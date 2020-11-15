Климат Земли прошел точку невозврата

Используя упрощённую климатическую модель, Рандерс и его коллега Ульрих Голуке (Ulrich Goluke) спрогнозировали изменения климата на Земле до 2500 года по двум сценариям: мгновенное прекращение выбросов в 2020 году и постепенное сокращение количества выброса газов, вызывающих потепление планеты, до нуля к 2100 году.



В воображаемом мире, где углеродное загрязнение прямо сейчас прекратилось одним щелчком переключателя, в течение следующих 50 лет планета нагреется примерно на 2,3 градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня — то есть примерно на полградуса выше целевого показателя, установленного в Парижском соглашении 2015 года, и после этого немного остынет.



Сейчас поверхность Земли на 1,2 градуса теплее, чем в середине 19-го века, когда температура начала расти.



К сожалению, модель показывает, что начиная с 2150 года планета снова начнёт постепенно нагреваться, при этом в последующие 350 лет средние температуры поднимутся ещё на 1 градус, а уровень моря — как минимум на 3 метра.



Согласно же второму сценарию, Земля нагреется до угрожающих цивилизации уровней гораздо быстрее, но в итоге к 2500 годам температура окажется примерно такой же, как и в первом случае.