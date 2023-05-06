Пугачёва, Песков, Якубович: на Троекуровском кладбище прощаются с модельером Юдашкиным

На церемонию съехалось огромное количество знаменитостей.
В траурном зале на Троекуровском кладбище в Москве началась церемония прощания с модельером Валентином Юдашкиным. Церемония, как отмечают СМИ, проходит в открытом режиме. Проститься с известным модельером приехало большое количество как простых граждан, так и политиков и артистов.
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На церемонию приехали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вице-премьер Денис Мантуров, певцы Олег Газманов и Стас Михайлов, стилист Сергей Зверев, вдова Юрия Лужкова Елена Батурина, Бедрос Киркоров, Эвелина Хромченко, Владимир Винокур и многие другие.
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Главным событием для журналистов стало появление Аллы Пугачёвой, которая специально приехала из Израиля, чтобы проститься с модельерами Зайцевым и Юдашкиным, умершими с разницей в два дня. На похороны Зайцева по неизвестным причинам она не приезжала.
Пугачёва прибыла на кладбище на Rolls-Royce, который заехал прямо ко второму входу в прощальный зал, при этом журналистов к ней подпустили.
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Напомним, модельер скончался 2 мая в возрасте 59 лет. С 2016 года Юдашкин боролся с онкологическим заболеванием и осложнениями, возникшими в ходе лечения.
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Но все же приятно от того, что твои соотечественники , разбираются в этом, умеют, могут .
Жаль, что их с нами больше нет.
Земля Вам пухом талантливые соотечественники...
Но его хоронили в Подмосковье , маленький городок , деревенское кладбище ,"элите" ехать не престижно было.
А тут другое дело. Ярмарка тщеславия (
Где следователи?, СКР к ней бы подпустили.. А потом ФСБ, и прочие субстанции. .. Какого хера она тут делает? На Донбасс её! Под пули любимых украинцев!
Ну да, это не какой-нибудь герой СВО, конструктор вооружения или любой другой патриот сделавший для России что-нибудь важно...
Это же целый спец по тряпкам! Легендарная личность..