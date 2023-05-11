FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5778 постов • 1266 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории
Самое мистическое создание, ставшее порождением неточностей и ошибок

Самое мистическое создание, ставшее порождением неточностей и ошибок

Автор:
11 мая 2023 10:55
Сообщество : Истории
Метки: библия   единорог   история   книга   лекарство   литература   ошибка   перевод   тур   чудо   
1511
9

Единорог – известный мифический образ. Обычно представлен в виде лошади с острым рогом на лбу. Создание волшебное и доброе, но может проявлять и злобу. А появился единорог благодаря стечению обстоятельств.

Встретишь его – и все желания исполнятся. Примерно так гласят предания и легенды. Хотя будь волшебная лошадь настоящей, такая встреча не закончилась бы ничем хорошим. Хотя бы даже из-за наличия рога.

×
×

Учёные древности считали, что единороги действительно были реальными  животными и обитали в Африке и Индии. Сохранились описания, датированные аж 400-х годами до н. э., составленные Ктесием Книдским – врачом персидского царя.

Он описал создание как крупного белоснежного ослика с лазурными  глазами и пурпурной головой. Рог тоже блистал разными цветами: белым у основания, чёрным посередине и алым на конце. Испившие из рога люди исцелялись от всех болезней. Правда, источник Ктесий был такой себе. Он и в Индии никогда не был. И приврать при случае был не против.

Описание Плиния Старшего уже более реалистично. В его трактовке это существо было основательным и монументальным: эдакий небольшой слон с примесью свиньи.

А вот появлению образа того самого изящного белого и волшебного человечество обязано ленивым или  не слишком грамотным  переводчикам. «Захочет ли единорог служить тебе и переночует ли у яслей твоих? Можешь ли верёвкой привязать единорога к борозде, и станет ли он боронить за тобой поле?» Это единственное упоминание зверя в Библии. И эта интерпретация воздушного существа кажется странной: будет ли оно вообще заниматься таким плебейским трудом? Вероятно, речь шла о быке или туре, которых использовали в уже более поздних переводах, и толмачи просто  ошиблись.

Ошибку исправили. Видимо, древние лингвисты не смогли правильно расшифровать слово «реем» – существо, которое не поместилось в ковчег и ехало, точнее, плыло, будучи в буквальном смысле воткнутым в дерево своим  рогом.

Зверя назвали монокеросом. А в разных странах ему дали разные названия: юникорн на английском, ейнхорн на немецком, ликорн на французском. И, у нас, соответственно, единорог.

Когда народ стал активно путешествовать, то любой побывавший на Востоке гражданин считал святой обязанностью описать единорога, которого видел своими глазами во время поездки. Кто только не попал в эту категорию. Кроме, конечно, собственно единорогов, которых не существовало.

Потом хитроумные шарлатаны стали продавать лекарства под видом толчёного рога, способного исцелить любые недуги, от бородавок до чумы. Обычно для изготовления чудодейственного порошка использовали зуб нарвала и бивень мамонта.

Ничтоже сумняшеся, предприимчивые эскулапы задирали цены выше некуда, повествуя о том, сколько испытаний и препятствий им пришлось преодолеть, добывая чудо-зверя. Лучшая приманка для них – красивая девственница, при  виде которой единорог выходил из чащи, укладывал ей голову на колени и засыпал. А потом уже в игру вступали изнывавшие от безделья в кустах охотники.

Кстати, в России эти чудные истории не прижились по той простой причине, что на севере нарвала добывали. И, что представляет его рог-зуб, знали. И о мамонтах тоже представление имели, даже поделки из бивней вырезали.

Наука развивалась. Как и медицина. И последнее упоминание о роге как ингредиенте целебного зелья относится к медицинскому справочнику середины XVIII века. Все ошибки в книгах исправили. А единорог переселился в фольклор и культуру. Но людям хочется верить в чудеса, и иногда встречаются те, кто совершенно точно видел мелькнувшую в лесу белоснежную гриву и тускло сверкнувший рог волшебного создания.

Источник:

подписаться на сообщество "Истории"
Метки: библия   единорог   история   книга   лекарство   литература   ошибка   перевод   тур   чудо   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
82k
7guest 56 минут назад
С точки зрения средневекового обывателя какое животное наиболее вероятно: обычная лошадь с рогом во лбу или лошадь с двухметровой шеей (я имею ввиду жирафа)?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Умер от варенья 23 минуты назад
Где-то я читал версию про носорога. Вроде как, его описали как гиппопотама (речная лошадь) с рогом. Ну, а если кому-то рассказать про речную лошадь, то что он себе представит? Натурально - лошадь, только с рогом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Евгений 39 минут назад
"Правда, источник Ктесий был такой себе. Он и в Индии никогда не был. И приврать при случае был не против."

Помню-помню старика Ктесия. Знатный был пейстабол. Иногда, как начнёт языком молоть, и не остановишь. Уж и били его, и ругали, всё как об стенку горох.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
172
Кот Чеширский 44 минуты назад
Как это единороги выдумка? Еще скажите, драконов не бывает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

83478



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Разве я это заслужил?": парень рассказал, как его обманули при переезде в Белград
"Разве я это заслужил?": парень рассказал, как его обманули при переезде в Белград
В Волгограде эффектный пролёт раритетных самолётов над толпой попал на видео
В Волгограде эффектный пролёт раритетных самолётов над толпой попал на видео
Набирающие популярность в сообществах
Почему в Соединенных Штатах не ставят ограду вокруг частных домов
Почему в Соединенных Штатах не ставят ограду вокруг частных домов
Мировой рекорд по стоянию в планке
Мировой рекорд по стоянию в планке
Blackview представляет два новых флагмана: смартфон Performance King Blackview BV9300 и наушники AirBuds 10 Pro
Blackview представляет два новых флагмана: смартфон Performance King Blackview BV9300...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
В этом что-то есть

Лучшие демотиваторы
Биде с эффектом морской волны

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#дтп#в мире#авто аварии#кино#Реакция#полиция#поздравление#факты
#Юмор#животные#автомир#машина#позитив#улыбнуло#картинки#маразм#Приколы#Ynews
#Прикол#автомобили#история#аварии#СССР#день победы#подборка#забавно#соцсети#природа
Blackview представляет два новых флагмана: смартфон Performance King Blackview BV9300 и наушники AirBuds 10 Pro Blackview представляет два новых флагмана: смартфон Performance King Blackview BV9300 и наушники... Йоркширская ведьма Мэри Бейтмен: многообещающее начало карьеры и бесславный закат Йоркширская ведьма Мэри Бейтмен: многообещающее начало карьеры и бесславный закат Ларс Порсена: этрусский правитель или инопланетянин? Ларс Порсена: этрусский правитель или инопланетянин? Как подшучивали наши мастера слова? Как подшучивали наши мастера слова? Обманувшая смерть «Полуповешенная Мэгги» Обманувшая смерть «Полуповешенная Мэгги» Как раненый советский командир два месяца прятался от немцев Как раненый советский командир два месяца прятался от немцев

На что жалуетесь?

Вернуться