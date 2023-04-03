Левитация Левенштейна: продуманный ход или банальный несчастный случай?

Таинственных историй внезапного и необъяснимого исчезновения людей много. Но эту можно назвать самым загадочным происшествием начала века.
На тот момент (шёл 1928 год) этот человек считался третьим в мире по уровню благосостояния. Альфред Левенштейн поднялся на борт своего самолёта 4 июля. Примерно на середине полёта мужчина отлучился в туалет. Чтобы никогда больше не вернуться.
Господин Левенштейн к своим 50 годам заработал репутацию честного бизнесмена. Его даже почтительно именовали «Бельгийским Крезом». Никаких разборок, никаких теневых схем. И на пике процветания он сумел сколотить состояние порядка 12 миллионов фунтов. В современном эквиваленте что-то около 740 миллионов.
Благосостояние позволяло поддерживать соответствующий уровень жизни. Поэтому перелёты на Fokker F.VIIa-3m были для предпринимателя обычным делом. В тот день он возвращался домой в Лондон из Брюсселя, куда летал по делам бизнеса. Стояла отличная погода. В полёте бизнесмена сопровождали два помощника и камердинер. В кабине находились два пилота.
Впоследствии секретари и прояснили картину происшествия. Примерно в районе Ла-Манша босс встал и направился в туалет. Когда с момента ухода прошло полчаса, работники начали беспокоиться. Вдруг что-то произошло, сердечный приступ или травма?
Камердинер Фред отправился удостовериться, всё ли нормально с шефом. И к своему ужасу и удивлению обнаружил кабинку пустой. Пилот совершил экстренную посадку, посадив самолёт прямо на пляже в Дюнкерке, куда уже прибыли местные правоохранители. Начались масштабные поиски. И спустя две недели на побережье отыскали тело. Мужчина был одет в похожую одежду. Из-за длительного пребывания в воде точно опознать труп было проблематично. Но после недолгого обсуждения его признали Левенштейном.
Официальная версия расследования гласит, что мужчина просто перепутал двери и выпал. Но дело в том, что открытие люка производится наружу. И под сильным давлением сделать это очень трудно, почти что нереально. Плюс к этому, остальные пассажиры не могли не ощутить изменение давления после открытия люка.
Современные исследователи пришли к выводу, что исчезновение подстроил сам магнат. И тому есть косвенные подтверждения: незадолго до исчезновения Альфред перевёл большую часть своих активов в наличные. И установить их местонахождение полицейским не удалось. А уж подстроить нахождение подходящего трупа в похожей одежде для человека с такими ресурсами было делом техники.
Что именно произошло в тот день? Точно так и не удалось установить. Энтузиасты пытаются разгадать загадку, но за давностью лет сделать это очень сложно. И хотя в фамилии этого неординарного человека есть слово stein (камень), очень маловероятно, что её обладатель пошёл камнем на дно. Скорее всего, наоборот – воспарил и исчез в неизвестном направлении. Только остаётся загадкой, как ему это удалось.
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