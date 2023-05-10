«Где же вы, друзья-однополчане?»: Алла Пугачева поздравила всех с Днём Победы и выложила видео с собой и фронтовиками

Алла Пугачёва в своих соцсетях выложила поздравление с 9 мая. В нём - кадры из фильма «Пришла и говорю», где в главной роли сама Примадонна. Там есть сцена, в которой Пугачева сидит вместе с фронтовиками за праздничным столом в квартире своей мамы. Кстати, та во время войны была бойцом противовоздушной обороны.