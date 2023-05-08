История уникального пятнистого водоёма, который после долгих мытарств вернулся к законным владельцам

Друг от друга они отделены белёсыми полосами. Как объяснить удивительную окраску? Озеро довольно большое, 700 на 250 метров. И его вода в огромном количестве содержит сульфатные соединения. Здесь собрана чуть ли не вся периодическая таблица – натрий, калий, магний. Даже титан и серебро имеются. Когда приходит летняя жара, то водоём мельчает, а на поверхности остаются такие круги и овалы. Островки образуются из кристаллизующихся соединений. И они настолько прочные, что даже выдержат человека. Причём каждый раз форма и оттенки этих пятнышек разные.

Мозаика сохраняется вплоть до начала сезона дождей. А потом Клилук снова становится обычным озером.