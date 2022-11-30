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"Футбольный марш" СССР длится одну минуту: почему

"Футбольный марш" СССР длится одну минуту: почему

Автор:
30 ноября 2022 15:31
Сообщество : RealFishki
Метки: Музыка   Прошлое   СССР   Спорт   интересное   факты   футбол   
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Он до сих пор звучит на стадионах перед началом матча и является официальным гимном Российской премьер-лиги.

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Метки: Музыка   Прошлое   СССР   Спорт   интересное   факты   футбол   
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Максим Макашев Полчаса назад
самая здравомыслящая - ВНУЧКА
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minimalism

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