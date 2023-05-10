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«Где же вы, друзья-однополчане?»: Алла Пугачева поздравила всех с Днём Победы и выложила видео с собой и фронтовиками

«Где же вы, друзья-однополчане?»: Алла Пугачева поздравила всех с Днём Победы и выложила видео с собой и фронтовиками

Автор:
10 мая 2023 14:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алла Пугачева   Валентин Юдашкин   Израиль   Примадонна   день победы   однополчане   поздравление   фронтовики   
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А недавно Примадонна приезжала в Москву - на похороны Валентина Юдашкина.

Алла Пугачёва в своих соцсетях выложила поздравление с 9 мая. В нём - кадры из фильма «Пришла и говорю», где в главной роли сама Примадонна. Там есть сцена, в которой Пугачева сидит вместе с фронтовиками за праздничным столом в квартире своей мамы. Кстати, та во время войны была бойцом противовоздушной обороны.

Вот кадры с ветеранами:

Алла Борисовна подписала это поздравление так:

Где же вы теперь друзья-однополчане? Как вас не хватает сегодня.

Напомним, что Пугачёва прилетала в Москву на похороны модельера Валентина Юдашкина.

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Метки: Алла Пугачева   Валентин Юдашкин   Израиль   Примадонна   день победы   однополчане   поздравление   фронтовики   
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27  комментариев
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7k
Дмитрий 2 часа назад
Перестаньте называть .авно примадонной!
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5
макс макс 3 минуты назад
Прилетела, улетела... улетай туча. улетай туча, улетай... так вроде пелось
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1k
Голодранец! 4 минуты назад
Достали уже с этой пугачевщиной
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1k
Максим Макашев 4 минуты назад
АДМИНЫ! Ну сколько можно пиарить этот мешок с г.о.в.н.о.м по фамилии пугачёва?
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61k
Андрей 13 минут назад
А в конце зиганула и сообщила что "кушать хочется".
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17k
sonic24a 42 минуты назад
Родился - она уже пела. Наверное отойду будет петь и продюссировать. Всякие хрен знает кто и зовут вообще как: тонут в болотной жиже, ноют, бросают грязью и пропадут никто не вспомнит.
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37
Ἀλάστωρ 45 минут назад
Она примадонна...
Филя примадон...

Хотя у меня примадон ассоциируется с гамадрилом.

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12k
Андрей А 45 минут назад
Умерла, так умерла! Не за чем ее вспоминать
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964
Дмитрий 54 минуты назад
первое фото напомнило...
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22k
ЦСКА 56 минут назад
Твои однополчане сука, в Варшаве на могилах советских солдат, гопока пляшут! Тварь продажная!
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12k
harlamov 58 минут назад
Бабка окончательно спилась...
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5
Татьяна Час назад
Не пора ли эту старую прошмандэ-с предать забвению? Никогда не понимала ни её творчества, ни её же заслуг. Всю жизнь не пела, а как-будто стебалась. Исключением лишь песни из кинофильма "С лёгким паром!".
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496
Damvrot Hohlam 2 часа назад
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31k
albedo 2 часа назад
Определенное мужество есть в приезде Пугачевой.
Проститься с близко знакомым человеком не побоялась.
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37
Ἀλάστωρ workmen77 44 минуты назад
за дискриминацию???
Может за дискредитацию?
Т9 подвёл?
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472
Янка из Цесиса 2 часа назад
Шмара юродивая...
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13k
котегRUS 2 часа назад
ну вот... (((
хорошо же сидели..
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10k
Copycat 2 часа назад
Пооооошла она наааахрен) не надо пожалуйста её тут постить, лучше гифки с котиками
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August

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