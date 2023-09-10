На картошке: пост про процесс, который знаком каждому

1987
16
Сентябрь, дача, сбор урожая! Уже начало ёкать сердце? Да, это пост про картофель и всё, что с ним связано!
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Спасибо Петру I и Екатерине II .
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прям вспоминаю автомобильную рекламу
вау! каKIA DEAWOOшки!)
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завтра утром еду докапывать: остались 4 рядка + были дожди и трактором не выкопать и руками с ногами!)
Нас возили на картошку первый год.
Неблагодарное занятие.
А вот на следующий год на свёклу.
Это намного легче и веселее.
А на третьем курсе я узнал, что на время уборки урожая можно тупо взять больничный (или как там называлось) и тупо туда не ездить.
Как насчёт на следующий сезон встретиться в Юрмале? Рыбку половим, янтарь поищем, за жизнь поговорим?
В гости не навязываюсь, сам в состоянии жильё снять.
Подозреваю. что работал только дед с нижней фотки и мужик в джинсах с верхней.