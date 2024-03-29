Загадочная пропажа Дэвида Лэнга

Был обычный день 23 сентября 1880 года. Фермер Дэвид Лэнг обходил свои поля, располагавшиеся близ Галлатина, штат Теннесси.

Местность, по которой шёл мужчина, была большой и ровной. Здесь не было ни деревьев, ни камней, ни заборов. Жена и дети Лэнга наблюдали за ним из дома. Двое мужчин проезжали мимо в повозке и тоже наблюдали за Лэнгом, когда он шёл через поле. Внезапно на глазах у всех свидетелей Лэнг исчез буквально на середине шага. Только что он поднял ногу, чтобы сделать следующий шаг, но опустить её не успел и пропал.

Год спустя дочь фермера стояла на том месте, где исчез отец, и звала его. Не получив ответа, она повернулась, чтобы вернуться в дом, когда услышала слабый крик о помощи. Голос принадлежал отцу. Девушка побежала за матерью. Обе женщины услышали слабый голос пропавшего. Они вернулись на следующий день и снова услышали, как Лэнг зовет на помощь, хотя крик был слабее. Через несколько дней голос стал слишком слабым, и больше его не слышали.

В одном источнике говорится, что на том месте, где исчез Дэвид Лэнг, трава росла неестественно хорошо. При этом ни одно насекомое не приближалось к ней, а скот отказывался пастись там, громко ревя и упорно сбегая. Другие источники сообщают прямо противоположное – трава там вообще не росла, хотя по всей округе она была отличной – пышной и зелёной.