На Кубани школьница опубликовала негативный пост про парад в честь 9 мая и ей пришлось извиняться

Жительница Краснодарского края в местном паблике позволила себе оскорбительно высказаться о параде, который должен был пройти в Парке победы. Очевидно, что запись должна была быть опубликована анонимно, но администраторы паблика умышленно указали автора.
В паблике города Кропоткин школьница опубликовала запись с предложением погулять. В посте она также заявила: "Кто завтра будет на этом сраном параде в парке победы?" Судя по всему, запись должна была быть анонимной, но администраторы паблика опубликовали и автора и своё мнение на высказывание.
В комментариях пользователи тут же высказали своё недовольство.
На следующий день в этом же паблике появились извинения несовершеннолетней и её матери. Женщина сказала, что берёт на себя ответственность за воспитание дочери. Школьница же покаялась:
Приношу извинения за то, что написала оскорбительное высказывание в честь Дня Победы.
Преступление и наказание
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Дайте ей посмотреть "Иди и смотри" 1985г., и "А зори здесь тихие" 1972г..
Только с ней все это время быть рядом. И после пусть посмотрит в глаза своим бабушкам и дедушкам, если они у нее есть.
Или КОГО?
Ты тоже, однако, " несмогший"..
А у нас идеология не выработана и в общем-то запрещена Конституцией. Идеология существует всегда, но она бывает явной и неявной. У нас она неявная, эфемерная. Она вроде бы есть, но её вроде бы и нет. Мы какие-то принципы государственной политики провозглашаем, но формализовать их не можем.
если родители ничего в него кроме планшета с интернетом не вкладывают (я про то что вместо того что бы заниматься ребенком дают ему телефон или планшет например с ютюбом что бы смотрел его и не мешал) то он и покажет то что почерпнул так сказать
воспитывать надо ребенка - вот что значит быть настоящим ответственным родителем
я вот в полной мере "ответственный родитель" не смотря на отсутствие детей - как? очень просто - я понимаю что в данный период жизни я не смогу достаточно времени уделить своему гипотетическому ребенку и по этому не тороплюсь его заводить