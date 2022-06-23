Мужчина ведёт душевную страничку в социальных сетях про свою дачу и жизнь

Дядя Юра - простой мужчина с Алтая, который любит жизнь и свою дачу. Мужчина покорил пользователей сети своей простотой, юмором и дачным контентом.
Соцсети давно уже заняли почётное место в жизнях граждан разных возрастных категорий. Существуют миллионы страниц и аккаунтов с контентом на любой вкус. Именно из-за этого люди пресытились тем, что предлагают многочисленные блогеры. И тут на арену вышел простой мужчина с Алтая — дядя Юра! Он, словно супергерой, развеял тучи изощрённых, вылизанных до идеальности аккаунтов своей простой и незамысловатой страничкой, на которой делится обычной жизнью реального (!) человека, дачными урожаями и приятным, лёгким юморком. И это как глоток свежего воздуха, честное слово!
Написали, что мой аккаунт, как песня чукчи, что вижу — то пою
Вот не пойму, хорошо это или плохо? 😂😂😂
Мы все разные… Кого-то радуют вершки, а дачников — корешки
Цветы несу подарить соседке.
Началось…
Если вы смотрите в одну сторону, то это не значит что вы видите одно и то же
«Отбиваю» налог и членские взносы за садовый участок
Кстати, я оказался монополистом😂😂😂 Ну нет укропа на базаре.
Моё открытие дня: на фото лёжа, меньше морщин на роже! 🙂
Не повторяй моих ошибок!
Не трать время на борьбу с облысением. Гены не обманешь. У лысых много преимуществ… Ленин, Нагиев, Бондарчук и т.д. 😂
Рубль дешевеет, доллар-евро дорожает. А я свою капусту храню в банках 🙂
На зиму хватит… а там видно будет.
КЛУБничных ВАМ выходных
А я пошёл помогать жене варить варенье #подкаблучник
Бассейн превращает «огород» в «дачу»
Вот так цветут чипсы!!!
Первый раз в этом году подстриг газон!
Сюрприз для любимой супруги #подкаблучник
МИР, ТРУД, МАЙ
Сегодня Всемирный День Вегетарианства
С уважением отношусь к тем, кто смог сделать такой выбор 👍
Воздушный поцелуй ВАМ
Источник:
АНТИФИШКИ
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