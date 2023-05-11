В Калмыкии объявили день рождения Будды национальным праздником

Хорошо быть буддистом! Чем больше выходных, тем больше времени для просветления.
В Республике Калмыкия появился еще один праздничный выходной в честь дня рождения основателя буддизма Будды Шакьямуни. Об этом говорится на сайте главы региона Бату Хасикова, который сегодня подписал соответствующий указ. В этом году национальный праздник местные жители будут отмечать 4 июня (понедельник, 5 июня, в регионе выходной).
В указе отмечается, что изменение статуса праздника "обусловлено целями развития национально-культурных традиций калмыцкого народа".
Напомним, в 2019 году в калмыцкой Лагани торжественно открыли самую большую статую Будды Майтреи (Будда Грядущего) в Европе. Её высота составляет 12,5 метров, вес — 30 тонн. Статуя, как отмечается, выполнена по всем буддийским канонам — она покрыта золотой краской, а внутри заложены тексты с молитвами, земля из священных мест и драгоценные пилюли, что символизирует тело речь и ум Будды. Деньги на статую, как сообщала тогда пресс-служба администрации города, возводилась на пожертвования местных жителей и верующих.
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А отечественных истинных буддистов - с праздником!