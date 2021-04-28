"Опять придется на даче загорать", или прогноз на отпуск россиянок

Информация о третей волне коронавируса, закрытие Турции, непонятная (пока) ситуация с Египтом, сумасшедшие цены на черноморские путевки - все это говорит о том, что за солнышком придется вновь отправляться на садовые участки. В этом посте мы немного пофантазируем на тему того, как это может быть в году 2021.

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1. Все начнется с майских праздников и шашлыков 0 Источник:

2. Водные процедуры будут выглядеть примерно так 0 Источник:

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4. Что делать, если новый купальник куплен, а поездка на море отменилась? Верно! "Выгуливать его на даче" 0 Источник:

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8. Без постановочных фотосессий не обойдется - факт 0 Источник:

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11. Вон они - солнечные ванны в необычных локациях 0 Источник:

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14. Про "поработать" тоже не стоит забывать 0 Источник:

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19. Эх, лето! Красота! 0 Источник: