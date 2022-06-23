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Мужчина ведёт душевную страничку в социальных сетях про свою дачу и жизнь

Мужчина ведёт душевную страничку в социальных сетях про свою дачу и жизнь

Автор:
23 июня 2022 08:46
Сообщество : Дачники
Метки: дача   добро   дядя юра   огород   отдых   позитив   
739
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Дядя Юра - простой мужчина с Алтая, который любит жизнь и свою дачу. Мужчина покорил пользователей сети своей простотой, юмором и дачным контентом.

Соцсети давно уже заняли почётное место в жизнях граждан разных возрастных категорий. Существуют миллионы страниц и аккаунтов с контентом на любой вкус. Именно из-за этого люди пресытились тем, что предлагают многочисленные блогеры. И тут на арену вышел простой мужчина с Алтая — дядя Юра! Он, словно супергерой, развеял тучи изощрённых, вылизанных до идеальности аккаунтов своей простой и незамысловатой страничкой, на которой делится обычной жизнью реального (!) человека, дачными урожаями и приятным, лёгким юморком. И это как глоток свежего воздуха, честное слово!

Написали, что мой аккаунт, как песня чукчи, что вижу — то пою

×
×

Вот не пойму, хорошо это или плохо? 😂😂😂

Мы все разные… Кого-то радуют вершки, а дачников — корешки


Цветы несу подарить соседке.

Началось…



Если вы смотрите в одну сторону, то это не значит что вы видите одно и то же


«Отбиваю» налог и членские взносы за садовый участок


Кстати, я оказался монополистом😂😂😂 Ну нет укропа на базаре.

Моё открытие дня: на фото лёжа, меньше морщин на роже! 🙂


Не повторяй моих ошибок!


Не трать время на борьбу с облысением. Гены не обманешь. У лысых много преимуществ… Ленин, Нагиев, Бондарчук и т.д. 😂


Рубль дешевеет, доллар-евро дорожает. А я свою капусту храню в банках 🙂


На зиму хватит… а там видно будет.


КЛУБничных ВАМ выходных


А я пошёл помогать жене варить варенье #подкаблучник

Бассейн превращает «огород» в «дачу»


Вот так цветут чипсы!!!


Первый раз в этом году подстриг газон!


Сюрприз для любимой супруги #подкаблучник

МИР, ТРУД, МАЙ


Сегодня Всемирный День Вегетарианства


С уважением отношусь к тем, кто смог сделать такой выбор 👍

Воздушный поцелуй ВАМ

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: дача   добро   дядя юра   огород   отдых   позитив   
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Иван Иванов 38 секунд назад
На позитиве
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Себастьян Перейра

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