15 актёров, которые сыграли настолько ненавистных злодеев, что на них сложно смотреть в других фильмах

Например, Джонни Депп сыграл множество разнообразных персонажей, но, согласитесь, большая их часть смутно напоминает нам о капитане Джеке Воробье.

А что, если эта титульная роль — крайне неприятный злодей? На reddit один из пользователей задал вот такой вопрос: какой актёр или актриса были настолько «ненавистны» в своей роли, что вы теперь не можете их терпеть и в других фильмах?

Давайте посмотрим, кого назвали люди.

Имельда Стонтон в роли Долорес Амбридж