Нидерландский дед требует, чтобы ему убрали "лишних" 27 лет из паспорта

Итак, оказывается, не только пол человека понятие абстрактно, но еще и возраст — дело сугубо личное.
Если вам кажется, что вы себя чувствуете на 18 лет, значит, вам и есть 18, и не важно, что в паспорте понаписали. Какая глупость, подумаете вы и тут вам на полном серьезе возразит предприниматель из Нидерландов Эмиль Рательбанд. Он свято верит в то, что имеет полное право изменять свой возраст по своему желанию.
Мужик даже подал в суд, с требованием внести изменения в дату своего рождения, в суде ему естественно отказали. Тогда Рательбанд справедливо заметил, что в обществе, где человек может выбирать себе пол, должно быть разрешено выбирать себе возраст.
Его пригласили на шоу «Доброе утро, Британия» , где он, не стесняясь в выражениях, озвучил свою точку зрения. Кстати, весь этот цирк Эмиль решил устроить из-за того, что женщины на сайтах знакомств активнее реагируют на него, когда в профиле указан возраст 49. А мужику на самом деле 69, маленький такой сюрприз для дам.
Трансгендеры тут же возмутились и заявили, что это другое понимать надо!
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Можно мне оформить пенсию?