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Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы

Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы

Автор:
27 февраля 2023 17:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: владимир путин   награждение   орден Дружбы   политика   стивен сигал   указ   
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Как утверждается в указе, бывший голливудский актёр внёс большой вклад в культурно-гуманитарное сотрудничество.

Владимир Путин сегодня подписал указ о награждении Стивена Сигала орденом Дружбы. Документ о присуждении ордена американскому актёру уже опубликован на сайте правовой информации.

Согласно тексту указа, Сигал удостоился награды за большой вклад в развитие культурно-гуманитарного сотрудничества. Известно, что с 2018 года бывшая голливудская знаменитость занимает пост спецпредставителя МИД России по гуманитарным связям с США и Японией.

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Стивен Сигал с 2016 года является гражданином РФ. Российский паспорт ему вручал лично Владимир Путин. Сигал за свою общественно-полезную деятельность не единожды удостаивался похвалы президента России. Так, например, в 2020 году Владимир Путин поручил поблагодарить бывшего артиста за помощь в восстановлении популяции байкальского омуля.

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Метки: владимир путин   награждение   орден Дружбы   политика   стивен сигал   указ   
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16  комментариев
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17k
Алексей Час назад
у старого совсем крыша потекла......
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3k
Leonid 8 минут назад
1. за что орден??!
2. омуль в курсе кто его крышует?
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6k
Андрей Крылов 21 минуту назад
Вполне достоин такого ордена.
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6k
Нестерин Сергей Полчаса назад
"Дружбы"... чего? с кем? против кого?
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17k
Топпер Харли 51 минуту назад
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Комментарий удален
−11
58k
Опиум для народа Час назад
«Когда я приехал, для меня звездой был Стивен Сигал. Я не знал, скажем, кто такие де Ниро или Аль Пачино. Я в первые же полгода пересекся с кучей голливудских звезд, даже не понимая, кто есть кто. Но когда я познакомился с Сигалом, он произвел на меня очень плохое впечатление, и с вершины моего личного топа он переместился на самое дно. Я никак это не хочу комментировать. Видимо, его раздавило славой»
Олег Тактаров

На съемочной площадке фильма «Во имя справедливости» Сигал утверждал, что из-за своего обучения айкидо он «невосприимчив» к удушению до потери сознания. Услышав об этом Джин Лебелл (координатор трюков в фильме) решил предоставить Сигалу возможность доказать свои слова. Лебелл обхватил Сигала руками за шею, и как только Сигал сказал «давай», начал душить его до потери сознания, при этом Сигал опорожнил кишечник. Лебелл много лет отказывался от комментариев и подтвердил эту историю лишь в 2012 году. Когда Сигала спросили об инциденте, он прямо отверг обвинения, назвав Лебелла «больным, патологическим подонком-лжецом», и назвал имя свидетеля, который мог бы доказать, что Лебелл сфабриковал всю историю. Это заявление вызвало бурную реакцию со стороны ученицы Лебелла Ронды Раузи, которая сказала, что Сигал лжет, и заявила: «Если [Сигал] скажет что-нибудь плохое о Джине мне в лицо, я заставлю его обделаться во второй раз».

Обвинения в плохом обращении с каскадерами продолжались на протяжении всей дальнейшей карьеры Сигала: каскадер Питер Харрис Кент (дублер Арнольда Шварценеггера) и Майк Лидер публично критиковали его выходки на съемочной площадке. Актёр Джон Легуизамо также утверждал, что во время репетиций фильма «Приказано уничтожить», в отместку за то, что он смеялся над ним, Сигал застал его врасплох и швырнул в кирпичную стену[61]. Майкл Джей Уайт, который снимался с ним в нескольких фильмах, заявил, что он регулярно бил каскадеров. Негативную оценку Сигалу давал Курт Рассел; отмечалось грубое и агрессивное поведение Сигала на съёмках.

В декабре 2017 года полиция Лос-Анджелеса возбудила в отношении Стивена Сигала дело об изнасиловании, позднее прокуратура Лос-Анджелеса начала проверку по делу о сексуальных домогательствах со стороны актёра (на домогательства с его стороны пожаловались больше 10 женщин).
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10k
Shtoppi Час назад
а че не "героя" дали?
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126
Obrval Час назад
Эх, если б он был тогда на крейсере "Москва". возможно трагедии удалось бы избежать.Он бы придумал, как уйти от Байрактара.
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