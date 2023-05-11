"Я вообще не знаю, кто это такая!": Трамп - о журналистке, обвинившей его в изнасиловании

Сам же Дональд Трамп так рассказывает о писательнице, которая сочинила против него дело об изнасиловании:

— Я ее не знаю. И никогда с ней не встречался. Понятия не имею, кто это вообще. Нашлась лишь одна фотография, сделанная сто лет назад, где я вместе с ней и ее мужем. Его звали Джон Джонсон, хороший был парень. Она называла его обезьяной. Ну, он был афроамериканец… Судья не дал нам рассказать об этом. А еще у нее есть собака… или кошка… по кличке Вагина. Судья также не дал нам рассказать об этом. А вот ей он разрешил всё!

Это эпизод из большого интервью, данного в прямом эфире CNN.

Также Трамп заявил, что в то время, о котором рассказывает журналистка, он был уже знаменит и слишком богат, чтобы шататься по примерочным какого-то универмага. "Мне принадлежал отель Plaza по соседству, мне принадлежали здания вокруг него — я не собирался заходить в раздевалку переполненного универмага”, - иронизирует Трамп.