В Волгограде эффектный пролёт раритетных самолётов над толпой попал на видео

Сериал из короткометражек к 9 мая

Тревел-блогер из США пожаловалась на слишком тесные места в самолёте

Ужасные пассажиры авиарейсов, полёт с которыми похож на один из кругов ада

Они опередили своё время: необычные машины Второй мировой войны

"С простыми людьми им летать не комильфо": личные самолёты Киркорова и других звёзд

Волгоград переименовали в Сталинград и поставили бюст в честь вождя народов