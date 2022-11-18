Вместе и навсегда: история Двухголового соловушки

Постоянные переезды и отсутствие должного ухода могли бы оборвать жизнь девочек в нежном возрасте. Если бы им не улыбнулась удача в виде состоятельного бизнесмена Джозефа Пирсона Смита.

Да, он, как и все, зарабатывал на близнецах деньги. Но при этом заботился о детях. На ярмарке 1853 года девочки стали гвоздем программы и привлекли внимание желающих быстрой наживы. Милли и Кристин похитили и вывезли, потом снова перепродали. И лишь три года спустя Смит отыскал их. Произошло и воссоединение с матерью, которую торговец выкупил еще раньше.