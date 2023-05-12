У молодой пары родились сиамские близнецы - и они решили их разделить несмотря на страх потерять обоих

Непростая операция прошла под наблюдением множества врачей. Все переживали за множество факторов (как поведёт себя печень, не будет ли заражения и тд), но разделение прошло успешно. До полного выздоровления малышкам ещё далеко, но они теперь могут лежать на спине и проходить реабилитацию. Врачи будут наблюдать за их сердцами, которым предстоит привыкать к новому положению в грудной клетке - теперь девочки лежат на спинах.