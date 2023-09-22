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25 холостяцких историй о том, что изменилось с появлением женщины в доме

25 холостяцких историй о том, что изменилось с появлением женщины в доме

Автор:
22 сентября 2023 12:54
Сообщество : Истории из жизни
Метки: дом милый дом   женщина в доме   мужчина и женщина   он и она   отношения   перемены в жизни   создать уют   уют   
2338
26

Нельзя сказать, что мужчины совсем не умеют создавать уют. Многие очень даже умеют! Но все-таки это считается прерогативой женщины — навести чистоту и порядок, повесить картины, разложить мягкие подушки и зажечь ароматные свечи... На форуме Reddit был задан вопрос: «Мужики, вот вы жили одни, а потом к вам переехала женщина. В чем выразилось "женское прикосновение"?» — и вот несколько забавных и честных ответов.

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«...В ванной появилась плетеная корзина с дрянными надписями на внутренней подкладке. «Дом там, где сердце» и другие подобные замечательные высказывания. На стенах душевой теперь есть длинные пряди волос, которые, как я предполагаю, также имеют декоративный характер. Слив нуждается в регулярной очистке, поскольку он тоже полон длинных волос.


На кухне всегда чисто, и у меня есть 12 разных стаканов для всевозможных напитков. И 8 чашек для вариаций кофе и супов. На холодильнике висят все полученные нами открытки. С тех пор, как она переехала ко мне, их стало много. До нее я ничего не получал».


«Список можно продолжить. Миллион маленьких штрихов, которые создают счастливый дом».


«Повсюду стаканы с водой, ванная комната превратилась в катастрофу, вокруг бегает кошка, собака и четырехлетний ребенок (последнее — наполовину моя вина). Оно того стоит, она лучшее, что когда-либо со мной случалось».


«Теперь бесконечные свечи. Новые кухонные принадлежности, которые я никогда раньше в жизни не видел и которыми не умел пользоваться. Рулона туалетной бумаги, которого раньше мне хватало на годы, теперь хватает на месяцы. Я ем более здоровую пищу, меньше пью, больше езжу в приятные путешествия. В целом значительные улучшения с небольшими недостатками. Рекомендую с оценкой 9/10».


«Ни в коем случае не пытайтесь вытирать руки неподходящим кухонным полотенцем или вытирать пролитую жидкость неподходящим полотенцем».



«Для тех, кто говорит, что я просто не устроил генеральную уборку, некоторые пояснения. После того, как она уехала, я раздал или продал большую часть своих вещей, чтобы начать все сначала, и понял, что мне нужна только половина дома. Спальни и общая комната в подвале — это, по сути, просто кладовая, куда я буквально могу заходить два раза в год, и я не был ни в одной из спален около 3 лет. В комнатах, в которые я захожу, я иногда сталкиваюсь с этими крошечными носками, которые по ошибке бросили в сумку с чем-то, что мне действительно нужно».



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дом милый дом   женщина в доме   мужчина и женщина   он и она   отношения   перемены в жизни   создать уют   уют   
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15  комментариев
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4k
Еркен Час назад
У меня ничего не поменялось, я как и раньше создаю уют и чистоту дома сам, поскольку это естественно жить в чистоте.
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1k
Злодей 38 секунд назад
У меня постоянно покупает всякие мелочи. Но они действительно придают квартире некий комфорт.
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1k
Олег Квирулянт 6 минут назад
Какая исповедь задротов, впервые столкнувшихся с женщиной.
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33k
Snork Snorkoff 6 минут назад
У меня появился дом в принципе. До этого были машна, гараж и койка в общаге ))
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16k
Мистер Фикс 16 минут назад
* * * Раньше я жил один, и все мои вещи как попало валялись на своих местах. Теперь я женат, и все мои вещи аккуратно и красиво лежат неизвестно где. * * *
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2k
AVATAR 16 минут назад
Что-то у меня всё наоборот. Какая-то бракованная жена попалась
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22k
Mike Miller Полчаса назад
Берегите таких баб, мужики. Их все меньше и меньше.
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1k
Ugo Полчаса назад
Попахивает скрытой рекламой
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6k
Mixalych Полчаса назад
Пока не начал жить с девушкой и не подозревал, что попа может различать запахи и узоры на туалетной бумаге
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7k
ekarataev Час назад
Все горизонтальные поверхности стали остро нуждаться в захламлении. Когда расстались я выкинул примерно 4 ведра безделушек и непонятностей.
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13k
gavrosh Час назад
После развода взял секс в свои руки)
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