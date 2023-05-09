В Волгограде эффектный пролёт раритетных самолётов над толпой попал на видео

На жителей города сбросили сотни поздравительных листовок.
Волгоград - он же Царицын, он же Сталинград. В Великую Отечественную, битва за него стала одной из самых кровавых и важных за всё время противостояния с немецкими войсками. Это город-герой, в котором сложили головы сотни тысяч отважных советских воинов.
И сегодня там, как и во всей России, праздновали День Победы. Было множество мероприятий, в том числе и с техникой. Но самым запоминающимся номером стал пролёт самолётов над толпой.
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Празднование продолжается. И самое время вспомнить ту самую речь Юрия Левитана, которая ознаменовала окончание войны и нашу Победу.
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С праздником!
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в обычном режиме пассажирские перевозки..