Левитация Левенштейна: продуманный ход или банальный несчастный случай?

На тот момент (шёл 1928 год) этот человек считался третьим в мире по уровню благосостояния. Альфред Левенштейн поднялся на борт своего самолёта 4 июля. Примерно на середине полёта мужчина отлучился в туалет. Чтобы никогда больше не вернуться.

Господин Левенштейн к своим 50 годам заработал репутацию честного бизнесмена. Его даже почтительно именовали «Бельгийским Крезом». Никаких разборок, никаких теневых схем. И на пике процветания он сумел сколотить состояние порядка 12 миллионов фунтов. В современном эквиваленте что-то около 740 миллионов.