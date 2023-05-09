Издавна воды вокруг Исландии славились своими рыбными угодьями. Особенно ценилась треска. Экономика страны полностью зависела от рыбных запасов. Но иностранные рыбаки, в особенности британские, наносили ловлей серьёзный ущерб популяции трески. Именно спор из-за вылова рыбы и вызвал серию самых бескровных морских конфликтов за всю их историю. Они получили название «Тресковые войны».
Первая тресковая война
В 1958 году правительство Исландии в одностороннем порядке расширило территориальные воды с 4 до 12 миль от своих берегов. Великобритания расширения не признала, и её рыбаки продолжали лов рыбы там же, где и ранее. Тогда Исландия пустила в ход силу. Надо сказать, что силовых возможностей у Исландии было немного. У неё не было ни армии, ни военно-морского флота. Имелись только полиция и береговая охрана. Последняя располагала семью патрульными кораблями, самый быстроходный из которых развивал 18 узлов. Корабли эти были вооружены старыми пушками Гочкиса калибра 47-57 мм. Экипажи не имели боевого опыта, однако состояли из опытных моряков.
И вот эта «армада» была брошена на ловлю британских рыбаков. В ответ британское правительство послало военно-морской флот для охраны своих траулеров. По разным данным, общая численность привлечённых к этому кораблей составляла от 37 до 53 единиц.
4 сентября 1960 года исландский корабль Aegir попытался остановить британский траулер. В дело вмешался английский фрегат Russell. В результате корабли столкнулись.
6 октября исландский патрульный корабль Maria Julia, трижды выстрелив по траулеру Kingston Emerald, обратил его в бегство.
12 ноября исландский корабль Thor открыл огонь по траулеру Hackness. Но тут снова вмешался фрегат Russell. Его командир пригрозил потопить исландца. Thor был вынужден отступить.
Действия британского флота и низкие боевые качества исландских кораблей не позволили добиться Исландии ощутимых успехов на море. За время «первой тресковой войны» был арестован лишь один британский траулер. Тем не менее действия исландской береговой охраны существенно осложняли рыбный промысел британцев.
Упорство исландцев заставило британскую корону пойти на переговоры. Главную роль сыграло то, что Исландия контролировала так называемую «брешь GIUK» — стратегически важные морские проходы между Гренландией, Исландией и Великобританией. Через них советские подводные лодки могли выходить в Атлантику и подбираться к берегам США. Когда Исландия заговорила о выходе из НАТО и закрытии американской военной базы, США оказались перед угрозой потери важного противолодочного рубежа. В результате на Великобританию было оказано давление, и она в 1961 году признала 12-мильную экономическую зону Исландии.
Вторая тресковая война
Но увеличенная зона проблемы не решила. Основные рыбные угодья располагались в 50-мильной зоне. Там вылов рыбы иностранными рыбаками спокойно продолжался. В сентябре 1972 года Исландия снова расширила свои территориальные воды — уже до 50 миль от берега. И снова рыбаки других стран проигнорировали нововведения. В дело опять вступили корабли береговой охраны. И вновь Британия направила военный флот для защиты своих траулеров. Началась «вторая тресковая война».
На этот раз Исландия подготовилась к борьбе получше. Взамен старых кораблей были введены в строй новые — Aegir и Odin. Они развивали 18-19 узлов, но их вооружение осталось прежним. Однако у береговой охраны появилось новое «секретное» оружие — сетерез. Это устройство представляло собой крюк-кошку, прикреплённую к тросу. На крюке имелись резаки наподобие тех, которые устанавливаются на минных тралах. Корабль, буксируя кошку, проходил за кормой «неприятельского» траулера. Крюк цеплял и перерезал канаты рыболовного трала. Таким образом, рыбаки теряли не только улов, но и дорогостоящие снасти.
5 сентября 1972 г. корабль Aegir попытался остановить неопознанный траулер. Тот не подчинился. Тогда Aegir впервые применил сетерез и перерезал им канаты трала. В ответ разъярённая команда траулера стала бросать в исландцев куски угля, мусор и даже метнула большой пожарный топор. По радио звучали крики и ругательства.
25 ноября 1972 г. патрульный корабль Исландии перерезал трос трала немецкого траулера Erlangen. В результате один из германских матросов получил травму головы.
Сетерезы оказались весьма эффективным оружием. За год конфликта 69 британских и 15 германских траулеров лишились своих снастей.
Сил Королевского флота явно не хватало. Им на помощь были направлены быстроходные буксиры. К операциям привлекалась даже противолодочная авиация.
26 мая 1973 года корабль Aegir преследовал траулер Grimsby Everton. В ходе длительной погони Aegir произвёл несколько предупредительных выстрелов, а затем перешёл к огню на поражение. Траулер получил четыре попадания 57-мм снарядами. В пробоины хлынула вода, но судно успело дойти до зоны патрулирования британских ВМС. Там траулеру оказал помощь фрегат Jupiter.
В ходе «боёв» корабли неоднократно шли на таран. Так, 1 июня 1973 года исландское судно Arvakur четырежды сталкивалось с британскими судами. 7 июня корабль Aegir столкнулся с британским фрегатом Scylla.
29 августа 1973 года Исландия понесла единственную за всё время конфликта потерю. Погиб инженер Хальдор Халлфредссон. При столкновении корабля Aegir с британским фрегатом Apollo в образовавшуюся пробоину хлынула вода. Она затопила отсек, в котором инженер занимался сварочными работами. В результате Халлфредссона ударило током, что и повлекло за собой смерть.
После этого случая Исландия пригрозила разрывом дипломатических отношений с Великобританией. США и НАТО снова оказали давление на Соединённое Королевство. В результате англичане были вынуждены признать 50-мильную экономическую зону Исландии.
Третья тресковая война
К 1974 году популяция трески вновь стала сокращаться. Для её защиты Исландия 15 ноября 1975 года опять расширила свою экономическую зону — на сей раз до 200 миль. Это вызвало новый, ещё более ожесточенный виток конфликта — «третью тресковую войну».
Британские и германские траулеры снова не подчинились требованиям Исландии и продолжили промысел. В очередной раз исландская береговая охрана принялась обрезать тралы «неприятелю». Опять начались столкновения кораблей. За пять месяцев береговая охрана Исландии обрезала 55 тралов — 46 британских и 9 немецких. За все время конфликта было зафиксировано 55 случаев тарана.
Одно из самых серьёзных столкновений произошло 11 декабря 1975 года. Исландский корабль Thor начал преследование группы британских кораблей. Группа состояла из океанского буксира Lloydsman и двух судов снабжения — Star Aquarius и Star Polaris. Получив приказ покинуть территориальные воды, британцы поначалу подчинились. Однако в 2 милях от берега судно Star Aquarius внезапно протаранило Thor в левый борт. Затем на таран пошел Lloydsman. Thor получил значительные повреждения. После того как Star Aquarius снова начал сближение с исландским кораблем, Thor произвел предупредительный холостой выстрел. Британца это не остановило, и он повторно таранил исландца. Тогда Thor выпустил по Star Aquarius боевой снаряд, попавший в носовую часть судна. Британцы были вынуждены ретироваться. Thor был близок к затоплению, но сумел добраться до своей базы.
В район «боевых действий» снова направился отряд британских кораблей. К операциям было привлечено в общей сложности 22 единицы. Из резерва были выведены фрегаты Jaguar и Lincoln. Их переоборудовали в специальные таранные корабли. Носовая часть этих фрегатов была усилена деревянными надстройками.
Исландия также пополнила свой флот патрульным кораблём Tyr и двумя траулерами Baldur и Ver.
В январе 1976 года произошло столкновение британского фрегата Andromeda с исландским кораблем Thor. В результате корпус британца был помят, а Thor получил пробоину. Британия обвинила Исландию в преднамеренном нападении на корабль Королевского флота.
19 февраля при очередном обрезании трала отскочивший трос серьёзно ранил английского рыбака. Это была первая жертва Британии в «третьей тресковой войне».
12 февраля 1976 года исландский траулер Baldur погнался за британским фрегатом Diomede. Корабли столкнулись, в результате чего британец получил 12-футовую пробоину.
28 февраля британский фрегат Yarmouth столкнулся с тем же траулером Baldur. В результате фрегат практически лишился носа и был на буксире доставлен к месту ремонта.
6 мая исландский корабль Tyr пытался перерезать сети британского траулера Carlisle. Находящийся поблизости британский фрегат Falmouth пошёл на таран и на скорости 22 узла врезался в борт исландца, едва не опрокинув его. Но Tyr не затонул и всё-таки обрезал трал. Falmouth пошел на таран повторно. Tyr получил серьёзные повреждения. Один из его гребных винтов перестал действовать. В этих условиях командир исландского корабля, невзирая на подавляющее огневое превосходство англичан, приказал зарядить и направить на неприятеля единственное имеющееся 57-мм орудие. После этого противники разошлись.
22 мая вновь отличился Baldur. При столкновении с ним британский фрегат Eastbourne получил настолько сильные повреждения, что был признан впоследствии непригодным к плаванию.
В результате «боёв» были вынуждены встать на ремонт 5 кораблей береговой охраны Исландии. Британцам же пришлось восстанавливать 16 своих кораблей. Стоимость их ремонта превысила 1 миллион фунтов стерлингов.
В этих условиях Исландия попробовала купить в США артиллерийские катера. Получив отказ, она предприняла попытку закупить уже советские сторожевые корабли проекта 35. В исландском правительстве снова заговорили о выходе из НАТО и закрытии иностранных военных баз. Дело дошло до разрыва дипломатических отношений между Британией и Исландией.
Ситуация становилась всё более неприемлемой для НАТО. На Великобританию вновь оказали давление. В июне 1976 года дипломатические отношения с Исландией были восстановлены. Британия признала право Исландии на 200-мильную экономическую зону.
Материал подготовлен волонтёрской редакцией Мира Кораблей
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Я долго думал, как можно понятно и нескучно рассказать о великой (без кавычек) победе крохотной Исландии над Британской империей в так называемой «Тресковой войне»....