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Приставал, но не насиловал: суд присяжных поставил точку в деле Дональда Трампа против писательницы

Приставал, но не насиловал: суд присяжных поставил точку в деле Дональда Трампа против писательницы

Автор:
10 мая 2023 08:25
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Donald Trump   Jean Carroll   Ynews   Джессика Лидс   Джин Кэролл   Дональд Трамп   видео   дело об изнасиловании   суд присяжных   финансовая компенсация   
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Экс-президент США должен выплатить журналистке Джин Кэрролл, которая обвинила его в изнасиловании, солидную денежную компенсацию. Однако суд присяжных уверен, что физического контакта с дамой у Трампа не было.

Писательница и журналистка Джин Кэрролл давно "точила зуб" на экс-президента США. В 2019 году она обвинила Трампа в том, что он пытался изнасиловать ее в 1990-е годы. Женшина рассказала, что это произошло в 1996-м, когда она встретилась с Трампом в универмаге в Нью-Йорке. Между ними якобы завязалась беседа, политик предложил ей примерить белье, которое выбирал для подарка другой женщине. И когда Кэрролл согласилась, Трамп прошел вместе с ней в примерочную, где, по словам писательницы, изнасиловал её.


Политик решительно отверг эти обвинения, назвав мадам лгуньей. Трамп заверил, что нападки - это игра с далеко идущими намерениями - по его мнению, женщина таким образом просто пытается привлечь внимание к своей персоне и продать новую книгу. А вообще, она не в его вкусе.


В ответ на это заявление писательница подала в суд на Трампа, обвинив его в попытке нанести ущерб её репутации. В декабре 2020 года Трамп подал прошение о приостановке дела, однако через несколько месяцев получил отказ в прекращении рассмотрения иска. А конце сентября 2021 года адвокаты Кэрролл заявили о подготовке новых обвинений американского экс-лидера. В апреле 2023 стартовали судебные слушания по делу Кэрролл - и, конечно, лишь младенцы не усмотрели в этом совпадении политической подоплёки. Дональд Трамп заявил о своём намерении баллотироваться на второё президентский срок в 2014 году - и тут же получил новые судебные тяжбы.


Очередной суд, состоявшийся в Нью-Йорке, поставил точку (точку ли?) в деле Джин Кэрролл. Суд присяжных пришёл к выводу, что господин Трамп действительно мог домогаться до женщины, однако изнасилования, как она первоначально утверждала, всё-таки не было.


Учитывая эту многолетнюю историю, суд предписал Трампу компенсировать истице ущерб за домогательства (2 миллиона долларов) и выплатить еще 3 миллиона за нанесённый ущерб репутации и клевету.


Сам Трамп, комментируя решение суда, назвал его позором: "Вердикт является позором - продолжение величайшей охотой на ведьм за все время".


Что касается дел о домогательстве, то слишком много женщин хотели бы получить компенсацию от Трампа и подгадить его политическую карьеру.


Еще одна из них - Джессика Лидс. Ныне 81-летняя дама внезапно вспомнила, что в далёком 1979 году Дональд Трамп домогался до неё в самолёте. Под присягой она заявила, что стюардесса перевела ее в первый класс и посадила рядом с мистером Трампом в самолете. После “сердечного” разговора с ним и ужина политик якобы пытался поцеловать её, хватал за грудь, прижимался к ней, а потом и вовсе обнаглел и засунул руку ей под юбку. Тогда Лидс встала и вернулась на своё прежнее место.


А вот как Дональд Трамп объяснил, что такого не могло быть.

В домогательствах Трампа в разное время обвиняли 26 женщин. Примечательно, что некоторые из них вспомнили о своих обидах сейчас, когда начинается предвыборная гонка за президентское кресло. Но многие предпочитают не замечать столь прозрачных совпадений.


Между тем, вся эта судебная возня пока не сказывается на рейтинге популярности Дональда Трампа политик опережает Байдена на 7 пунктов. Такие же показатели у Рона Десантиса - еще одного претендента на президентский пост.

Источник:

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Метки: Donald Trump   Jean Carroll   Ynews   Джессика Лидс   Джин Кэролл   Дональд Трамп   видео   дело об изнасиловании   суд присяжных   финансовая компенсация   
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24  комментария
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10k
Copycat Час назад
я вообще не понимаю почему суд решил рассматривать случай с момента пришествия которого прошло 27 лет, самый главный вопрос это - почему она тогда в 1996м году не пошла в полицию?

по этому я вижу тут только то что они пытаются любыми способами Трампа закрыть, дали этой женщине денег и сказали "иди в суд на него подай что он тебя изнасиловал"
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7k
tamin 12 минут назад
Днооооооо. Т.е. миллиардер ей не дал, она не смогла его подоить и делает это сейчас, даже не дав. Что за сюр. Мир Америки все больше и больше смахивает на фильм Бразилия. Старый такой
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9k
Oleg 17 минут назад
Так и вижу:
- я тут купил нижнее бельё другой бабе, не хочешь примерить?
- ля, конечно, хочу! прям здесь и сейчас и примерю!
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4k
Владимир 46 минут назад
Д.Б.
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6k
perekrestok 54 минуты назад
По нормальной схеме теперь ей встречный иск о клевете и даче ложных показаний. Трамп вообще мог сказать что в тот день не был в магазине, а отдыхал на море за 10 км от берега. А этот бабка со склерозом пришла, наврала в суде, суд ей не поверил, но денег ей дадут. Это значит что те, кто ее нанял решили сэкономить деньги и выплатить гонорар за счет Трампа.
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8k
Александр Маслов Час назад
Обыкновенное технологии манипулирования мышлением несознательных масс в избирательных кампаниях
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14k
FatZilla Час назад
>>Между ними якобы завязалась беседа, политик предложил ей примерить белье, которое выбирал для подарка другой женщине. И когда Кэрролл согласилась,<<

Это у девушек норма что ли? Может мне тоже комплектик женского белья прикупить и предлагать в универмаге девушкам примерить...
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2k
Autumn2015 Час назад
Сейчас начнется... Тем более сам Трамп в свое время делал очень провокационные заявление как получить красивую девушку, делился своим опытом -" если хочешь красивую девушку - сразу хватай ее за пи...сь..ку!".
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368
Liberman Час назад
Суд присяжных установил что изнасилование могло быть....
А если могло быть - виновен?!
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31k
Ashabad Час назад
Товарищи американцы, не останавливайтесь! Чума на оба ваши дома!
Главное, чтобы у нас такого никогда не было.
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21k
Davy Jones 2 часа назад
Показания «изнасилованной» Трампом оказались пересказом эпизода сериала

79-летняя Джин Кэрролл обвинила Трампа в изнасиловании, но её показания в точности  повторили эпизод сериала NBC «Закон и порядок» 2012 года. Совпало всё вплоть до названия магазина. Женщина называет это «поразительной случайностью».

«Жертву» спросили, почему она подала иск против Трампа, но не против главы CBS Леса Мунвеса, который тоже изнасиловал её, если верить автобиографии Джин. Причина в том, что Мунвес просто изнасиловал её и отрицал это а Трамп ещё и унизил, назвав агентом демократической партии.

«[Мунвес] не называл меня никакими именами. Он не сказал, что я была агентом демократической партии. Он не сказал, что я проворачиваю аферы. Он не мазал меня лицом в грязь, как это делал Дональд Трамп».

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1k
Жирный бот 2 часа назад
Все во имя победы демократии!! (демократов)
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