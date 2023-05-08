Нидерландский дед требует, чтобы ему убрали "лишних" 27 лет из паспорта

Его пригласили на шоу «Доброе утро, Британия» , где он, не стесняясь в выражениях, озвучил свою точку зрения. Кстати, весь этот цирк Эмиль решил устроить из-за того, что женщины на сайтах знакомств активнее реагируют на него, когда в профиле указан возраст 49. А мужику на самом деле 69, маленький такой сюрприз для дам.

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