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Такие разные дачные майские: фото отдыха девушек из России

Такие разные дачные майские: фото отдыха девушек из России

Автор:
10 мая 2023 10:52
Метки: дача   девушки   загар   май   майские праздники   огород   отдых   праздники   фотосессия   
1612
15

От грядок до винишка и фотосессий. Героини данного поста просто обожают свои дачи, но занимаются на них абсолютно разными вещами. А какой вид дачного отдыха ближе вам?

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Метки: дача   девушки   загар   май   майские праздники   огород   отдых   праздники   фотосессия   
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8  комментариев
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921
Шурман 53 минуты назад
У Девушек свои приколы у нас с пацанами шашлык на пляже и рыбалка , вот так мы отметили первое :)
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8k
Владимир 8 минут назад
Самый неудачный ракурс съемки. Ноги в тени от листьев, а кажутся, что в синяках. Да и в целом - не хорошо.
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4k
Горожанин 45 минут назад
Бозесь ты мой, страсьнюсенькие-то какие.
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