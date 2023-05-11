Самое мистическое создание, ставшее порождением неточностей и ошибок

Он описал создание как крупного белоснежного ослика с лазурными глазами и пурпурной головой. Рог тоже блистал разными цветами: белым у основания, чёрным посередине и алым на конце. Испившие из рога люди исцелялись от всех болезней. Правда, источник Ктесий был такой себе. Он и в Индии никогда не был. И приврать при случае был не против.

Описание Плиния Старшего уже более реалистично. В его трактовке это существо было основательным и монументальным: эдакий небольшой слон с примесью свиньи.