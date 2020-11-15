Климат Земли прошел точку невозврата

Ученые считают, что теперь глобальное потепление нельзя остановить, даже если вовсе прекратить все выбросы углекислого газа
По данным последнего моделирования климатической ситуации, проведенного учёными из Норвегии и опубликованного в журнале «Nature Scientific Reports», Земля будет нагреваться веками и уровень океанов поднимется на метры, даже если завтра человечество немедленно перестанет выбрасывать парниковые газы.
Естественные движущие силы глобального потепления — облака, удерживающие тепло, таяние вечной мерзлоты и уменьшение морского льда, приведённые в движение углеродным загрязнением, приобрели собственный импульс.
Естественные движущие силы глобального потепления — облака, удерживающие тепло, таяние вечной мерзлоты и уменьшение морского льда, приведённые в движение углеродным загрязнением, приобрели собственный импульс.
«Согласно нашим моделям, человечество перешло точку невозврата в деле остановки таяния вечной мерзлоты с использованием сокращения выбросов парниковых газов в качестве единственного инструмента», — заявил ведущий автор исследования Йорген Рандерс (Jorgen Randers), почётный профессор климатической стратегии в Норвежской школе менеджмента.
«Если мы хотим остановить этот процесс таяния, нам нужно сделать что-то дополнительно — например, высосать CO2 из атмосферы и хранить его под землёй, и сделать поверхность Земли блестящей.»
«Если мы хотим остановить этот процесс таяния, нам нужно сделать что-то дополнительно — например, высосать CO2 из атмосферы и хранить его под землёй, и сделать поверхность Земли блестящей.»
×
Используя упрощённую климатическую модель, Рандерс и его коллега Ульрих Голуке (Ulrich Goluke) спрогнозировали изменения климата на Земле до 2500 года по двум сценариям: мгновенное прекращение выбросов в 2020 году и постепенное сокращение количества выброса газов, вызывающих потепление планеты, до нуля к 2100 году.
В воображаемом мире, где углеродное загрязнение прямо сейчас прекратилось одним щелчком переключателя, в течение следующих 50 лет планета нагреется примерно на 2,3 градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня — то есть примерно на полградуса выше целевого показателя, установленного в Парижском соглашении 2015 года, и после этого немного остынет.
Сейчас поверхность Земли на 1,2 градуса теплее, чем в середине 19-го века, когда температура начала расти.
К сожалению, модель показывает, что начиная с 2150 года планета снова начнёт постепенно нагреваться, при этом в последующие 350 лет средние температуры поднимутся ещё на 1 градус, а уровень моря — как минимум на 3 метра.
Согласно же второму сценарию, Земля нагреется до угрожающих цивилизации уровней гораздо быстрее, но в итоге к 2500 годам температура окажется примерно такой же, как и в первом случае.
В воображаемом мире, где углеродное загрязнение прямо сейчас прекратилось одним щелчком переключателя, в течение следующих 50 лет планета нагреется примерно на 2,3 градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня — то есть примерно на полградуса выше целевого показателя, установленного в Парижском соглашении 2015 года, и после этого немного остынет.
Сейчас поверхность Земли на 1,2 градуса теплее, чем в середине 19-го века, когда температура начала расти.
К сожалению, модель показывает, что начиная с 2150 года планета снова начнёт постепенно нагреваться, при этом в последующие 350 лет средние температуры поднимутся ещё на 1 градус, а уровень моря — как минимум на 3 метра.
Согласно же второму сценарию, Земля нагреется до угрожающих цивилизации уровней гораздо быстрее, но в итоге к 2500 годам температура окажется примерно такой же, как и в первом случае.
Переломные моменты
Главный вывод исследования состоит в том, что климатическая система Земли уже преодолела несколько «переломных моментов», что вызвало самовоспроизводящийся процесс потепления, как это происходило миллионы лет назад.
Один из таких драйверов — быстрое отступление морского льда в Арктике.
С конца 20-го века миллионы квадратных километров снега и льда, которые способны отражать около 80% лучей Солнца обратно в космос, летом заменились открытым океаном, который поглощает такой же процент солнечного излучения.
Другой источник — таяние вечной мерзлоты, в которой в 2 раза больше углерода, чем в атмосфере.
А третий — увеличение количества водяного пара, который также имеет согревающий эффект.
Один из таких драйверов — быстрое отступление морского льда в Арктике.
С конца 20-го века миллионы квадратных километров снега и льда, которые способны отражать около 80% лучей Солнца обратно в космос, летом заменились открытым океаном, который поглощает такой же процент солнечного излучения.
Другой источник — таяние вечной мерзлоты, в которой в 2 раза больше углерода, чем в атмосфере.
А третий — увеличение количества водяного пара, который также имеет согревающий эффект.
Нужно отметить, что реакция нескольких ведущих учёных-климатологов на исследование норвежских учёные неоднозначна: одни утверждают, что результаты заслуживают дальнейшего исследования, а другие категорически отвергают его.
«Используемая здесь модель… не является достоверным представлением реальной климатической системы», — заявил Ричард Беттс (Richard Betts), руководитель отдела исследований климатических воздействий в Университете Эксетера в Англии.
«Фактически, она прямо противоречит более устоявшимся и широко оцененным климатическим моделям.»
Марк Маслин (Mark Maslin), профессор климатологии Университетского колледжа Лондона, также указал на недостатки модели ESCIMO, описав исследование как «мысленный эксперимент».
«Что действительно привлекает внимание в исследовании, так это то, что сокращение глобальных выбросов углерода до нуля к 2050 году, — цель, которую отстаивает ООН и которую поддерживает всё большее число стран, — это только начало наших действий по борьбе с изменением климата.»
Даже более сложные модели, используемые в прогнозах Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), которая является научно-консультативным органом ООН, показывают, что температурные цели Парижского климатического пакта не могут быть достигнуты, если из атмосферы не удалить огромные количества CO2.
Один из способов сделать это — посадить миллиарды деревьев. Ведь хотя экспериментальные технологии показывают, что отбор CO2 из воздуха возможен, такие действия пока недоступны в требуемом масштабе.
«Используемая здесь модель… не является достоверным представлением реальной климатической системы», — заявил Ричард Беттс (Richard Betts), руководитель отдела исследований климатических воздействий в Университете Эксетера в Англии.
«Фактически, она прямо противоречит более устоявшимся и широко оцененным климатическим моделям.»
Марк Маслин (Mark Maslin), профессор климатологии Университетского колледжа Лондона, также указал на недостатки модели ESCIMO, описав исследование как «мысленный эксперимент».
«Что действительно привлекает внимание в исследовании, так это то, что сокращение глобальных выбросов углерода до нуля к 2050 году, — цель, которую отстаивает ООН и которую поддерживает всё большее число стран, — это только начало наших действий по борьбе с изменением климата.»
Даже более сложные модели, используемые в прогнозах Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), которая является научно-консультативным органом ООН, показывают, что температурные цели Парижского климатического пакта не могут быть достигнуты, если из атмосферы не удалить огромные количества CO2.
Один из способов сделать это — посадить миллиарды деревьев. Ведь хотя экспериментальные технологии показывают, что отбор CO2 из воздуха возможен, такие действия пока недоступны в требуемом масштабе.
Источник:
Ссылки по теме:
- Зловещий знак потепления: кроваво-красный лед Антарктиды
- 25 людей, отмеченных самой матушкой-природой
- Последствия глобального изменения климата в фотографиях конкурса Agora
- 10 фото, которые напугают вас, даже если у вас не было инсектофобии
- Работы победителей фотоконкурса от National Geographic в категории «Люди»
40
Понравилось40
Новости партнёров
Загрузка...
Сегодня минус 29 и так до середины апреля, с понижения и до минус 48...