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Две сестры из Японии потратили 40 миллионов иен, чтобы добиться «идеальной внешности»

Две сестры из Японии потратили 40 миллионов иен, чтобы добиться «идеальной внешности»

Автор:
12 января 2023 08:31
Сообщество : Истории
Метки: Япония   близнецы   внешность   история   операция   сестры   фото   
1890
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Спойлер: разница колоссальная!

Сестры-близнецы Чие и Чика Йошикава известны в Японии тем, что постоянно тратят деньги на пластические операции, пытаясь добиться «идеальной внешности».

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Если сравнить, как выглядели Чие и Чика в свои двадцать с небольшим, с тем, как они выглядят сейчас — в 34 года, — можно подумать, что это совершенно разные люди.

Посмотрев на их снимки в социальных сетях, можно отметить, что форма их глаз, носов и даже лица полностью изменились.

По заверению сестер они потратили около 40 миллионов иен (19 579 600 рублей) на косметические процедуры. Они варьируются от инъекций филлеров и подтяжки лица до нескольких операций на носу и веках.

Несмотря на то, что в результате близняшкам пришлось испытать много боли и времени на восстановление, они ни о чем не жалеют. Чие и Чика утверждают, что их одержимость изменением своих лиц началась еще в детстве, поскольку люди всегда сравнивали их.

Каждый пытался выделить одну из сестер, будь то внешние качества или умственные способности. Постоянные сравнения оказали большое влияние на их психическое здоровье, и в итоге они постоянно смотрели в зеркало, изучая свои лица, чтобы попытаться выявить недостатки.

Как только они стали достаточно взрослыми, они поняли, что лечь под нож — самый простой способ улучшить свой имидж. Каждая из сестер проходила индивидуальные процедуры, поэтому внешность Чие и Чики теперь не идентичная.

Например, когда они начали делиться своими фотографиями в социальных сетях, один пользователь назвал Чие «свиным носом», и она приняла обидный комментарий близко к сердцу. Это заставило ее попросить своего пластического хирурга опустить кончик носа и укоротить часть хряща.

Когда она поделилась обновленным образом со своими подписчиками, некоторые люди сказали что «это ошибка, раньше было лучше». Поэтому она продолжила корректировать свой образ. В итоге девушка перенесла пять операций подряд, но дошло до того, что она поняла, что никогда не сможет удовлетворить всех

Одна из последних процедур девушек — удаление жира из уголков рта. Им также удалили жир из щек.

Близняшки считают, что пластика изменила их жизнь к лучшему, но признаются, что это может зайти слишком далеко.

Источник:

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Метки: Япония   близнецы   внешность   история   операция   сестры   фото   
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16  комментариев
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16k
Delhana 2 часа назад
Странно, но до всей этой пластики они не казались кукольно-уродливыми. Реально симпатичные азиатки были, без мерзкого пришитого вымени и с живыми лицами.
Мир богатых производит уродства и извращения.
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1k
Кактус 6 минут назад
Трахать таких найдутся желающие в очередь, а вот с детьми от них будут вопросы))) Вообще баб нужно обязать показывать мужикам какими они были ДО пластики. Так сказать "карты на стол".
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58
Spoyler XXX 38 минут назад
Немедленно вспоминается анекдот: девушка забегает к стилисту и начинает орать,
-что вы со мной сделали?... как вы меня накрасили?... Я просила сделать взгляд слегка удивленным, а не в край о*уевшим
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15k
эмосурикат прямоползающий 41 минуту назад
меня что-то от их рож потряхивает, а были же норм
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42k
Aleksandr 44 минуты назад
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108
Родион Шестопалов 49 минут назад
Жуть пучеглазая
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23k
Тигран Саркисян Час назад
Фу это противно(
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1k
Nick Z Час назад
Какой ужас
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26k
The Dude Час назад
М-да...
"Гламур это представление уродов о красоте"
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462
Италия Воробьёва Час назад
прошлый век!!, щас в тренде же по смене пола операции...
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8k
hairov 2 часа назад
Сразу вспомнилось -
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3k
lekha-fil 2 часа назад
Откуда у них столько денег?
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5k
livaneth 2 часа назад
Сестры сделали кучу операций, чтоб стать похожими на Барби.
Анна прожила жизнь так, что родилась Барби, похожая не неё.
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31k
Fat boy slim is * in a heaven 2 часа назад
Как были жабами, так и остались
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