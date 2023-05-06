Великолепная Дженнифер Коннелли. Актриса нарасхват

Таких многогранных и разноплановых актрис как Дженнифер Коннелли в современном Голливуде единицы. Актриса легко примерят на себя драматические и комедийные образы. Снимается в триллерах, фантастике, коммерческом, авторском кино.
Постоянно меняет амплуа, поражая широтой своего актерского диапазона. При этом очень разборчива в выборе проектов, избегая проходных ролей. За 40 лет кинокарьеры за плечами актрисы – менее шестидесяти работ.
Глядя на эту красивую стройную женщину, сложно поверить, что ей уже больше пятидесяти лет. Казалось, буквально вчера она блистала с Дэвидом Боуи в приключенческом мюзикле «Лабиринт». А ведь с тех пор минула целая вечность. И позади масса великолепных работ. И везде она разная, порой шокирующая.
«Реквием по мечте», «Дом из песка и тумана», «Темная вода», «Кровавый алмаз», «День, когда Земля остановилась», «Ной», «Американская пастораль» – фильмы с ее участием можно перечислять долго. И каждый из них вызывает интерес и заслуживает внимания. А за женскую роль второго плана в драме «Игры разума» актриса вполне заслуженно получила «Оскар». Что тут скажешь – ей определенно везет и с режиссерами, и с партнерами по съемочной площадке.
И даже с кинодебютом Дженнифер Коннелли повезло. Когда ей было всего двенадцать лет, Серджио Леоне пригласил ее в свой киноэпос «Однажды в Америке» – в компанию к Роберту Де Ниро и Джеймсу Вудсу. Девчушка была очень похожа на актрису Элизабет МакГоверн и смогла сыграть ее героиню в детстве. С этого легендарного фильма и начался ее путь на голливудский Олимп.
Интересно, что Дженнифер имеет русские корни. Ее мать происходила из семьи российско-польских евреев, которые когда-то эмигрировали в США. Будущая кинозвезда родилась в Нью-Йорке в довольно-таки обеспеченной семье. Отец был фабрикантом – шил детскую одежду. Мать держала собственный антикварный салон. Однажды по совету отцовского приятеля, работавшего в рекламном бизнесе, родители отослали фото десятилетней дочери в модельное агентство. Оттуда пришло приглашение – девчушку взяли для съемок рекламы печатной продукции и создания промо-роликов для телевидения.
Однако родителям этого показалось мало. Мама начала водить дочку на кастинги. И в один из таких дней произошла судьбоносная встреча с Серджио Леоне, который искал девушку-подростка в свою криминальную киноэпопею. Лично я вообще не припомню откровенно провальных или проходных работ актрисы.
Удачно сложилась не только ее кинокарьера, но и личная жизнь. Пусть и не сразу. В начале 90-х годов актриса закрутила роман с коллегой – актером Биллом Кэмбеллом. Роман длился несколько лет. В 1997 году у Дженнифер были отношения с фотографом Дэвидом Логаном. Родился сын Кай.
Во время работы над фильмом «Игры разума» Коннелли познакомилась с британским актером Полом Беттани. Знакомство переросло в страстный роман, и спустя два года пара официально вступила в брак. У пары двое детей – сын Стеллан и дочь Агнес Ларк.
Несмотря на большую занятость на съемках, актриса предпочитает проводить время с семьей. А еще она обожает рисовать, увлекается философией, свободно говорит на французском и итальянском языках. Секрет же ее молодости и стройности прост. Дженнифер ведет спортивный образ жизни: занимается плаванием, гимнастикой, велоспортом. Правильно говорят, когда есть желание, то времени хватит на все – и на семью, и на работу, и на себя любимую.
Источник:
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