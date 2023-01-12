Две сестры из Японии потратили 40 миллионов иен, чтобы добиться «идеальной внешности»

Если сравнить, как выглядели Чие и Чика в свои двадцать с небольшим, с тем, как они выглядят сейчас — в 34 года, — можно подумать, что это совершенно разные люди.

Посмотрев на их снимки в социальных сетях, можно отметить, что форма их глаз, носов и даже лица полностью изменились.

По заверению сестер они потратили около 40 миллионов иен (19 579 600 рублей) на косметические процедуры. Они варьируются от инъекций филлеров и подтяжки лица до нескольких операций на носу и веках.

Несмотря на то, что в результате близняшкам пришлось испытать много боли и времени на восстановление, они ни о чем не жалеют. Чие и Чика утверждают, что их одержимость изменением своих лиц началась еще в детстве, поскольку люди всегда сравнивали их.