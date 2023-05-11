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15 актёров, которые сыграли настолько ненавистных злодеев, что на них сложно смотреть в других фильмах

15 актёров, которые сыграли настолько ненавистных злодеев, что на них сложно смотреть в других фильмах

Автор:
11 мая 2023 09:27
Сообщество : Кино
Метки: актре   актриса   злодей   кино   роль   съемка   фильм   
696
16

У большинства даже самых лучших и статусных актёров и актрис есть одна конкретная роль, которая ассоциируется с ними сильнее всех остальных. И после привкус этой роли сопровождает их всю карьеру.

Например, Джонни Депп сыграл множество разнообразных персонажей, но, согласитесь, большая их часть смутно напоминает нам о капитане Джеке Воробье.

А что, если эта титульная роль — крайне неприятный злодей? На reddit один из пользователей задал вот такой вопрос: какой актёр или актриса были настолько «ненавистны» в своей роли, что вы теперь не можете их терпеть и в других фильмах?

Давайте посмотрим, кого назвали люди.


Имельда Стонтон в роли Долорес Амбридж

×
×

В фильме «Гарри Поттере и Орден феникса» (2007).

О, ЭТА С**А


Розамунд Пайк в роли Эми Эллиотт-Данн

В фильме «Исчезнувшая» (2014).

Её роль в фильме «Аферистка» не делает ситуацию лучше.


Энтони Старр в роли Хоумлендера

В сериале «Пацаны» (2019-…).

О, парень, который играет Хоумлендера, вызывает у меня мурашки по коже. Я знаю, что это персонаж, но он такой потрясающий актёр, что вселил в меня страх, который я никак не могу объяснить.


Билли Зейн в роли Кэла Хокли

В фильме «Титаник» (1997).


Джесси Племонс в роли Тодда Алкиста

В сериале «Во все тяжкие» (2008-2014).


Кевин Бейкон в роли Шона Нокса

В фильме «Спящие» (1996).


Луиза Флетчер в роли сестры Рэтчед

В фильме «Пролетая над гнездом кукушки» (1975).


Сэм Рокуэлл в роли Уильяма Уэртона

В фильме «Зелёная миля» (1999).


Хоакин Феникс в роли Коммода

В фильме «Гладиатор» (2000).


Кристоф Вальц в роли Ганса Ланды

В фильме «Бесславные ублюдки» (2009).


Джон Литгоу в роли Артура Митчелла

В сериале «Декстер» (2009).


Джейсон Айзекс в роли полковника Уильяма Тэвингтона

В фильме «Патриот» (2000).


Чарльз Дэнс в роли Тайвина Ланнистера

В сериале «Игра престолов».


Рэйф Файнс в роли Амона Гёта

В фильме «Список Шиндлера» (1994).


Джей Кей Симмонс в роли Теренса Флетчера

В фильме «Одержимость» (2014).


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Метки: актре   актриса   злодей   кино   роль   съемка   фильм   
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8  комментариев
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10k
Juli 50 минут назад
Эти актеры в каждой своей роли шикарны.
Это вам не саша петров, который в состоянии играть только сашу петрова.
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570
Const67 Минуту назад
А как же эти: Утилизаторы колец с мохнатыми ногами и мальчик который гонял лысого.
Самых главных забыли )))
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25k
Михаил Сметанкин 10 минут назад
Роман Медяев. Подполковник из "Солдаты" и чиновник из "Левиафан". Ну еще много где )))
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45k
Aleksandr 18 минут назад
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33k
Dobry vojak Svejk 54 минуты назад
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3k
Наблюдатель Час назад
Энтони Старр, задолго до пацанов снялся в отличном сериале Банши.
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19k
Mexanik79 Час назад
Что за бред?
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