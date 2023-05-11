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В Калмыкии объявили день рождения Будды национальным праздником

В Калмыкии объявили день рождения Будды национальным праздником

Автор:
11 мая 2023 16:43
Сообщество : Жить в России
Метки: будда   выходной   день рождения   калмыкия   национальный праздник   указ   
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Хорошо быть буддистом! Чем больше выходных, тем больше времени для просветления.

В Республике Калмыкия появился еще один праздничный выходной в честь дня рождения основателя буддизма Будды Шакьямуни. Об этом говорится на сайте главы региона Бату Хасикова, который сегодня подписал соответствующий указ. В этом году национальный праздник местные жители будут отмечать 4 июня (понедельник, 5 июня, в регионе выходной).

В указе отмечается, что изменение статуса праздника "обусловлено целями развития национально-культурных традиций калмыцкого народа".

Напомним, в 2019 году в калмыцкой Лагани торжественно открыли самую большую статую Будды Майтреи (Будда Грядущего) в Европе. Её высота составляет 12,5 метров, вес — 30 тонн. Статуя, как отмечается, выполнена по всем буддийским канонам — она покрыта золотой краской, а внутри заложены тексты с молитвами, земля из священных мест и драгоценные пилюли, что символизирует тело речь и ум Будды. Деньги на статую, как сообщала тогда пресс-служба администрации города, возводилась на пожертвования местных жителей и верующих.

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Метки: будда   выходной   день рождения   калмыкия   национальный праздник   указ   
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3  комментария
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Павел Плеханов 2 часа назад
Христиане тоже отмечают Рождество. Так что почему бы и нет?
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Горожанин Час назад
Такой громадный, весь в золоте. Куда либеральная общественность смотрит? Где праведное возмущение? А, понятно, всё либеральное возмущение избирательное. Бесы исключительно прртив русского православия. Совпадение? Не думаю)

А отечественных истинных буддистов - с праздником!
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5k
Babangdida 2 часа назад
Уважуха! Можно я его тоже буду праздновать? Хотя постойте... это же воскресение!!???
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