15 актёров, которые сыграли настолько ненавистных злодеев, что на них сложно смотреть в других фильмах

У большинства даже самых лучших и статусных актёров и актрис есть одна конкретная роль, которая ассоциируется с ними сильнее всех остальных. И после привкус этой роли сопровождает их всю карьеру.
Например, Джонни Депп сыграл множество разнообразных персонажей, но, согласитесь, большая их часть смутно напоминает нам о капитане Джеке Воробье.
А что, если эта титульная роль — крайне неприятный злодей? На reddit один из пользователей задал вот такой вопрос: какой актёр или актриса были настолько «ненавистны» в своей роли, что вы теперь не можете их терпеть и в других фильмах?
Давайте посмотрим, кого назвали люди.
Имельда Стонтон в роли Долорес Амбридж
В фильме «Гарри Поттере и Орден феникса» (2007).
О, ЭТА С**А
Розамунд Пайк в роли Эми Эллиотт-Данн
В фильме «Исчезнувшая» (2014).
Её роль в фильме «Аферистка» не делает ситуацию лучше.
Энтони Старр в роли Хоумлендера
В сериале «Пацаны» (2019-…).
О, парень, который играет Хоумлендера, вызывает у меня мурашки по коже. Я знаю, что это персонаж, но он такой потрясающий актёр, что вселил в меня страх, который я никак не могу объяснить.
Билли Зейн в роли Кэла Хокли
В фильме «Титаник» (1997).
Джесси Племонс в роли Тодда Алкиста
В сериале «Во все тяжкие» (2008-2014).
Кевин Бейкон в роли Шона Нокса
В фильме «Спящие» (1996).
Луиза Флетчер в роли сестры Рэтчед
В фильме «Пролетая над гнездом кукушки» (1975).
Сэм Рокуэлл в роли Уильяма Уэртона
В фильме «Зелёная миля» (1999).
Хоакин Феникс в роли Коммода
В фильме «Гладиатор» (2000).
Кристоф Вальц в роли Ганса Ланды
В фильме «Бесславные ублюдки» (2009).
Джон Литгоу в роли Артура Митчелла
В сериале «Декстер» (2009).
Джейсон Айзекс в роли полковника Уильяма Тэвингтона
В фильме «Патриот» (2000).
Чарльз Дэнс в роли Тайвина Ланнистера
В сериале «Игра престолов».
Рэйф Файнс в роли Амона Гёта
В фильме «Список Шиндлера» (1994).
Джей Кей Симмонс в роли Теренса Флетчера
В фильме «Одержимость» (2014).
Кого бы вы добавили в этот список?
Источник:
- Как изменились знаменитые испанские и итальянские актёры и актрисы с момента их первого появления в кино
- 18 актёров, которые были номинированы на «Оскар» в четырёх разных десятилетиях
- Великолепная Дженнифер Коннелли. Актриса нарасхват
- Неженские трюки и мыльная каторга: 10 интересных фактов о сериале «Ее звали Никита»
- «Не ходи в театральный, у тебя тяжелая внешность»: 10 фактов о Татьяне Догилевой
Это вам не саша петров, который в состоянии играть только сашу петрова.
Самых главных забыли )))