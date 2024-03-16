Дома с привидениями Камиля Фламмариона

В их числе был и французский астроном Камиль Фламмарион, который написал множество книг о звёздах и небесных телах, начиная с книги «Множественность обитаемых миров» (La pluralité des mondes habités) в 1862 году. При этом астроном искренне верил во внеземную жизнь и жизнь после смерти.

Фламмарион считал, что в мире существует гораздо больше, чем доступно нашим органам чувств.

"Недопустимо, чтобы природа, как одушевлённая, так и неодушевлённая, была ограничена видимой вселенной", - говорил он. "Мы должны думать - мы, которые даже не знаем истинной природы человека, - что могут существовать другие существа иного типа и с чрезвычайно разнообразным интеллектом, существующие как в невидимой вселенной, так и в видимом мире".