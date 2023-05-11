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"Я вообще не знаю, кто это такая!": Трамп - о журналистке, обвинившей его в изнасиловании

"Я вообще не знаю, кто это такая!": Трамп - о журналистке, обвинившей его в изнасиловании

Автор:
11 мая 2023 16:25
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Джин Кэролл   Дональд Трамп   видео   дело об изнасиловании   интервью   присяжные   суд   фантазии   
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Недавний суд присяжных признал Дональда Трампа виновным по делу об изнасиловании. Частично. Т.е. присяжные считают, что экс-президент приставал к истице, но физического контакта с ней не имел. За все эти прегрешения политику придётся заплатить кругленькую сумму в 5 миллионов долларов. Журналистка, затеявшая тяжбу, довольна, а вот Трамп заявляет, что вообще с ней толком не знаком, и вся эта история сфабрикована.


Дональд Трамп должен выплатить писательнице и журналистке Джин Кэрролл, которая обвинила его в изнасиловании, солидную денежную компенсацию. Такой вердикт вынес на днях суд присяжных, поставив, таким образом, точку в деле против экс-президента США.


Между тем, сам политик уверяет, что и вовсе не знаком с этой женщиной, которая в 2019 году заявила, что Трамп её изнасиловал в примерочной в Нью-Йорке. Кэрролл рассказала, что это произошло в 1996-м, когда она встретилась с Трампом в универмаге в Нью-Йорке. Якобы увидев друг друга, они разговорились, потом политик предложил журналистке примерить белье, которое выбирал для подарка другой женщине. А когда Кэрролл согласилась, Трамп вошёл в примерочную и удовлетворил свою похоть, склонив несчастную к сексу.


Вернее, это была первоначальная версия от Кэрролл, а когда Трамп назвал её лгуньей, готовой на всё ради активных продаж своей новой книги, (эпизод об изнасиловании Кэрролл включила и в книгу) журналистка оскорбилась и обратилась в суд, требуя наказать наглеца, нанесшего ей репутационный ущерб. Обвинения в насилии Кэрролл так и не смогла обосновать и доказать, зато давила на оскорбления, которые стоили ей репутации.


Суд посчитал справедливым упрёки дамы и вынес решение, которое должно облегчить кошелёк Трампа на 5 миллионов долларов (в пользу истицы).


Сам же Дональд Трамп так рассказывает о писательнице, которая сочинила против него дело об изнасиловании:

— Я ее не знаю. И никогда с ней не встречался. Понятия не имею, кто это вообще. Нашлась лишь одна фотография, сделанная сто лет назад, где я вместе с ней и ее мужем. Его звали Джон Джонсон, хороший был парень. Она называла его обезьяной. Ну, он был афроамериканец… Судья не дал нам рассказать об этом. А еще у нее есть собака… или кошка… по кличке Вагина. Судья также не дал нам рассказать об этом. А вот ей он разрешил всё!


Это эпизод из большого интервью, данного в прямом эфире CNN.


Также Трамп заявил, что в то время, о котором рассказывает журналистка, он был уже знаменит и слишком богат, чтобы шататься по примерочным какого-то универмага. "Мне принадлежал отель Plaza по соседству, мне принадлежали здания вокруг него — я не собирался заходить в раздевалку переполненного универмага”, - иронизирует Трамп.


В своей книге Кэрролл утверждает, что Трамп был ее "последним отвратительным мужчиной", после которого она вот уже 23 года не занималась сексом ни с кем другим. Кроме экс-президента писательница упоминает еще о пяти случаях, когда она становилась жертвой сексуального насилия со стороны "ужасных людей". В числе этих отвратительных мужчин - экс-гендиректор медиакорпорации CBS Лесли Мунвес, который в 2018 году был вынужден уйти в отставку после обвинений в сексуальных домогательствах.


Если Кэрролл будет последовательна, то с каждого из этих шестерых несчастных она сможет собрать по несколько миллионов долларов, да еще вдобавок баснословно поднять продажи своей книги. В конце концов, её ведь ни призвали к ответу за ложь об изнасиловании, и этот факт рождает иллюзию вседозволенности. Попробуй останови женщину, которая готова на всё, лишь бы насолить мужчинам. В общем, история о влажных фантазиях, которые уже принесли мадам 5 миллионов долларов, похоже, еще не закончена. Кто знает, скольких обидчиков вспомнит на сон грядущий эта 75-летняя бабуля?






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Метки: Джин Кэролл   Дональд Трамп   видео   дело об изнасиловании   интервью   присяжные   суд   фантазии   
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7  комментариев
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5k
Babangdida 36 минут назад
Клинтону хоть платье со следами семенной жидкости (хранимое 20+ лет :)) под нос сунули. А тут только фантазии высохшей бабки.
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248
устал я от вас 2 минуты назад
Так если не помнит, то и не было. А значит и платить не за что. Надо судиться до талого, как Джек воробей. Капитан Джек воробей!
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2k
Lexx 11 минут назад
На хрена богатому Трампу это страшило. Со своим большим баблом мог бы и к какой нибудь голивудской звезде подкатить.
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10k
Copycat Полчаса назад
Вот вам подумать над судебной системой США - той страны которая учит других на тему того как им жить, как регулировать свободы и пр.:

- что бы засадить трампа они по моему ещё год назад изменили законодательство о том что срок давности по изнасилованиям становится очень большим
- что бы осудит человека достаточно что бы женщина спустя 26 лет сказала, меня изнасиловали - вот и все её доказательства

у нас бы случись такое истца просто нахрен послали покрутив пальцем у виска типа "че раньше не пришел, только сообразил спустя столько лет"
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Ego sum qui sum Полчаса назад
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