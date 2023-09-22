25 холостяцких историй о том, что изменилось с появлением женщины в доме

«...В ванной появилась плетеная корзина с дрянными надписями на внутренней подкладке. «Дом там, где сердце» и другие подобные замечательные высказывания. На стенах душевой теперь есть длинные пряди волос, которые, как я предполагаю, также имеют декоративный характер. Слив нуждается в регулярной очистке, поскольку он тоже полон длинных волос.

На кухне всегда чисто, и у меня есть 12 разных стаканов для всевозможных напитков. И 8 чашек для вариаций кофе и супов. На холодильнике висят все полученные нами открытки. С тех пор, как она переехала ко мне, их стало много. До нее я ничего не получал».