Две сестры из Японии потратили 40 миллионов иен, чтобы добиться «идеальной внешности»

Спойлер: разница колоссальная!
Сестры-близнецы Чие и Чика Йошикава известны в Японии тем, что постоянно тратят деньги на пластические операции, пытаясь добиться «идеальной внешности».
Если сравнить, как выглядели Чие и Чика в свои двадцать с небольшим, с тем, как они выглядят сейчас — в 34 года, — можно подумать, что это совершенно разные люди.
Посмотрев на их снимки в социальных сетях, можно отметить, что форма их глаз, носов и даже лица полностью изменились.
По заверению сестер они потратили около 40 миллионов иен (19 579 600 рублей) на косметические процедуры. Они варьируются от инъекций филлеров и подтяжки лица до нескольких операций на носу и веках.
Несмотря на то, что в результате близняшкам пришлось испытать много боли и времени на восстановление, они ни о чем не жалеют. Чие и Чика утверждают, что их одержимость изменением своих лиц началась еще в детстве, поскольку люди всегда сравнивали их.
Каждый пытался выделить одну из сестер, будь то внешние качества или умственные способности. Постоянные сравнения оказали большое влияние на их психическое здоровье, и в итоге они постоянно смотрели в зеркало, изучая свои лица, чтобы попытаться выявить недостатки.
Как только они стали достаточно взрослыми, они поняли, что лечь под нож — самый простой способ улучшить свой имидж. Каждая из сестер проходила индивидуальные процедуры, поэтому внешность Чие и Чики теперь не идентичная.
Например, когда они начали делиться своими фотографиями в социальных сетях, один пользователь назвал Чие «свиным носом», и она приняла обидный комментарий близко к сердцу. Это заставило ее попросить своего пластического хирурга опустить кончик носа и укоротить часть хряща.
Когда она поделилась обновленным образом со своими подписчиками, некоторые люди сказали что «это ошибка, раньше было лучше». Поэтому она продолжила корректировать свой образ. В итоге девушка перенесла пять операций подряд, но дошло до того, что она поняла, что никогда не сможет удовлетворить всех
Одна из последних процедур девушек — удаление жира из уголков рта. Им также удалили жир из щек.
Близняшки считают, что пластика изменила их жизнь к лучшему, но признаются, что это может зайти слишком далеко.
Источник:
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