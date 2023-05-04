Верховный суд разъяснил, что водительские права не являются удостоверением личности

Верховный суд на примере случая с водителем, который перевозил опасные грузы, не имея при себе паспорта.

Россиянин перевозил товарную нефть, которая включена в перечень опасных грузов. По закону, при перевозке таких грузов у всех, кто находится в транспортном средстве, должно быть удостоверение личности. Водитель попытался предъявить сотрудникам ГИБДД водительские права.