостепи, но никак не для пустыни; граница леса на полуострове Ямал сдвинулась почти на 100 км южнее в течение нескольких тысячелетий (сейчас происходит обратный процесс - граница леса "ползёт" обратно на север); обнаруженные на Урале кости гиен свидетельствуют о том, что там была лесостепь с большим количеством животных. Есть еще множество примеров. Наше влияние на климат Земли все еще ничтожно по сравнению с мощью природы.
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1k
Виктор Alexander Ostrovsky Час назад
Гренландия вполне себе осваивалась скандинавами, но потом похолодало и колонии забросили.
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200
Ivan Pavlov Час назад
Леса надо восстанавливать в Сибири, южной Америке и Африке.
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25k
Snork Snorkoff Ivan Pavlov Час назад
Поздно.. к тому времени как они вырастут, там уже океан будет. По крайней мере в Сибири.
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1k
c3nsor3d Snork Snorkoff Полчаса назад
плохой ты оптимист..)))
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28k
Юр21 2 часа назад
А очередной "учёный" не знает как заткнуть вулканы? Один вулкан выплёвывает в атмосферу столько газов что человечеству можно лет десять ездить на автомобилях непереставая.
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7k
Prostovopros Юр21 Час назад
Про вулканы и авто в посте вооще ничего нет.
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12k
Hairy. 2 часа назад
Климат Земли прошел точку невозврата
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5k
Крот 2 часа назад
Смотрю, авторшу Грета покусала
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1k
c3nsor3d Крот Полчаса назад
а тебя идиот сделал кусь?)))
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5k
Михаил 2 часа назад
А что если нефть - это и есть извлеченные из воздуха и воды углеводороды и закачанные под землю древними цивилизациями для насыщения атмосферы кислородом? Ведь никто до сих пор толком не знает откуда взялась нефть.
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1k
Digektor 2 часа назад
Хгрэтый туборг, перелогинься :))))
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19k
Евгений 2 часа назад
Облака удерживают тепло? Враньё! В Питере всегда облака и нифига не тепло))
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4k
Crechet Евгений 2 часа назад
в смысле не удерживают? Удерживают поступление тепла в Питер...)))
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19k
Евгений Crechet 2 часа назад
С этой стороны я не подумал))
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25k
Snork Snorkoff Евгений Час назад
Если бы не было облаков, в Питере было бы еще холоднее )
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19k
Евгений Snork Snorkoff Час назад
Ахахаха))) Точно))
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554
laptignu 2 часа назад
Ученые (нам не известные) - тоже люди. Они хотят получать заплату. Для этого они должны что-то придумывать. Проще всего придумать то, что нельзя проверить.
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4k
Фомич laptignu Час назад
Один докажет что это белое и получает ученую степень, позже второй докажет что это черное и тоже получает. Имеем двух ученых и никакой конкретики )))
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25k
Snork Snorkoff laptignu Час назад
Нуу.. как нельзя. Сокращение полярных льдов и ледников как бы уже невооруженным глазом видно. Полярным мишкам уже жить негде и они всё чаще заходят на огонёк. Или вы из тех кого только клюв жаренного петуха в маковке приводит в движение? Климат меняется и это факт, я уже три года не покупаю зимнюю резину, а раньше и 20 градусные морозы были.
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554
laptignu Час назад
Климат менялся всегда. Только вот причины могут быть и другими. Почему эти ученые не говорят, например, о геологических процессах? Да потому, что на этом так много не заработаешь, как на торговле выбросами СО2.
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3k
qap 2 часа назад
Опять у скандинавов коллективный Гретый Тумблер голос подает...
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13k
vikklu 2 часа назад
Мы все умрём...
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1k
c3nsor3d vikklu Полчаса назад
Ура!..))) Надо только красиво... А то не интересно будет...)
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−112
Парень хоть куда 3 часа назад
Я один прочитал не климат, а климакс земли прошел точку не возврата?
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4k
Фомич Парень хоть куда Час назад
Фрейд...он такой )))
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8k
Гуляка Парень хоть куда Полчаса назад
Жениться тебе надо
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2k
Alex König 3 часа назад
Посыл понятен. ДАЙТЕ ДЕНЕГ НА ЭКОЛОГИЮ!!!
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1k
c3nsor3d Alex König 23 минуты назад
Тут и так "спасут" ...)) "коррупционер" ты наш новый.-)))))
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4k
просто Дмитрий 3 часа назад
и как следствие - ВОЙНЫ, искусственно рожденные вирусы, перевороты итп. итд....
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