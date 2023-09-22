25 холостяцких историй о том, что изменилось с появлением женщины в доме

Нельзя сказать, что мужчины совсем не умеют создавать уют. Многие очень даже умеют! Но все-таки это считается прерогативой женщины — навести чистоту и порядок, повесить картины, разложить мягкие подушки и зажечь ароматные свечи... На форуме Reddit был задан вопрос: «Мужики, вот вы жили одни, а потом к вам переехала женщина. В чем выразилось "женское прикосновение"?» — и вот несколько забавных и честных ответов.
1. «Она заменила мою картонную коробку журнальным столиком. Без особой на то необходимости»
2. «Теперь понятно, что у меня дома должны быть фотографии моих близких. Кто бы мог знать?»
3. «Она не позволила мне сжечь квартиру, вытащив из моей сушилки кучу ворса размером с целую мягкую игрушку. Я про это вообще ничего не знал»
6. «На моих некогда девственно-белых стенах внезапно появились картины. У входной двери вырос коврик...»
«...В ванной появилась плетеная корзина с дрянными надписями на внутренней подкладке. «Дом там, где сердце» и другие подобные замечательные высказывания. На стенах душевой теперь есть длинные пряди волос, которые, как я предполагаю, также имеют декоративный характер. Слив нуждается в регулярной очистке, поскольку он тоже полон длинных волос.
На кухне всегда чисто, и у меня есть 12 разных стаканов для всевозможных напитков. И 8 чашек для вариаций кофе и супов. На холодильнике висят все полученные нами открытки. С тех пор, как она переехала ко мне, их стало много. До нее я ничего не получал».
7. «Однажды я пришел домой с работы. Она приготовила потрясающий ужин. И салат с клубникой. Клубника, понимаете? Игра была сыграна. Мы женаты уже девять лет, и она до сих пор делает всё на том же уровне»
9. «У меня дом чертовски простой. Когда тут жила моя бывшая, он был похож на настоящий дом. Декор, коврики и т. п. Было в 10 раз лучше! Она забрала всё это, когда ушла, а сам я так и не удосужился попробовать и заново все украсить»
10. «Тепло и счастье, о недостатке которых в своей жизни я и не подозревал, и не знал, как их развивать. А также произведения искусства, стильная стеклянная посуда, организация холодильника, несколько комплектов простыней…»
«Список можно продолжить. Миллион маленьких штрихов, которые создают счастливый дом».
11. «Что изменилось? Я больше не мог хранить свой мотоцикл в гостиной, а инструменты и детали — в кухонных шкафах»
«Повсюду стаканы с водой, ванная комната превратилась в катастрофу, вокруг бегает кошка, собака и четырехлетний ребенок (последнее — наполовину моя вина). Оно того стоит, она лучшее, что когда-либо со мной случалось».
12. «Ей всегда дарят ванильные свечи, и теперь в этом доме всегда пахнет пекарней, и, черт побери, мне это нравится»
13. «Картины, шторы, подушки. Маленькие столики, на которые можно поставить напитки. Подставки! Столько всего, боже, благослови ее»
14. «Я спал 5 лет на матрасе на полу — ну, вроде нормально. Она купила каркас кровати. Я женился на ней»
15. «Разные размеры чайных чашек. Раньше я просто заваривал чай в керамической пивной кружке объемом 1 л»
16. «У меня дома был пустой ужасный фэн-шуй, ноль украшений и растений, пыль, кровать никогда не заправлялась...»
«Теперь бесконечные свечи. Новые кухонные принадлежности, которые я никогда раньше в жизни не видел и которыми не умел пользоваться. Рулона туалетной бумаги, которого раньше мне хватало на годы, теперь хватает на месяцы. Я ем более здоровую пищу, меньше пью, больше езжу в приятные путешествия. В целом значительные улучшения с небольшими недостатками. Рекомендую с оценкой 9/10».
17. «Полотенца. У нас есть полотенца для душа, полотенца для сушки волос, полотенца для ванной комнаты, кухонные полотенца для рук и некоторые полотенца для вытирания рта, а также различные полотенца для уборки»
«Ни в коем случае не пытайтесь вытирать руки неподходящим кухонным полотенцем или вытирать пролитую жидкость неподходящим полотенцем».
19. «У нас в доме теперь, без преувеличения, 15 журнальных столиков. Еще четыре на чердаке, на всякий случай»
21. «Повсюду крошечные носки. Мы расстались 7 лет назад, а я до сих пор время от времени нахожу ее носок в каком-нибудь забытом уголке дома»
«Для тех, кто говорит, что я просто не устроил генеральную уборку, некоторые пояснения. После того, как она уехала, я раздал или продал большую часть своих вещей, чтобы начать все сначала, и понял, что мне нужна только половина дома. Спальни и общая комната в подвале — это, по сути, просто кладовая, куда я буквально могу заходить два раза в год, и я не был ни в одной из спален около 3 лет. В комнатах, в которые я захожу, я иногда сталкиваюсь с этими крошечными носками, которые по ошибке бросили в сумку с чем-то, что мне действительно нужно».
23. «Вместе с ней переехало много плюшевых игрушек, некоторые из них теперь спят на нашей кровати»
24. «Растения. Было ноль, стало шесть. Мой дом стал гостеприимным. Спальня теперь выглядит так, будто в ней живет человек, а не медведь, просто использующий ее для спячки»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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