Загадочная пропажа Дэвида Лэнга

«Да, что такое! В воздухе он, что ли, растворился?» Нередко люди используют это выражение, когда не могут найти какую-то вещь, которая вот только что была здесь. Или другого человека.
Между тем как случаи, когда люди действительно исчезали буквально на глазах очевидцев, практически растворялись в воздухе, имели место.
Был обычный день 23 сентября 1880 года. Фермер Дэвид Лэнг обходил свои поля, располагавшиеся близ Галлатина, штат Теннесси.
Местность, по которой шёл мужчина, была большой и ровной. Здесь не было ни деревьев, ни камней, ни заборов. Жена и дети Лэнга наблюдали за ним из дома. Двое мужчин проезжали мимо в повозке и тоже наблюдали за Лэнгом, когда он шёл через поле. Внезапно на глазах у всех свидетелей Лэнг исчез буквально на середине шага. Только что он поднял ногу, чтобы сделать следующий шаг, но опустить её не успел и пропал.
Год спустя дочь фермера стояла на том месте, где исчез отец, и звала его. Не получив ответа, она повернулась, чтобы вернуться в дом, когда услышала слабый крик о помощи. Голос принадлежал отцу. Девушка побежала за матерью. Обе женщины услышали слабый голос пропавшего. Они вернулись на следующий день и снова услышали, как Лэнг зовет на помощь, хотя крик был слабее. Через несколько дней голос стал слишком слабым, и больше его не слышали.
В одном источнике говорится, что на том месте, где исчез Дэвид Лэнг, трава росла неестественно хорошо. При этом ни одно насекомое не приближалось к ней, а скот отказывался пастись там, громко ревя и упорно сбегая. Другие источники сообщают прямо противоположное – трава там вообще не росла, хотя по всей округе она была отличной – пышной и зелёной.
В 1888 году писатель Амброз Бирс опубликовал в газете San Francisco Examiner рассказ «Трудности перехода через поле». В нём повествуется о рабовладельце, который исчезает в воздухе на своей ферме. Впоследствии суд объявляет его мёртвым и делит имущество.
Большинство историков считают произведение Бирса первоисточником истории Дэвида Лэнга. Вот отрывок:
Уильямсон неторопливо прогуливался по гравийной дорожке, срывая на ходу цветы, перешёл дорогу и вышел на пастбище, на мгновение остановился, закрывая ведущие в него ворота, чтобы поприветствовать проходящего мимо соседа, Армора Рена, который жил на соседней плантации. Мистер Рен ехал в открытой карете со своим сыном Джеймсом, тринадцатилетним мальчиком... В этот момент одна из лошадей кареты споткнулась и едва не упала. Она еще не успела прийти в себя, как Джеймс Рен воскликнул: «Отец, что случилось с мистером Уильямсоном?»...
Когда мы выходили из кареты у ворот поля, и Сэм привязывал лошадь, миссис Уильямсон с ребёнком на руках и в сопровождении нескольких слуг прибежала по дорожке в сильном волнении, крича: «Его нет, его нет! О, Боже! Какой ужас!
Элемент, который не был заимствован из рассказа Бирса, – это та часть, где дочь Лэнга выходит на поле и слышит его слабый голос, взывающий о помощи.
Оригинальный рассказ Амброза Бирса был настолько интригующим, что постоянно становился объектом обсуждений. В 1893 году автор включил его в свою антологию «Могут ли быть такие вещи?». Впоследствии журнал Fate опубликовал историю Дэвида Лэнга в июльском номере 1953 года. Утверждается, что эта версия содержала интервью с дочерью Лэнга Сарой. Однако, скорее всего, эта история не имеет никакого отношения к реальному человеку, поскольку, согласно данным переписи населения и другим записям, в 1880 году в этом районе не проживала семья Лэнгов.
В сериале «Сумеречная зона» в 1962 году вышел эпизод «Маленькая потерянная девочка» о ребёнке, который исчезает в четвёртом измерении, откуда родители слышат её слабые крики о помощи. А в 2014 году композитор по имени Дэвид Лэнг (и это не псевдоним) написал пьесу, которую превратили в оперу.
По иронии судьбы, в 1913 году писатель Амброз Бирс действительно бесследно исчез где-то в Мексике, словно растворившись в воздухе.
Источник:
- Загадка озера Ангикуни, откуда в один миг исчезло целое поселение
- Ночной Бхангар: проклятие запретного города Индии
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- Загадка блуждающих могил
Исчез.В Мексике.Бесследно.Действительно загадочно ....
Всё это можно отнести к категории т.н. "городских легенд".