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Верховный суд разъяснил, что водительские права не являются удостоверением личности

Верховный суд разъяснил, что водительские права не являются удостоверением личности

Автор:
04 мая 2023 10:28
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Правo   Роспотребнадзор   водительские права   интересное   паспорт   суд   фото   
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Верховный суд России пояснил, что водительские права не могут служить удостоверением личности и заменой паспорту. Когда нужно будет предъявить удостоверение личности, не помогут ни водительские права, ни какие-то другие документы с фотографиями.

Верховный суд на примере случая с водителем, который перевозил опасные грузы, не имея при себе паспорта.

Россиянин перевозил товарную нефть, которая включена в перечень опасных грузов. По закону, при перевозке таких грузов у всех, кто находится в транспортном средстве, должно быть удостоверение личности. Водитель попытался предъявить сотрудникам ГИБДД водительские права.

Согласно классификатору видов документов, удостоверяющих личность, утвержденному решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 апреля 2019 года (№53), в Российской Федерации водительское удостоверение не включено в перечень документов, удостоверяющих личность, — говорится в обзоре.

Многие пытаются с помощью прав купить алкоголь или табак. Однако, Роспотребнадзор разъяснил, что с действующим законодательством Российской Федерации, водительское удостоверение не является документом, удостоверяющим личность и позволяющим установить возраст покупателя алкогольной продукции, в связи с чем отказ продавца в продаже алкогольной продукции при предъявлении водительского удостоверения будет являться правомерным.

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Метки: Правo   Роспотребнадзор   водительские права   интересное   паспорт   суд   фото   
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38  комментариев
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22k
babuby Час назад
Ни водительские права, ни военный билет, ни свидетельство о рождении, не являются удостоверением личности? И нахуа они тогда нужны, если они не имеют законной силы подтвердить личность человека!? В паспорте указано что человек - Иванов Иван Иванович, год рождения, и всё прочее, а как в таком случае доказать, что "права" или военный билет, имеющиеся у человека, принадлежать именно этому человеку, если и "права" и "военник" не имеют законной силы это сделать? Может "права" на какого-то неизвестного с такими-же данными, а военный билет ещё на одного неизвестного гражданина с такими-же данными? Получается, что полиция имеет право задержать гражданина, до выяснения на предмет поддельные-ли "права" и военный билет, а если оригинальные, то не выписаны-ли они на человека имеющего такие-же данные, и поиском тех людей(возможных) заниматься?
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4k
Vlamir 3 минуты назад
Здесь совсем другая логика!
Просто разные службы при оформлении документов имеют свой "кусок хлеба с икрой"!
И трогать кормушки пока никто не разрешил!
На самом деле все документы имеют достаточные степени защиты для нормальной идентификации личности. Но....смотри начало комментария!
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25k
Михаил Сметанкин 4 минуты назад
Если по документу, выданным МВД, на котором есть фото и ФИО нельзя установить личность, то получается, что вместе с ВУ я должен возит с собой и паспорт, потому что по ВУ, выходит что, невозможно установить, являются ли они моими или нет.
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1k
Алексей 7 минут назад
Права это фуфло. Вот обязанности - однозначно удостоверяют личность.
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708
Вадим 17 минут назад
Фигня какая-то. Открыл перечень. Нашёл водительское удостоверение.
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2k
ChePaev 21 минуту назад
Меня больше поразило заявление депутата Картаполова что за неявку в военкомат по повестке будут лишать права управления автомобилем))) У нас в стране оказывается водительское удостоверение и право на управление авто, учеба и экзамен по его получению это такая то благодать, бесплатно, как индульгенция ниспосланная нам государством)) Это так можно и высшего образования лишать, объявив что диплом твой, за который ты потел 5-6 лет теперь недействительный. Чудна страна наша)))
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27
Анатолий ChePaev 3 минуты назад
Ну из такой логики следует, что тогда не должны лишать права управления и за пьянку и за другие нарушения.
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5
Alex Полчаса назад
если этот разговор только из-за бухла , то это фигня! и паспорт, и права выдает мвд, так почему они сами себе не верят? :)
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6k
vasilykopkov Полчаса назад
Это конечно бред.
Меня в своё время по загранпаспорту в Останкино не пустили, говорят - это не документ, подтверждающий личность. При этом за границу с ним выпускают и в страну обратно - тоже. Парадокс...
PS в пиндостане, кроме прав у людей вообще, как правило, нет документов. Если они не выезжали из страны - паспорта тоже нет. Если ты не водишь машину, можешь предъявить хоть библиотечный билет или пропуск на работу. Главный документ это электронный "social ID" (номер социального страхования), аналог нашего ИНН . Если ты его помнишь - просто называешь номер, полицай тут же пробивает по базе, там и фото и прочая инфа уже есть...
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3k
Славик Полчаса назад
По закону - права никогда не были документом, удостоверяющим личность. Паспорт, загранпаспорт, военный билет, паспорт моряка - да.
Такое впечатление, что многие впервые об этом узнали)
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12k
Shtoppi 37 минут назад
когда я еще 15 лет назад работал в одном месте, там нам сразу сказали что на территории РФ, для граждан, документом удостоверяющим личность является только паспорт РФ. и все.
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6k
perekrestok 40 минут назад
Едет человек 19-ти лет на машине ценой 10 млн. рублей. Останавливает ГИБДД. водитель показывает права, свидетельство о регистрации ТС и все нормально! Личность подтверждена, собственность личности соответствует! Идет человек в магазин купить бутылку пива домой. Ему говорят подтвердить возраст. он показывает права. Ему продавец говорит не пойдет, документ не действительный. Значит правоохранительным органам прав достаточно, а какому то человеку с улицы, без специального образования и не гос чиновнику этого недостаточно. Маразм!
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29k
Aqueronte 52 минуты назад
Но для покупки алкоголя или табака нужно удостовериться что человеку есть 18+ а не проверить его личность, ведь не может же быть такого что в паспорте ему 16 а в в/у 21? А кассир все равно не отличит поддельный паспорт или поддельное в/у. Что за бред вообще.
Не вижу смысла по в/у не продавать алкоголь если там указан возраст и он старше 18.
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4k
Chuna 54 минуты назад
Однако, Роспотребнадзор разъяснил, что с действующим законодательством Российской Федерации, водительское удостоверение не является документом, удостоверяющим личность и позволяющим установить возраст покупателя алкогольной продукции, в связи с чем отказ продавца в продаже алкогольной продукции при предъявлении водительского удостоверения будет являться правомерным.
-------------------------
А вот это полный идиотизм. Я не против ограничения продажи табачной и алкогольной продукции несовершеннолетним, но водительское удостоверение "В" выдают с 18 лет, и на нем есть фото кому выдано. Получается согласно этому документу управлять опасным для окружающим автомобилем можно, а купить алкоголь нельзя?
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5
Alex Chuna Полчаса назад
ошибочка, в/у выдают и более молодым, только действуют они с определенного возраста - моцики - с 16, авто - с 18
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1k
SmartCat101 56 минут назад
что за бред? это официальный документ с фотографией , пропиской, и датой рождения!!!

а как же конституция? " паспорт надлежит бережно хранить" !!!
мля.... как таскание и предъявление везде паспорта соответствует бережному хранению????

права - они пластиковые и расчитанны на такую эксплоатацию
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23k
Евгений Час назад
Кретинизм конечно.
Вместо того, чтобы таскать кучу документов, могли бы просто запихнуть всё в одну карточку.
Что-то полезное у пиндосов же можно перенять, а не только одно гамно?
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27k
Serg2001 Час назад
Кстати, загранпаспорт тоже не является документом, подтверждающим личность на территории РФ. Вот такой вот оксюморон. Там хитрая формулировка - может, но "в зависимости от ситуации". А по факту знакомый отправился в отделение до выяснения личности, поскольку блюстителей не устроил предъявленный им загранник.
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6k
hhwost Час назад
вообще-то, на усмотрение того, кому предъявляешь.
сколько с милицией, охраной и т.п. дело имел - и паспорт, и права, и социальная карточка, и даже партбилет прокатывали...
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8k
Борис Карабанов Час назад
Пипец! Интересно, а чем же этот документ заслужил такую немилость? Аль степеней мало? Аль система получения не подразумевает многократное подтверждение этой самой несчастной личности?
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8k
Фельдъегерь 2 часа назад
а зачем оно тогда нужно?
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7k
Pravednik84 2 часа назад
Так вроде год назад стали признавать.
Впрочем, ввиду ярко обозначенной новости, на работе мы всё ещё принимаем только паспорта и военные билеты клиентов.
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1k
ruslan d 2 часа назад
Хм , не знал ...
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