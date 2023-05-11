Самое мистическое создание, ставшее порождением неточностей и ошибок

Единорог – известный мифический образ. Обычно представлен в виде лошади с острым рогом на лбу. Создание волшебное и доброе, но может проявлять и злобу. А появился единорог благодаря стечению обстоятельств.
Встретишь его – и все желания исполнятся. Примерно так гласят предания и легенды. Хотя будь волшебная лошадь настоящей, такая встреча не закончилась бы ничем хорошим. Хотя бы даже из-за наличия рога.
Учёные древности считали, что единороги действительно были реальными животными и обитали в Африке и Индии. Сохранились описания, датированные аж 400-х годами до н. э., составленные Ктесием Книдским – врачом персидского царя.
Он описал создание как крупного белоснежного ослика с лазурными глазами и пурпурной головой. Рог тоже блистал разными цветами: белым у основания, чёрным посередине и алым на конце. Испившие из рога люди исцелялись от всех болезней. Правда, источник Ктесий был такой себе. Он и в Индии никогда не был. И приврать при случае был не против.
Описание Плиния Старшего уже более реалистично. В его трактовке это существо было основательным и монументальным: эдакий небольшой слон с примесью свиньи.
А вот появлению образа того самого изящного белого и волшебного человечество обязано ленивым или не слишком грамотным переводчикам. «Захочет ли единорог служить тебе и переночует ли у яслей твоих? Можешь ли верёвкой привязать единорога к борозде, и станет ли он боронить за тобой поле?» Это единственное упоминание зверя в Библии. И эта интерпретация воздушного существа кажется странной: будет ли оно вообще заниматься таким плебейским трудом? Вероятно, речь шла о быке или туре, которых использовали в уже более поздних переводах, и толмачи просто ошиблись.
Ошибку исправили. Видимо, древние лингвисты не смогли правильно расшифровать слово «реем» – существо, которое не поместилось в ковчег и ехало, точнее, плыло, будучи в буквальном смысле воткнутым в дерево своим рогом.
Зверя назвали монокеросом. А в разных странах ему дали разные названия: юникорн на английском, ейнхорн на немецком, ликорн на французском. И, у нас, соответственно, единорог.
Когда народ стал активно путешествовать, то любой побывавший на Востоке гражданин считал святой обязанностью описать единорога, которого видел своими глазами во время поездки. Кто только не попал в эту категорию. Кроме, конечно, собственно единорогов, которых не существовало.
Потом хитроумные шарлатаны стали продавать лекарства под видом толчёного рога, способного исцелить любые недуги, от бородавок до чумы. Обычно для изготовления чудодейственного порошка использовали зуб нарвала и бивень мамонта.
Ничтоже сумняшеся, предприимчивые эскулапы задирали цены выше некуда, повествуя о том, сколько испытаний и препятствий им пришлось преодолеть, добывая чудо-зверя. Лучшая приманка для них – красивая девственница, при виде которой единорог выходил из чащи, укладывал ей голову на колени и засыпал. А потом уже в игру вступали изнывавшие от безделья в кустах охотники.
Кстати, в России эти чудные истории не прижились по той простой причине, что на севере нарвала добывали. И, что представляет его рог-зуб, знали. И о мамонтах тоже представление имели, даже поделки из бивней вырезали.
Наука развивалась. Как и медицина. И последнее упоминание о роге как ингредиенте целебного зелья относится к медицинскому справочнику середины XVIII века. Все ошибки в книгах исправили. А единорог переселился в фольклор и культуру. Но людям хочется верить в чудеса, и иногда встречаются те, кто совершенно точно видел мелькнувшую в лесу белоснежную гриву и тускло сверкнувший рог волшебного создания.
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Помню-помню старика Ктесия. Знатный был пейстабол. Иногда, как начнёт языком молоть, и не остановишь. Уж и били его, и ругали, всё как об стенку горох.