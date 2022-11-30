"Футбольный марш" СССР длится одну минуту: почему

Но когда Шостакович не смог, Синявский предложил свою идею Матвею Блантеру. Да, тому самому, который в будущем напишет такие песни как "Враги сожгли родную хату", "Катюша", "В лесу прифронтовом". В молодости же Блантер писал фокстроты и танго.

Так как Блантер тоже был страстным болельщиком, то он с радостью согласился. Композитор съездил на стадион с секундомером и высчитал, сколько нужно команде на выход к центру поля. Получилась ровно минута.