Первая тресковая война

В 1958 году правительство Исландии в одностороннем порядке расширило территориальные воды с 4 до 12 миль от своих берегов. Великобритания расширения не признала, и её рыбаки продолжали лов рыбы там же, где и ранее. Тогда Исландия пустила в ход силу. Надо сказать, что силовых возможностей у Исландии было немного. У неё не было ни армии, ни военно-морского флота. Имелись только полиция и береговая охрана. Последняя располагала семью патрульными кораблями, самый быстроходный из которых развивал 18 узлов. Корабли эти были вооружены старыми пушками Гочкиса калибра 47-57 мм. Экипажи не имели боевого опыта, однако состояли из опытных моряков.

И вот эта «армада» была брошена на ловлю британских рыбаков. В ответ британское правительство послало военно-морской флот для охраны своих траулеров. По разным данным, общая численность привлечённых к этому кораблей составляла от 37 до 53 единиц.

4 сентября 1960 года исландский корабль Aegir попытался остановить британский траулер. В дело вмешался английский фрегат Russell. В результате корабли столкнулись.

6 октября исландский патрульный корабль Maria Julia, трижды выстрелив по траулеру Kingston Emerald, обратил его в бегство.

12 ноября исландский корабль Thor открыл огонь по траулеру Hackness. Но тут снова вмешался фрегат Russell. Его командир пригрозил потопить исландца. Thor был вынужден отступить.

Действия британского флота и низкие боевые качества исландских кораблей не позволили добиться Исландии ощутимых успехов на море. За время «первой тресковой войны» был арестован лишь один британский траулер. Тем не менее действия исландской береговой охраны существенно осложняли рыбный промысел британцев.

Упорство исландцев заставило британскую корону пойти на переговоры. Главную роль сыграло то, что Исландия контролировала так называемую «брешь GIUK» — стратегически важные морские проходы между Гренландией, Исландией и Великобританией. Через них советские подводные лодки могли выходить в Атлантику и подбираться к берегам США. Когда Исландия заговорила о выходе из НАТО и закрытии американской военной базы, США оказались перед угрозой потери важного противолодочного рубежа. В результате на Великобританию было оказано давление, и она в 1961 году признала 12-мильную экономическую зону Исландии.

Вторая тресковая война

Но увеличенная зона проблемы не решила. Основные рыбные угодья располагались в 50-мильной зоне. Там вылов рыбы иностранными рыбаками спокойно продолжался. В сентябре 1972 года Исландия снова расширила свои территориальные воды — уже до 50 миль от берега. И снова рыбаки других стран проигнорировали нововведения. В дело опять вступили корабли береговой охраны. И вновь Британия направила военный флот для защиты своих траулеров. Началась «вторая тресковая война».

На этот раз Исландия подготовилась к борьбе получше. Взамен старых кораблей были введены в строй новые — Aegir и Odin. Они развивали 18-19 узлов, но их вооружение осталось прежним. Однако у береговой охраны появилось новое «секретное» оружие — сетерез. Это устройство представляло собой крюк-кошку, прикреплённую к тросу. На крюке имелись резаки наподобие тех, которые устанавливаются на минных тралах. Корабль, буксируя кошку, проходил за кормой «неприятельского» траулера. Крюк цеплял и перерезал канаты рыболовного трала. Таким образом, рыбаки теряли не только улов, но и дорогостоящие снасти.