Мужчина ведёт душевную страничку в социальных сетях про свою дачу и жизнь

Соцсети давно уже заняли почётное место в жизнях граждан разных возрастных категорий. Существуют миллионы страниц и аккаунтов с контентом на любой вкус. Именно из-за этого люди пресытились тем, что предлагают многочисленные блогеры. И тут на арену вышел простой мужчина с Алтая — дядя Юра! Он, словно супергерой, развеял тучи изощрённых, вылизанных до идеальности аккаунтов своей простой и незамысловатой страничкой, на которой делится обычной жизнью реального (!) человека, дачными урожаями и приятным, лёгким юморком. И это как глоток свежего воздуха, честное слово!

Написали, что мой аккаунт, как песня чукчи, что вижу — то пою