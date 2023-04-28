Одна из сиамских близнецов нашла себе парня, а вторая считает себя асексуальной

Как при этом чувствует себя Лупита, ведь ей невозможно остаться в стороне от отношений сестры? Она считает себя асексуальной, но с парнем Кармен ладит. Более того, если сестра спит, Лупита может болтать с Даниэлем обо всём на свете.

Сёстры рассказывают, что люди часто воспринимают их открытость как возможность узнать о каких-то интимных деталях жизни. К примеру, близнецов расспрашивают, как они ходят в туалет или занимаются сексом и задают другие бестактные вопросы. "Но вы должны помнить: мы не просто сиамские близнецы, мы люди", - напоминают Кармен и Лупита.