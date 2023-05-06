Великолепная Дженнифер Коннелли. Актриса нарасхват

«Реквием по мечте», «Дом из песка и тумана», «Темная вода», «Кровавый алмаз», «День, когда Земля остановилась», «Ной», «Американская пастораль» – фильмы с ее участием можно перечислять долго. И каждый из них вызывает интерес и заслуживает внимания. А за женскую роль второго плана в драме «Игры разума» актриса вполне заслуженно получила «Оскар». Что тут скажешь – ей определенно везет и с режиссерами, и с партнерами по съемочной площадке.

И даже с кинодебютом Дженнифер Коннелли повезло. Когда ей было всего двенадцать лет, Серджио Леоне пригласил ее в свой киноэпос «Однажды в Америке» – в компанию к Роберту Де Ниро и Джеймсу Вудсу. Девчушка была очень похожа на актрису Элизабет МакГоверн и смогла сыграть ее героиню в детстве. С этого легендарного фильма и начался ее путь на голливудский Олимп.