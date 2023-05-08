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История уникального пятнистого водоёма, который после долгих мытарств вернулся к законным владельцам

История уникального пятнистого водоёма, который после долгих мытарств вернулся к законным владельцам

Автор:
08 мая 2023 12:18
Сообщество : Истории
Метки: Водоём   Канада   Клилук   вода   озеро   оканагон   племя   покупка   соединение   химия   
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Есть в мире уголки природы очень самобытные и уникальные. Но труднодоступные. Это место, вроде, и не из таких. Но побывать там простому туристу очень проблематично.

Речь о канадском озере Клилук, которое долгое время принадлежало местному индейскому племени оканагон. Расположен водоём неподалёку от города Осойос в Британской Колумбии. И вызывает действительно невероятные эмоции. Ведь Клилук напоминает… сложно сразу и сказать, что именно. То ли небрежную мозаику, собранную детской рукой, то ли лоскутное одеяло, то ли шкуру жирафа. Или даже поверхность загадочной планеты. Ведь на нём хаотично расположены зеленоватые, бурые, серые и оливковые пятна разных размеров.

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Друг от друга они отделены белёсыми полосами. Как объяснить удивительную окраску? Озеро довольно большое, 700 на 250 метров. И его вода в огромном количестве содержит сульфатные соединения. Здесь собрана чуть ли не вся периодическая таблица – натрий, калий, магний. Даже титан и серебро имеются. Когда приходит летняя жара, то водоём мельчает, а на поверхности остаются такие круги и овалы. Островки образуются из кристаллизующихся соединений. И они настолько прочные, что даже выдержат человека. Причём каждый раз форма и оттенки этих пятнышек разные.

Мозаика сохраняется вплоть до начала сезона дождей. А потом Клилук снова становится обычным озером.

Оканагон верили, что это место магическое, способное исцелить не только телесные, но и душевные раны, стоит лишь попросить. И старательно оберегали его от пришлых. Но вышло так, что в конце прошлого века некий предприимчивый бизнесмен Эрнест Смит ухитрился приобрести озеро с прилегающей территорией для строительства СПА-комплекса.

Местные были возмущены таким раскладом. По мнению индейцев, белые даже смотреть не должны в сторону священного места. Не говоря уже о существовании курорта, где ежегодно могли отдыхать тысячи человек.

Начались переговоры со Смитом, которые растянулись почти на 20 лет. В итоге бизнесмен сдался и согласился продать индейцам землю, где жили их предки. Такие вот правовые коллизии. Но цену заломил безумную – 720 тыс. долларов. Естественно, племя не располагало такими средствами. И большую часть – порядка 80% суммы внёс Комитет по делам коренных народов Северной Канады. Остальное люди собрали своими силами и получили возможность снова распоряжаться своей землёй.

Племя малочисленное, едва ли наберётся 500 человек. Но оно чуть ли не единственное в Колумбии живёт по законам природы, действительно сохранив самобытный уклад жизни, быта, традиций.

Индейцы ревностно следят за своей землёй. И теперь доступ сюда закрыт. Полюбоваться жемчужиной природы можно разве что только по личному разрешению вождя. Либо со смотровой площадки. Хоть люди и заплатили такую высокую цену, но затраты, видимо, оказались оправданными. Ведь таких уголков уникальной природы на планете остаётся всё меньше и  меньше.

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Метки: Водоём   Канада   Клилук   вода   озеро   оканагон   племя   покупка   соединение   химия   
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Виктор Глущенко Час назад
Хочу продать америке белый дом . Недорого . Связь через Фишки .
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