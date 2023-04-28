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Одна из сиамских близнецов нашла себе парня, а вторая считает себя асексуальной

Одна из сиамских близнецов нашла себе парня, а вторая считает себя асексуальной

Автор:
28 апреля 2023 12:24
Сообщество : Истории из жизни
Метки: близняшки   девушки   любовь   отношения   патология развития плода   сайт знакомств   сиамские близнецы   
2682
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При этом у девушек головы разные, а репродуктивная система - одна на двоих.

Сиамские близнецы -близнецы родились 22 года назад в Мексике. Конечно, жизнь Лупиты и Кармен сложно было назвать лёгкой и в физическом, и в психологическом плане. У девочек общий таз, репродуктивная и кровеносная системы, печень, а вот головы - 2. У каждой из них по одной собственной руке и ноге. В детстве малышкам пришлось посещать курсы терапии и реабилитации, чтобы научиться управлять телом, и ходить они начали только в четыре года.



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Родились близняшки в Латинской Америке, а выросли в Коннектукуте. Но даже учитывая, что в США более развитая, чем в Мексике, медицина, речь о разделении близняшек никогда не шла. Слишком велик риск фатального исхода, учитывая количество общих органов и одну на двоих кровеносную систему.

Несмотря на кучу проблем со здоровьем, девочки выросли открытыми и общительными. Они охотно ходят в кино, клубы и не чураются общения со сверстниками.

Более того, одна из них, Кармен, нашла себе парня. Девушка зарегистрировалась на сайте знакомств. Она не скрывала, что является сиамским близнецом, и ей пришлось некоторое время отбиваться от фетишистов и любителей секса с инвалидами. Даниэль был первым мужчиной, который не стал задавать вопросов на тему особенностей физиологии, а просто стал разговаривать с Кармен, как с обычной девушкой.



При этом, Кармен говорит, что сексуальных отношений у них с Даниэлем нет. Они близки духовно, но обдумывают помолвку. "Сначала хотели бы пожить вместе. Мы любим детей, но не хотим своих". На самом деле, забеременеть Кармен попросту не сможет из-за блокаторов гормонов, которые ей приходится принимать, и заболеваний репродуктивной системы.

Как при этом чувствует себя Лупита, ведь ей невозможно остаться в стороне от отношений сестры? Она считает себя асексуальной, но с парнем Кармен ладит. Более того, если сестра спит, Лупита может болтать с Даниэлем обо всём на свете.


Сёстры рассказывают, что люди часто воспринимают их открытость как возможность узнать о каких-то интимных деталях жизни. К примеру, близнецов расспрашивают, как они ходят в туалет или занимаются сексом и задают другие бестактные вопросы. "Но вы должны помнить: мы не просто сиамские близнецы, мы люди", - напоминают Кармен и Лупита.



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Метки: близняшки   девушки   любовь   отношения   патология развития плода   сайт знакомств   сиамские близнецы   
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8k
Алексей Час назад
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96
Кот Чеширский 16 минут назад
По идее, в случае секса обе должны быть за, иначе вторая может обвинить в изнасиловании.
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4k
Platinum Полчаса назад
По девочкам вопросов нет, такова уж природа, но с..ка "кавалер" бл...дь извращюга-поганая
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62k
Александр Ломовицкий 37 минут назад
опуская подробности их соития просто задуматься на секунду...все проблемы в голове . одна думает что асексуальна вторая не думает а подставляет общую собственность для секса а пацан вообще не думает он извращенец и ему похер что вторая голова мало того что будет смотреть за процессом (вынужденно) но еще и советами может заипать.
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143
Серж 42 минуты назад
Гадость. Где эвтаназия??
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24k
MrGod 49 минут назад
Гуманизм граничащий с дебилизмом.
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33
Sergo Timm 50 минут назад
Мир извращается и деградирует.
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2k
Руслан 53 минуты назад
"Месье знает толк в извращениях"...
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22k
Mike Miller 55 минут назад
А парень не малый извращенец
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4k
Трям Час назад
Извращенец очкастый
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3k
Роман Час назад
Ранее тут в новостях один тип инвалида-колясочника с генетическим заболеванием как-то вы..б, даже ребенок родился. Правда с шансами передать это заболевание через поколение или несколько - но это уже будут его (ребенка) проблемы.
Тут еще один извращенец подоспел...
Девушек безусловно жаль, но так уж выпали карты....
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41
RDV Час назад
пля чето ржу)) "одна из сиамских близнецов" пи*да то у них одна на двоих...как делить будут?)) А когда вторая парня найдет, все вместе чпокаться будут или по очереди?))
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481
Feto13 Час назад
Это ещё нормально. А вот тут уже-жизнь боль)))
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31k
АнтонПолднев Час назад
Я конечно извиняюсь. Но что нужно иметь в голове, чтобы жить с сиамскими близнецами? Да ещё пока одна голова спит болтать с другой. Если одна голова признаёт себя асексуальной, то вторая, как я понимаю нет. Значит и секс будет. Остановите, я сойду.
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