Одна из сиамских близнецов нашла себе парня, а вторая считает себя асексуальной

При этом у девушек головы разные, а репродуктивная система - одна на двоих.
Сиамские близнецы -близнецы родились 22 года назад в Мексике. Конечно, жизнь Лупиты и Кармен сложно было назвать лёгкой и в физическом, и в психологическом плане. У девочек общий таз, репродуктивная и кровеносная системы, печень, а вот головы - 2. У каждой из них по одной собственной руке и ноге. В детстве малышкам пришлось посещать курсы терапии и реабилитации, чтобы научиться управлять телом, и ходить они начали только в четыре года.
Родились близняшки в Латинской Америке, а выросли в Коннектукуте. Но даже учитывая, что в США более развитая, чем в Мексике, медицина, речь о разделении близняшек никогда не шла. Слишком велик риск фатального исхода, учитывая количество общих органов и одну на двоих кровеносную систему.
Несмотря на кучу проблем со здоровьем, девочки выросли открытыми и общительными. Они охотно ходят в кино, клубы и не чураются общения со сверстниками.
Более того, одна из них, Кармен, нашла себе парня. Девушка зарегистрировалась на сайте знакомств. Она не скрывала, что является сиамским близнецом, и ей пришлось некоторое время отбиваться от фетишистов и любителей секса с инвалидами. Даниэль был первым мужчиной, который не стал задавать вопросов на тему особенностей физиологии, а просто стал разговаривать с Кармен, как с обычной девушкой.
При этом, Кармен говорит, что сексуальных отношений у них с Даниэлем нет. Они близки духовно, но обдумывают помолвку. "Сначала хотели бы пожить вместе. Мы любим детей, но не хотим своих". На самом деле, забеременеть Кармен попросту не сможет из-за блокаторов гормонов, которые ей приходится принимать, и заболеваний репродуктивной системы.
Как при этом чувствует себя Лупита, ведь ей невозможно остаться в стороне от отношений сестры? Она считает себя асексуальной, но с парнем Кармен ладит. Более того, если сестра спит, Лупита может болтать с Даниэлем обо всём на свете.
Сёстры рассказывают, что люди часто воспринимают их открытость как возможность узнать о каких-то интимных деталях жизни. К примеру, близнецов расспрашивают, как они ходят в туалет или занимаются сексом и задают другие бестактные вопросы. "Но вы должны помнить: мы не просто сиамские близнецы, мы люди", - напоминают Кармен и Лупита.
Источник:
- Просто друг. Про парней, которые никак не выберутся из френдзоны
- Юные канадцы стали родителями в подростковом возрасте: как сложилась их дальнейшая судьба
- Вся суть отношений между мужчинами и женщинами. В героях этого поста вы 100% узнаете себя
- Ты мне как братик: Популярно о френдзоне P.S. Этим парням не позавидуешь
- Любите, девушки, простых романтиков. О нежных парнях в это суровое время
Тут еще один извращенец подоспел...
Девушек безусловно жаль, но так уж выпали карты....
А вообще, рано или поздно все равно им придется этого... того.... и вот здесь как минимум две дырки присутствуют точно! Останется только малость - решить вопрос с моралью. Как вариант - уговорить на тройничок... (я НЕ стебусь!)