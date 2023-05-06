Пугачёва, Песков, Якубович: на Троекуровском кладбище прощаются с модельером Юдашкиным

Главным событием для журналистов стало появление Аллы Пугачёвой, которая специально приехала из Израиля, чтобы проститься с модельерами Зайцевым и Юдашкиным, умершими с разницей в два дня. На похороны Зайцева по неизвестным причинам она не приезжала.



Пугачёва прибыла на кладбище на Rolls-Royce, который заехал прямо ко второму входу в прощальный зал, при этом журналистов к ней подпустили.