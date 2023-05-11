Как Led Zeppelin стали вдохновением для "Бременских музыкантов"

Ну если оттолкнуться от этой версии, то получается, что кот - это точно гитарист Джимми Пейдж. Невысокого роста, с копной волос. Похож.

Псом скорее всего назначили Джона Пола Джонса. Басист Led Zeppelin был в жизни спокойным и не болтливым парнем, в чем походил на такого же сумрачного пса из советского мультфильма.

Ну а петухом естественно был Джон Бонэм.

Остался Роберт Плант - вокалист группы. А в "Бременских" остался осёл, с которым у музыканта не было ничего общего.

Вот так и получается, что больше всего сходства у кота и петуха.