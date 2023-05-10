Такие разные дачные майские: фото отдыха девушек из России

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От грядок до винишка и фотосессий. Героини данного поста просто обожают свои дачи, но занимаются на них абсолютно разными вещами. А какой вид дачного отдыха ближе вам?
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