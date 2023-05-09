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В Волгограде эффектный пролёт раритетных самолётов над толпой попал на видео

В Волгограде эффектный пролёт раритетных самолётов над толпой попал на видео

Автор:
09 мая 2023 14:40
Сообщество : Жить в России
Метки: Волгоград   Царицын   день победы   листовки   парад   поздравление   самолеты   сталинград   
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На жителей города сбросили сотни поздравительных листовок.

Волгоград - он же Царицын, он же Сталинград. В Великую Отечественную, битва за него стала одной из самых кровавых и важных за всё время противостояния с немецкими войсками. Это город-герой, в котором сложили головы сотни тысяч отважных советских воинов.

И сегодня там, как и во всей России, праздновали День Победы. Было множество мероприятий, в том числе и с техникой. Но самым запоминающимся номером стал пролёт самолётов над толпой.

Празднование продолжается. И самое время вспомнить ту самую речь Юрия Левитана, которая ознаменовала окончание войны и нашу Победу.

С праздником!

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Метки: Волгоград   Царицын   день победы   листовки   парад   поздравление   самолеты   сталинград   
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7  комментариев
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33k
Dobry vojak Svejk Час назад
Красиво, но с каких пор Ан-2 вдруг стал "раритетным" ? И и сейчас полно летает (как и эта тройка).
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178
asami 14 минут назад
Не таки уж они и раритетные. Много где до сих пор летают. Мало того, в некоторых местах это единственный вид транспорта способный относительно быстро доставить кого то куда то. Ко всему прочему - до сих пор нет замены этому самолёту. И ремоторизацию придумывали и новое что то создавали, а летает до сих пор только Ан - 2.
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2k
Павел Астахов 16 минут назад
Очень красиво
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10k
Бритва 16 минут назад
к слову о бипланах. Не было ли случаев, чтобы кто-то реставрировал и летал на И-15, И-16?
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13k
котегRUS Час назад
у нас до сих пор кукурузники летают..
в обычном режиме пассажирские перевозки..
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August

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