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Как Led Zeppelin стали вдохновением для "Бременских музыкантов"

Как Led Zeppelin стали вдохновением для "Бременских музыкантов"

Автор:
11 мая 2023 19:03
Сообщество : RealFishki
Метки: Музыка   СССР   интересное   рок-музыка   советские мультфильмы   хиппи   
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Нет, наверное, в нашей стране человека, который хоть бы раз не смотрел этот советский мультфильм. Музыка оттуда заслуживает особого уважения и узнаваема с первых нот.

Образы героев мультфильма тоже весьма запоминающиеся и, по некоторым источникам, были вдохновлены легендарными Led Zeppelin. Интересно также, что "Бременские" стали первым мультфильмом в СССР в стиле хиппи.

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Периодически в интернете появляется информация, что Василий Ливанов, сценарист всех мультиков про "Бременских музыкантов" и режиссёр "По следам бременских музыкантов", говорил, что персонажей мультфильма 1973 года рисовали с легендарной рок-группы. Многие, кстати, были уверены, что зверей-музыкантов рисовали наоборот с "Битлов" или Rolling Stones. Но о Led Zeppelin не думал никто.

Ну если оттолкнуться от этой версии, то получается, что кот - это точно гитарист Джимми Пейдж. Невысокого роста, с копной волос. Похож.
Псом скорее всего назначили Джона Пола Джонса. Басист Led Zeppelin был в жизни спокойным и не болтливым парнем, в чем походил на такого же сумрачного пса из советского мультфильма.

Ну а петухом естественно был Джон Бонэм.

Остался Роберт Плант - вокалист группы. А в "Бременских" остался осёл, с которым у музыканта не было ничего общего.
Вот так и получается, что больше всего сходства у кота и петуха.

Но вот что было точно правдивым, так это хиппи-стиль. Начиная с принцессы.

Если посмотреть на фотографии девушек-хиппи США того периода, то своенравная дочка короля была один в один - распущенные длинные волосы с венком, босые ноги, простое короткое платье.

Есть, кстати, мнение, что Трубадура частично срисовали с Элвиса Пресли. Трубадура, кстати, поначалу хотели изобразить скоморохом в дурацком колпаке.

А вот копна волос и расклешённые штаны отлично вписались в хиппи-мультфильм.

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Метки: Музыка   СССР   интересное   рок-музыка   советские мультфильмы   хиппи   
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1  комментарий
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Андрей 11 минут назад
мультик клёвый ,ну а Цепелинны само собой ,тут без вариантов !
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