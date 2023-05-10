«Где же вы, друзья-однополчане?»: Алла Пугачева поздравила всех с Днём Победы и выложила видео с собой и фронтовиками

А недавно Примадонна приезжала в Москву - на похороны Валентина Юдашкина.
Алла Пугачёва в своих соцсетях выложила поздравление с 9 мая. В нём - кадры из фильма «Пришла и говорю», где в главной роли сама Примадонна. Там есть сцена, в которой Пугачева сидит вместе с фронтовиками за праздничным столом в квартире своей мамы. Кстати, та во время войны была бойцом противовоздушной обороны.
Вот кадры с ветеранами:
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Алла Борисовна подписала это поздравление так:
Где же вы теперь друзья-однополчане? Как вас не хватает сегодня.
Напомним, что Пугачёва прилетала в Москву на похороны модельера Валентина Юдашкина.
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Филя примадон...
Хотя у меня примадон ассоциируется с гамадрилом.
Проститься с близко знакомым человеком не побоялась.
Может за дискредитацию?
Т9 подвёл?
хорошо же сидели..