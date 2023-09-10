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На картошке: пост про процесс, который знаком каждому

На картошке: пост про процесс, который знаком каждому

Автор:
10 сентября 2023 17:14
Метки: Бабье лето   дача   девушки   картошка   огород   урожай   
1987
16

Сентябрь, дача, сбор урожая! Уже начало ёкать сердце? Да, это пост про картофель и всё, что с ним связано!

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Метки: Бабье лето   дача   девушки   картошка   огород   урожай   
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9k
Billi_Bons Час назад
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41k
Сергей 10 минут назад
Картошка-второй хлеб.
Спасибо Петру I и Екатерине II .
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4k
Dimon_ 13 минут назад
годный пост!
.
прям вспоминаю автомобильную рекламу
вау! каKIA DEAWOOшки!)
.
завтра утром еду докапывать: остались 4 рядка + были дожди и трактором не выкопать и руками с ногами!)
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1k
Николай Полчаса назад
Я до института учился в ПТУ зачем-то.
Нас возили на картошку первый год.
Неблагодарное занятие.
А вот на следующий год на свёклу.
Это намного легче и веселее.
А на третьем курсе я узнал, что на время уборки урожая можно тупо взять больничный (или как там называлось) и тупо туда не ездить.
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5k
Атомный Крот 40 минут назад
Комментарий к фото
Это птичка на личико накакала или это паучок в паутине прячется?
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1k
Мария Коненкова 50 минут назад
"Процесс, знакомый каждому" - ни разу в жизни не была "на картошке" - ни на даче, ни где ещё. Пара подломленных на колхозном поле кустов не в счет. А по жизни такой ерундой, как выращивание картошки, не занимаемся, дача - для цветочков.
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1k
bigkoss Час назад
Не поздновато? Уже давно все выкопали.
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735
Шурман Час назад
Начало 90тых как всегда везде задница , мать выбила участок в горах под картошку . Вот там я кони чуть не двинул , весна трактор пройдет с плугом и нормально вроде бы засадили . В горах климат хороший как раз под картоху . Потом начинается окучивание , сбор жука практически ведрами . А самое интересно это сбор , вот там мы с отцом как правило все маты вспоминали . Потом она камаз с работы пригоняла и все это в мешки . Погреб на даче забит до отвала , у стариков тоже а остальное на продажу соседям . Тоже самое было и с клубникой и помидорами , одного бычего сердца хватало на всю семью , вышел в огород сорвал что самое спелое там же и огурцы и редиска и лук , соли добавил маслицем полил и под картошечку :)
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14k
Antique computer 2 часа назад
Из всех сфоткавшихся мукл работала только одна, у проичх идеальный маникюр или перчатки, и чистые носки.

Подозреваю. что работал только дед с нижней фотки и мужик в джинсах с верхней.
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126k
БрОдЯгА 2 часа назад
Зато потом вкусняшка
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81k
Доктор Джонс 2 часа назад
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8k
Дмитрий 2 часа назад
Не путайте бл...тво со сбором картошки!!!! ))) Все, кто когда бы то ни было, копал картофлю, знают какой это зае....бец!!!! Никаких баб в купальниках там и в помине нет! Еб...шить надо с утра и до обеда как минимум!
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