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Сообщество Рыбалка, походы, активный отдых на природе 359 постов • 221 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
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"Опять придется на даче загорать", или прогноз на отпуск россиянок

"Опять придется на даче загорать", или прогноз на отпуск россиянок (21 фото)

Автор:
28 апреля 2021 15:39
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Зелены   дача   девушки   загар   красота   огород   природа   
3932
21
Информация о третей волне коронавируса, закрытие Турции, непонятная (пока) ситуация с Египтом, сумасшедшие цены на черноморские путевки - все это говорит о том, что за солнышком придется вновь отправляться на садовые участки. В этом посте мы немного пофантазируем на тему того, как это может быть в году 2021.

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Метки: Зелены   дача   девушки   загар   красота   огород   природа   
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34k
jonnyD 38 минут назад
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2k
Руслан 16 минут назад
№12 прям накормить захотелось!!
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8k
Vacony Полчаса назад
Огородницы !
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316
Kasper007 36 минут назад
Красивые девченки!
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33k
Антон 39 минут назад
Одна девочка не поставила ногу на носок во время фотографирования и на фото получилась смесь тумбы и коровы, всё в жиру, подруги прекращают общение, в инстаграме банят, модельные агентства рвут ещё неподписанные контракты, мужики в ужасе разбегаются, навсегда теряя потенцию.
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11k
Erorist 51 минуту назад
Стелим плед на каждом конце участка, туда ложатся эти красотки и копающий мужской контингент из конца в конец площадки копает со страшной скоростью, чтобы рассмотреть их получше... Эффективность копания +50.
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14k
Alex Час назад
почти все на ципочках.
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7k
Cornho Alex 52 минуты назад
Цыган, цыц, цыплёнок, цыкнуть, цыпочки.
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2k
americos Alex 14 минут назад
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50
Tantrix Час назад
хорошо отдыхать с молодыми красивыми россиянками на природе! я бы поехал!
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16k
бат св Час назад
"Опять придется на даче загорать", или прогноз на отпуск россиянокПосмотреть
"Опять придется на даче загорать", или прогноз на отпуск россиянок
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53k
pynh Час назад
Берем прошлогоднюю подборку, добавляем пару новых фото - профит!
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1.1M
Преподобный Стасян Автор поста pynh Полчаса назад
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