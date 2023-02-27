Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы

Как утверждается в указе, бывший голливудский актёр внёс большой вклад в культурно-гуманитарное сотрудничество.
Владимир Путин сегодня подписал указ о награждении Стивена Сигала орденом Дружбы. Документ о присуждении ордена американскому актёру уже опубликован на сайте правовой информации.
Согласно тексту указа, Сигал удостоился награды за большой вклад в развитие культурно-гуманитарного сотрудничества. Известно, что с 2018 года бывшая голливудская знаменитость занимает пост спецпредставителя МИД России по гуманитарным связям с США и Японией.
Стивен Сигал с 2016 года является гражданином РФ. Российский паспорт ему вручал лично Владимир Путин. Сигал за свою общественно-полезную деятельность не единожды удостаивался похвалы президента России. Так, например, в 2020 году Владимир Путин поручил поблагодарить бывшего артиста за помощь в восстановлении популяции байкальского омуля.
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2. омуль в курсе кто его крышует?
Олег Тактаров
На съемочной площадке фильма «Во имя справедливости» Сигал утверждал, что из-за своего обучения айкидо он «невосприимчив» к удушению до потери сознания. Услышав об этом Джин Лебелл (координатор трюков в фильме) решил предоставить Сигалу возможность доказать свои слова. Лебелл обхватил Сигала руками за шею, и как только Сигал сказал «давай», начал душить его до потери сознания, при этом Сигал опорожнил кишечник. Лебелл много лет отказывался от комментариев и подтвердил эту историю лишь в 2012 году. Когда Сигала спросили об инциденте, он прямо отверг обвинения, назвав Лебелла «больным, патологическим подонком-лжецом», и назвал имя свидетеля, который мог бы доказать, что Лебелл сфабриковал всю историю. Это заявление вызвало бурную реакцию со стороны ученицы Лебелла Ронды Раузи, которая сказала, что Сигал лжет, и заявила: «Если [Сигал] скажет что-нибудь плохое о Джине мне в лицо, я заставлю его обделаться во второй раз».
Обвинения в плохом обращении с каскадерами продолжались на протяжении всей дальнейшей карьеры Сигала: каскадер Питер Харрис Кент (дублер Арнольда Шварценеггера) и Майк Лидер публично критиковали его выходки на съемочной площадке. Актёр Джон Легуизамо также утверждал, что во время репетиций фильма «Приказано уничтожить», в отместку за то, что он смеялся над ним, Сигал застал его врасплох и швырнул в кирпичную стену[61]. Майкл Джей Уайт, который снимался с ним в нескольких фильмах, заявил, что он регулярно бил каскадеров. Негативную оценку Сигалу давал Курт Рассел; отмечалось грубое и агрессивное поведение Сигала на съёмках.
В декабре 2017 года полиция Лос-Анджелеса возбудила в отношении Стивена Сигала дело об изнасиловании, позднее прокуратура Лос-Анджелеса начала проверку по делу о сексуальных домогательствах со стороны актёра (на домогательства с его стороны пожаловались больше 10 женщин).