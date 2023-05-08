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Нидерландский дед требует, чтобы ему убрали "лишних" 27 лет из паспорта

Нидерландский дед требует, чтобы ему убрали "лишних" 27 лет из паспорта

Автор:
08 мая 2023 09:36
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ведикобритания   Нидерланды   видео   возраст   паспорт   суд   
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Итак, оказывается, не только пол человека понятие абстрактно, но еще и возраст — дело сугубо личное.

Если вам кажется, что вы себя чувствуете на 18 лет, значит, вам и есть 18, и не важно, что в паспорте понаписали. Какая глупость, подумаете вы и тут вам на полном серьезе возразит предприниматель из Нидерландов Эмиль Рательбанд. Он свято верит в то, что имеет полное право изменять свой возраст по своему желанию.

Мужик даже подал в суд, с требованием внести изменения в дату своего рождения, в суде ему естественно отказали. Тогда Рательбанд справедливо заметил, что в обществе, где человек может выбирать себе пол, должно быть разрешено выбирать себе возраст.


Его пригласили на шоу «Доброе утро, Британия» , где он, не стесняясь в выражениях, озвучил свою точку зрения. Кстати, весь этот цирк Эмиль решил устроить из-за того, что женщины на сайтах знакомств активнее реагируют на него, когда в профиле указан возраст 49. А мужику на самом деле 69, маленький такой сюрприз для дам.


Трансгендеры тут же возмутились и заявили, что это другое понимать надо!

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Метки: Ведикобритания   Нидерланды   видео   возраст   паспорт   суд   
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6  комментариев
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16k
K7OO 42 минуты назад
Да понятно, что чувак просто троллит всю эту охреневшую перхоть. Поэтому у трансов так и полыхнуло. А иначе с чего бы их стало корежить? Наоборот порадовались бы, что в их полку дегенератов и извращенцев прибыло.
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11k
paranoid 9 минут назад
Я идентифицирую себя министром финансов Нидерландов. Где я могу получить свою зарплату?
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45k
Aleksandr 19 минут назад
Я идентифицирую себя 65-летним.
Можно мне оформить пенсию?
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32k
АнтонПолднев Час назад
В Голландии, если не ошибаюсь, наркотики легализованы?
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10
Максим Камерер АнтонПолднев 43 минуты назад
Дальше второго абзаца не читаете? Сразу строчить язвительный коммент?
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