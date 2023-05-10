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На Кубани школьница опубликовала негативный пост про парад в честь 9 мая и ей пришлось извиняться

На Кубани школьница опубликовала негативный пост про парад в честь 9 мая и ей пришлось извиняться

Автор:
10 мая 2023 13:37
Сообщество : Жить в России
Метки: 9 мая   Парад Победы   Россия   видео   интересное   соц сети   фото   школьницы   
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Жительница Краснодарского края в местном паблике позволила себе оскорбительно высказаться о параде, который должен был пройти в Парке победы. Очевидно, что запись должна была быть опубликована анонимно, но администраторы паблика умышленно указали автора.

В паблике города Кропоткин школьница опубликовала запись с предложением погулять. В посте она также заявила: "Кто завтра будет на этом сраном параде в парке победы?" Судя по всему, запись должна была быть анонимной, но администраторы паблика опубликовали и автора и своё мнение на высказывание.

В комментариях пользователи тут же высказали своё недовольство.

На следующий день в этом же паблике появились извинения несовершеннолетней и её матери. Женщина сказала, что берёт на себя ответственность за воспитание дочери. Школьница же покаялась:

Приношу извинения за то, что написала оскорбительное высказывание в честь Дня Победы.

Источник:

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Метки: 9 мая   Парад Победы   Россия   видео   интересное   соц сети   фото   школьницы   
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24  комментария
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30k
Ego sum qui sum Час назад
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958
Дмитрий 3 секунды назад
К сожалению...но маме реально стыдно, а вот девочка не сознает всей сути произошедшего.
Дайте ей посмотреть "Иди и смотри" 1985г., и "А зори здесь тихие" 1972г..
Только с ней все это время быть рядом. И после пусть посмотрит в глаза своим бабушкам и дедушкам, если они у нее есть.
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462
Ринат Фамутдинов 3 минуты назад
Тварь!!!
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28
Ἀλάστωρ 16 минут назад
ЧТО она хотела вызвать?
Или КОГО?
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101
WebClickWebClick 17 минут назад
И это все наказание?
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2k
Василий Афиногенов Полчаса назад
ля,да что у нее в голове кроме лука(
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5k
alex Полчаса назад
ТП
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74k
Максим 41 минуту назад
Опять чурка не могущая связать два предложения на русском.
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8
Wolf Roy Максим 9 минут назад
"не могущая"...
Ты тоже, однако, " несмогший"..
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6k
workmen77 59 минут назад
С этой малолетней дурой все понятно - они с мамой принесли публичные извинения, а как теперь будет наказан администратор, который "слил" частную переписку? Это никого не смущает?
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1k
Андрей Кузнецов Час назад
на Кубе... например, но на Кубани ! "и ! ".. за Русский письменный пока ещё извиняться не нужно. ... но как вообще так получилось , родной же язык ?
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28
Ἀλάστωρ Андрей Кузнецов 15 минут назад
А это не смущает?
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902
Uganda Час назад
Не хватает работы с молодежью. Не хватает. И со стороны родителей и со стороны школ и других образовательных учреждений. Кстати, скорые на расправу товарищи, иногда вы хуже тех же нацистов.
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10k
Copycat Час назад
это правильно, ребенок по большей части отражает то что в него вложили родители

если родители ничего в него кроме планшета с интернетом не вкладывают (я про то что вместо того что бы заниматься ребенком дают ему телефон или планшет например с ютюбом что бы смотрел его и не мешал) то он и покажет то что почерпнул так сказать

воспитывать надо ребенка - вот что значит быть настоящим ответственным родителем

я вот в полной мере "ответственный родитель" не смотря на отсутствие детей - как? очень просто - я понимаю что в данный период жизни я не смогу достаточно времени уделить своему гипотетическому ребенку и по этому не тороплюсь его заводить
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244
Юрий Алматы Copycat 12 минут назад
Теоретически всё верно, однако, жизнь - интересная штука, где не все теории реализовываются. Как много не уделяй времени ребёнку, всегда будут свои "но". Дома ребенок может быть идеальным во всех отношениях, а в школе, под влиянием сверстников, его поведение запросто может отличаться кардинальным образом. Лишать ребенка доступа к интенету в век технологий - глупо, а пытаться контролировать - вдвойне, всё равно не уследишь (было бы желание у ребенка). Опять же, в определенном возрасте, гиперопека может оттолкнуть ребенка от родителей. Каждый ребенок индивидуален и к нему нужен свой подход, корректируемый при взрослении. Если удастся сохранить доверие ребенка к родителю, то и тотальный контроль не нужен, ребенок сам будет делиться своими достижениями или трудностями. Любой ребенок должен учиться самостоятельному мышлению и принятию тех или иных решений, задача родителей помогать ему в этом, а не принимать решения за ребенка.
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8k
Борис Карабанов Час назад
"На КубанЕ в русской бане водка плещется в стакане."

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2k
Alex Час назад
У**бать с ноги эту мразь.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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