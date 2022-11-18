Вместе и навсегда: история Двухголового соловушки

Весёлый чернокожий мальчишка мчал по улице, разыскивая повитуху для своей матери. Собственно, женщине она не так уж была и нужна: все-таки восьмые роды, и Монемия спокойно справилась бы и сама. Но случилось такое, что помощь понадобилась уже самой повитухе.
«Чудовище…», – прошептала пожилая дама, осенив себя крестным знамением. В хижину вбежал муж роженицы и тоже отшатнулся. В семье рабов Джеймса и Монемии родились двое детей. Но соединенных в области таза и нижней части позвоночника.
Когда схлынули первые эмоции, супруги поняли, что надо спрятать детей от хозяина. Ведь в сросшихся малышках, пусть они и были в остальном совершенно обычными, тот может увидеть страшное предзнаменование и, не раздумывая, расправится с детьми. Почти год Кристин и Милли удавалось прятать. Но потом правда все же всплыла наружу. Но мистер Джабез Маккей – хозяин плантации ничего такого не подумал. Он наоборот увидел в детях простой способ пополнения кошелька. Он отдал детей первому же владельцу цирка уродов за процент от выручки. Впрочем, у того малышки долго не задержались и были перепроданы. Такие страшные реалии, когда жизнь племенного быка или породистого коня ценилась выше раба.
Постоянные переезды и отсутствие должного ухода могли бы оборвать жизнь девочек в нежном возрасте. Если бы им не улыбнулась удача в виде состоятельного бизнесмена Джозефа Пирсона Смита.
Да, он, как и все, зарабатывал на близнецах деньги. Но при этом заботился о детях. На ярмарке 1853 года девочки стали гвоздем программы и привлекли внимание желающих быстрой наживы. Милли и Кристин похитили и вывезли, потом снова перепродали. И лишь три года спустя Смит отыскал их. Произошло и воссоединение с матерью, которую торговец выкупил еще раньше.
После трогательного воссоединения состоялся суд, на котором похитители попытались доказать, что близнецы принадлежат им на законных основаниях. И даже представили подкупленную негритянку, утверждавшую, что она и есть настоящая мать Милли и Кристин. Но суд принял справедливое решение, и девушки вернулись в Северную Каролину вместе с Монемией и Смитом.
Мужчина вложил немало средств в развитие сестер. Дал им образование. Близнецы не только умели читать и писать, но и музицировали, танцевали, говорили на нескольких иностранных языках. Когда выяснилось, что у них чудесный от природы голос, то девушек обучили искусству вокала, и они стали выступать. После освобождения рабов в 1863 году сестры Маккой остались в доме Смита, хотя и считались свободными женщинами, и продолжили работать на него.
В народе их окрестили Двухголовым соловьем. Выступления Милли и Кристин неизменно собирали полные залы. Однажды они выступили перед даже перед самой королевой Викторией, которая осталась совершенно очарованной сестрами и их талантом.
По признанию сестер Маккой, они ощущали себя одним человеком, хотя и были отдельными личностями. И совершенно не хотели разделяться, даже если бы возможности науки и медицины это позволили. Женщины разбогатели, выкупили ферму, на которой появились на свет, и построили там огромный дом для своей семьи.
В 1880-х они завершили сценическую карьеру и вернулись на ферму, где занялись благотворительностью. Маккой ушли из жизни в 1912 году в возрасте 61 года. Случай Милли и Кристин доказывает, что счастливыми, полезными и полноценными можно быть, даже если волей судьбы и имеешь определенные ограничения.
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АНТИФИШКИ
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