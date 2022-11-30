"Футбольный марш" СССР длится одну минуту: почему

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Он до сих пор звучит на стадионах перед началом матча и является официальным гимном Российской премьер-лиги.
Команды выходят на поле, строятся, а из колонок на весь стадион звучит оркестровая легенда. Кстати, с идеей специальной музыки для футбольных матчей, в 1938 году выступил известный советский комментатор Вадим Синявский.
Он сначала обратился к Дмитрию Шостаковичу, который всю жизнь был горячим футбольным болельщиком. Композитор не пропускал ни одного матча и даже завёл специальную книжечку, куда записывал самую разную статистику, результаты турниров и имена игроков.
Но когда Шостакович не смог, Синявский предложил свою идею Матвею Блантеру. Да, тому самому, который в будущем напишет такие песни как "Враги сожгли родную хату", "Катюша", "В лесу прифронтовом". В молодости же Блантер писал фокстроты и танго.
Так как Блантер тоже был страстным болельщиком, то он с радостью согласился. Композитор съездил на стадион с секундомером и высчитал, сколько нужно команде на выход к центру поля. Получилась ровно минута.
Так как Блантер тоже был страстным болельщиком, то он с радостью согласился. Композитор съездил на стадион с секундомером и высчитал, сколько нужно команде на выход к центру поля. Получилась ровно минута.
"Футбольный марш", который длится ровно одну минуту самым первым услышал и одобрил как раз Дмитрий Шостакович. А потом, едва заслышав её на стадионе, всегда рассказывал всем желающим, что эту мелодию написал Блантер.
"Футбольный марш" стали включать на стадионах Советского Союза после Второй мировой войны. А его вступление прижилось как короткая заставка спортивных программ на телевидении и радио.
"Футбольный марш" стали включать на стадионах Советского Союза после Второй мировой войны. А его вступление прижилось как короткая заставка спортивных программ на телевидении и радио.
В 2009 году Российское авторское общество потребовало от Российской премьер-лиги процент от доходов, что были выручены за продажи билетов на матчи, на которых звучит мелодия Блантера. Конфликт остановила внучка композитора, которая заявила, что марш её дедушка написал в качестве подарка футбольному сообществу. И на матчах его должны проигрывать бесплатно.
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