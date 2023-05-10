На Кубани школьница опубликовала негативный пост про парад в честь 9 мая и ей пришлось извиняться

В паблике города Кропоткин школьница опубликовала запись с предложением погулять. В посте она также заявила: "Кто завтра будет на этом сраном параде в парке победы?" Судя по всему, запись должна была быть анонимной, но администраторы паблика опубликовали и автора и своё мнение на высказывание.

В комментариях пользователи тут же высказали своё недовольство.