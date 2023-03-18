Корейцы массово просятся в армию, чтобы бороться с США

Корейцам реально надоели американцы, да так, что буквально за сутки более 800 тысяч молодых людей подали заявления с просьбой зачислить их на военную службу.
Об этом сообщает газета Rodong Sinmun. Эта реакция народа на совместные учения США и Южной Кореи (Республики Корея).
"Происки американских империалистов и их марионеток-предателей, провоцирующие ядерную войну, достигли таких пределов, что их больше нельзя игнорировать: они грубо посягают на суверенитет нашей родины и ее интересы в сфере безопасности, эти происки являются невиданными по своей агрессии и масштабам".
Проще говоря, корейцы собираются на "народную войну по защите родины" от "американских империалистов и их марионеток-предателей". Журналисты отмечают, что до 5 000 000 молодых бойцов готовы "стать гордым единым поколением и стереть с лица земли США".
Для справки - в КНДР ВСЕ мужчины обязаны служить в армии не менее 10 лет, женщины - три года.
Источник:
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В зоне Тихого океана у Штатов есть очень серьёзные соперники. Это, прежде всего, Китай. Ну и Россия в последнее время. (Что вызвано не политикой России а политикой США. Изначально Россия не собиралась входить в конфликт с США. Россия согласна была стать младшим партнёром, но Штатам нужна была только вассальная Россия.)
Поэтому в зоне Тихого океана в ближайшем будущем будут происходить серьёзные конфликты. Именно из-за того, что Штаты бояться потерять доминирование в этом регионе.
Именно поэтому Штатам нужно свернуть войну на Украине в течении этого года. Если они этого не успеют сделать, что получат войну на два фронта. Я не говорю о войне обычной с оружием. ПОКА! пока об этом не говорю. Я говорю - ПОКА! - о войне экономической и войне "холодной", войне "сдерживания".
Именно поэтому появляются такие посты в соц.сетях. И в русских соц.сетях всё чаще и чаще будут появляться анти-севрокорейские и анти-китайские посты.
Там товарищ Ким Ир Сен там тоже что у нас
Я уверен, что у них тоже самое и всё идёт по плану....
В свое время Рим сделал ставку на варваров, что бы они воевали за его интересы и охраняли границы, чем все это закончилось мы знаем. Эти же варвары и сожрали Рим.
Сша делают же в принципе то, что делал ранний Рим. Армия сателлитов, управляемая кнутом и пряников. А если кто взбрыкнет, появляется господин собственной персоной.