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Пугачёва, Песков, Якубович: на Троекуровском кладбище прощаются с модельером Юдашкиным

Пугачёва, Песков, Якубович: на Троекуровском кладбище прощаются с модельером Юдашкиным

Автор:
06 мая 2023 12:42
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алла Пугачёва   Валентин Юдашкин   Троекуровское кладбище   видео   прощание   траурный зал   
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На церемонию съехалось огромное количество знаменитостей.

В траурном зале на Троекуровском кладбище в Москве началась церемония прощания с модельером Валентином Юдашкиным. Церемония, как отмечают СМИ, проходит в открытом режиме. Проститься с известным модельером приехало большое количество как простых граждан, так и политиков и артистов.

На церемонию приехали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вице-премьер Денис Мантуров, певцы Олег Газманов и Стас Михайлов, стилист Сергей Зверев, вдова Юрия Лужкова Елена Батурина, Бедрос Киркоров, Эвелина Хромченко, Владимир Винокур и многие другие.

Главным событием для журналистов стало появление Аллы Пугачёвой, которая специально приехала из Израиля, чтобы проститься с модельерами Зайцевым и Юдашкиным, умершими с разницей в два дня. На похороны Зайцева по неизвестным причинам она не приезжала.

Пугачёва прибыла на кладбище на Rolls-Royce, который заехал прямо ко второму входу в прощальный зал, при этом журналистов к ней подпустили.

Напомним, модельер скончался 2 мая в возрасте 59 лет. С 2016 года Юдашкин боролся с онкологическим заболеванием и осложнениями, возникшими в ходе лечения.

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Метки: Алла Пугачёва   Валентин Юдашкин   Троекуровское кладбище   видео   прощание   траурный зал   
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22  комментария
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5k
BenderRodriguez 2 часа назад
Пусть земля вам будет пухом. Талантливые были люди, и Зайцев и Юдашкин.
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3k
Deniss 6 минут назад
я в моде особо не разбираюсь, и для меня этот мир моды, показов , шитья - далек.
Но все же приятно от того, что твои соотечественники , разбираются в этом, умеют, могут .
Жаль, что их с нами больше нет.
Земля Вам пухом талантливые соотечественники...
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20k
иванов дмитрий 7 минут назад
Зайцев возможно покруче Юдашкина в мире моды был.
Но его хоронили в Подмосковье , маленький городок , деревенское кладбище ,"элите" ехать не престижно было.
А тут другое дело. Ярмарка тщеславия (
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5k
Александр 20 минут назад
Пугачёва прибыла на кладбище на Rolls-Royce, который заехал прямо ко второму входу в прощальный зал, при этом журналистов к ней подпустили.
Где следователи?, СКР к ней бы подпустили.. А потом ФСБ, и прочие субстанции. .. Какого хера она тут делает? На Донбасс её! Под пули любимых украинцев!
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Комментарий удален. Причина: флуд
670
85
Александр Шевченко Alex 19 минут назад
Пи@арас, это ваша жизненная позиция.
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8k
mbr 46 минут назад
Либеральная кодла собралась: мантуров, пейсков, пугачёва. батурина...
Ну да, это не какой-нибудь герой СВО, конструктор вооружения или любой другой патриот сделавший для России что-нибудь важно...
Это же целый спец по тряпкам! Легендарная личность..
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1k
Сложные Щи Час назад
И везде, сука, дол-бо-ё-бы со своим сраными телефонами людям в лицо фактически лезут! Даже на похоронах!
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8k
Роман Час назад
Да что вы прикопались с политотой... люди собрались проститься с человеком. Тут то хоть можно промолчать?
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18k
Bill Час назад
А для Пугачихи там теперь места нету. Прикопают где-нибудь в Израиле.
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2k
Alex 2 часа назад
Песков - пид**р
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14k
Kucher 2 часа назад
При всём уважении к Зайцеву и Юдашкину, вот эта "великосветская" тусовка собралась там не для скорби о почивших друзьях, а чтоб очередной раз потусоваться на престижном мероприятии.
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