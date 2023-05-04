Верховный суд разъяснил, что водительские права не являются удостоверением личности

Верховный суд России пояснил, что водительские права не могут служить удостоверением личности и заменой паспорту. Когда нужно будет предъявить удостоверение личности, не помогут ни водительские права, ни какие-то другие документы с фотографиями.
Верховный суд на примере случая с водителем, который перевозил опасные грузы, не имея при себе паспорта.
Россиянин перевозил товарную нефть, которая включена в перечень опасных грузов. По закону, при перевозке таких грузов у всех, кто находится в транспортном средстве, должно быть удостоверение личности. Водитель попытался предъявить сотрудникам ГИБДД водительские права.
Согласно классификатору видов документов, удостоверяющих личность, утвержденному решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 апреля 2019 года (№53), в Российской Федерации водительское удостоверение не включено в перечень документов, удостоверяющих личность, — говорится в обзоре.
Многие пытаются с помощью прав купить алкоголь или табак. Однако, Роспотребнадзор разъяснил, что с действующим законодательством Российской Федерации, водительское удостоверение не является документом, удостоверяющим личность и позволяющим установить возраст покупателя алкогольной продукции, в связи с чем отказ продавца в продаже алкогольной продукции при предъявлении водительского удостоверения будет являться правомерным.
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Просто разные службы при оформлении документов имеют свой "кусок хлеба с икрой"!
И трогать кормушки пока никто не разрешил!
На самом деле все документы имеют достаточные степени защиты для нормальной идентификации личности. Но....смотри начало комментария!
Меня в своё время по загранпаспорту в Останкино не пустили, говорят - это не документ, подтверждающий личность. При этом за границу с ним выпускают и в страну обратно - тоже. Парадокс...
PS в пиндостане, кроме прав у людей вообще, как правило, нет документов. Если они не выезжали из страны - паспорта тоже нет. Если ты не водишь машину, можешь предъявить хоть библиотечный билет или пропуск на работу. Главный документ это электронный "social ID" (номер социального страхования), аналог нашего ИНН . Если ты его помнишь - просто называешь номер, полицай тут же пробивает по базе, там и фото и прочая инфа уже есть...
Такое впечатление, что многие впервые об этом узнали)
Не вижу смысла по в/у не продавать алкоголь если там указан возраст и он старше 18.
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А вот это полный идиотизм. Я не против ограничения продажи табачной и алкогольной продукции несовершеннолетним, но водительское удостоверение "В" выдают с 18 лет, и на нем есть фото кому выдано. Получается согласно этому документу управлять опасным для окружающим автомобилем можно, а купить алкоголь нельзя?
Суть в том, что эти документы выдаются органами власти и по фото можно идентифицировать личность, и там прописана дата рождения.
а как же конституция? " паспорт надлежит бережно хранить" !!!
мля.... как таскание и предъявление везде паспорта соответствует бережному хранению????
права - они пластиковые и расчитанны на такую эксплоатацию
Вместо того, чтобы таскать кучу документов, могли бы просто запихнуть всё в одну карточку.
Что-то полезное у пиндосов же можно перенять, а не только одно гамно?
сколько с милицией, охраной и т.п. дело имел - и паспорт, и права, и социальная карточка, и даже партбилет прокатывали...
Впрочем, ввиду ярко обозначенной новости, на работе мы всё ещё принимаем только паспорта и военные билеты клиентов.