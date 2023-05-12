У молодой пары родились сиамские близнецы - и они решили их разделить несмотря на страх потерять обоих

Не все сиамские близнецы хотят разделяться. Например, Лупита и Кармен уже 22 года вместе - и не собираются разлучаться. Однако некоторые родители все-таки желают детям отдельной жизни, особенно когда есть возможность их разделить.
Супруги узнали на 10 неделе, что ждут сиамских близнецов. Вероятность рождения довольно редкая: только 1 случай на 200 000 новорождённых. В год на свет появляются 5-8 сиамских близнецов, однако не все выживают или могут в последствии комфортно существовать.
Естественно, пара была в шоке. Они долго сомневались, что делать, но решили не прерывать беременность. Тем более сканирование показало, что будущие малышки ДжеймиЛинн и ЭмиЛинн обладают отдельными сердцами и сердечными мешками , это значительно увеличивает шансы на выживание и будущее разделение.
Мама находилась под наблюдением доктора Хосе Иглесиаса, заведующего отделением детской хирургии в больнице Кука. Именно этот врач предложил провести разделение, когда девочкам ещё не было года.
Консилиум из врачей вынес вердикт, что лучше провести операцию скорее, потому что, несмотря на то, что обе малышки чувствуют себя хорошо, у одной уже начал развиваться сколиоз из-за неправильного положения (дети всегда лежали на боку), к тому же общая кровеносная система не позволяла им расти, как обычным детям. Один из близнецов словно "высасывал" силы из другого.
Непростая операция прошла под наблюдением множества врачей. Все переживали за множество факторов (как поведёт себя печень, не будет ли заражения и тд), но разделение прошло успешно. До полного выздоровления малышкам ещё далеко, но они теперь могут лежать на спине и проходить реабилитацию. Врачи будут наблюдать за их сердцами, которым предстоит привыкать к новому положению в грудной клетке - теперь девочки лежат на спинах.
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