Дома с привидениями Камиля Фламмариона

Дома с привидениями – это, пожалуй, одна из самых благодатных тем для ужастиков.
И тема, которую подробно изучали не только любители пощекотать себе нервы, но и уважаемые профессионалы, представляющие серьёзные области науки.
В их числе был и французский астроном Камиль Фламмарион, который написал множество книг о звёздах и небесных телах, начиная с книги «Множественность обитаемых миров» (La pluralité des mondes habités) в 1862 году. При этом астроном искренне верил во внеземную жизнь и жизнь после смерти.
Фламмарион считал, что в мире существует гораздо больше, чем доступно нашим органам чувств.
"Недопустимо, чтобы природа, как одушевлённая, так и неодушевлённая, была ограничена видимой вселенной", - говорил он. "Мы должны думать - мы, которые даже не знаем истинной природы человека, - что могут существовать другие существа иного типа и с чрезвычайно разнообразным интеллектом, существующие как в невидимой вселенной, так и в видимом мире".
Эти существа могут быть духовными или инопланетными. О последних он много писал как о марсианах, убеждённый, что они обладают более высоким интеллектом и живут лучше.
«Можете быть уверены, что когда-нибудь мы будем переписываться с марсианами, - обещал Фламмарион. Уэллс предсказал это с довольно преувеличенной фантазией, но мы не будем использовать машины, мы будем использовать психические потоки. Я твёрдо верю, что телепатическая сила сильнее космической".
Что касается духовного, он был убеждён, что душа продолжает жить после смерти, и начал собирать рассказы о призраках, которые заселяют дома и разговаривают с оставленными близкими.
В своей книге «Дома с привидениями», вышедшей в 1924 году, он рассказал о 5600 случаях, переданных ему в письмах и дневниках. В одном из таких писем рассказывалось о том, как дух вступил в контакт в момент смерти:
Я женился 4 июля 1888 года. Моя пятнадцатилетняя сестра не была на свадьбе из-за болезни. 6 июля мы с женой уехали праздновать медовый месяц, и сестра проводила нас.
Письма, которые мы получали от наших родственников с 6 по 12 июля, не содержали никакой информации о здоровье сестры. 12 июля (мы тогда были в Париже) был для нас с женой восхитительным днём, вплоть до десяти часов вечера. Вечер мы провели в театре. В десять часов меня вдруг наполнило чувство глубокой печали. Моя молодая жена не могла понять этой внезапной перемены во мне, да и я сам, впрочем, тоже. Выйдя из театра, я поспешил за ней в отель, где мы остановились
Я погасил свечу и остался лежать в постели с открытыми глазами, молча, озадаченный собственным состоянием. Было, должно быть, около часа ночи.
Вдруг в комнате раздался грохот, страшный шум. Моя супруга вскрикнула, встревоженная и испуганная. Я зажёг свечу. Дверь шкафа была открыта. Мы не трогали его, и он был пуст. Я успокоил жену, закрыл дверцу шкафа и лёг в постель.
На следующее утро, поднявшись, мы получили телеграмму, в которой нас вызывали домой. Моя сестра умерла накануне в десять часов вечера. Она знала, что мы находимся в отеле «Испания».
Была ли её последняя мысль о нас, и передала ли она её нам? Мы могли получить её только в том отеле. Мне нет нужды уверять вас в абсолютной правдивости этой истории.
Этьен Мимар
Среди призраков, описанных в книге Фламмариона, было немало озорных. Они резвились, били людей, хватали за ноги, проливали кофе, разбивали фарфор, простукивали стены, капали кровью, наполняли комнаты дымом и бросали камни.
Фламмарион утверждает, что эти случаи были тщательно расследованы и получены из авторитетных источников. Тем не менее, он признал, что были и случаи мошенничества, например, дома, в которых «обитали» мошенники, желающие снизить стоимость домов перед покупкой.
Но это совсем не весело. А вы допускаете существование в домах странной и необъяснимой тяжёлой энергетики?
Источник:
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