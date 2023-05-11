В Калмыкии объявили день рождения Будды национальным праздником

Напомним, в 2019 году в калмыцкой Лагани торжественно открыли самую большую статую Будды Майтреи (Будда Грядущего) в Европе. Её высота составляет 12,5 метров, вес — 30 тонн. Статуя, как отмечается, выполнена по всем буддийским канонам — она покрыта золотой краской, а внутри заложены тексты с молитвами, земля из священных мест и драгоценные пилюли, что символизирует тело речь и ум Будды. Деньги на статую, как сообщала тогда пресс-служба администрации города, возводилась на пожертвования местных жителей и верующих.