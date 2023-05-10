Приставал, но не насиловал: суд присяжных поставил точку в деле Дональда Трампа против писательницы

Писательница и журналистка Джин Кэрролл давно "точила зуб" на экс-президента США. В 2019 году она обвинила Трампа в том, что он пытался изнасиловать ее в 1990-е годы. Женшина рассказала, что это произошло в 1996-м, когда она встретилась с Трампом в универмаге в Нью-Йорке. Между ними якобы завязалась беседа, политик предложил ей примерить белье, которое выбирал для подарка другой женщине. И когда Кэрролл согласилась, Трамп прошел вместе с ней в примерочную, где, по словам писательницы, изнасиловал её.

Политик решительно отверг эти обвинения, назвав мадам лгуньей. Трамп заверил, что нападки - это игра с далеко идущими намерениями - по его мнению, женщина таким образом просто пытается привлечь внимание к своей персоне и продать новую книгу. А вообще, она не в его вкусе.



