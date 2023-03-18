FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Военное 2424 поста • 814 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Военное
Корейцы массово просятся в армию, чтобы бороться с США

Корейцы массово просятся в армию, чтобы бороться с США

Автор:
18 марта 2023 12:17
Сообщество : Военное
Метки: Молодеж   США   армия   война   кндр   учения   
1419
2

Корейцам реально надоели американцы, да так, что буквально за сутки более 800 тысяч молодых людей подали заявления с просьбой зачислить их на военную службу.

Об этом сообщает газета Rodong Sinmun. Эта реакция народа на совместные учения США и Южной Кореи (Республики Корея).

"Происки американских империалистов и их марионеток-предателей, провоцирующие ядерную войну, достигли таких пределов, что их больше нельзя игнорировать: они грубо посягают на суверенитет нашей родины и ее интересы в сфере безопасности, эти происки являются невиданными по своей агрессии и масштабам".


Проще говоря, корейцы собираются на "народную войну по защите родины" от "американских империалистов и их марионеток-предателей". Журналисты отмечают, что до 5 000 000 молодых бойцов готовы "стать гордым единым поколением и стереть с лица земли США".

Для справки - в КНДР ВСЕ мужчины обязаны служить в армии не менее 10 лет, женщины - три года.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Военное"
Метки: Молодеж   США   армия   война   кндр   учения   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Том Сойер Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Ashabad 17 минут назад
В зона Тихого океана перемещается центр мира. А Европа, например, становится жопой мира.
В зоне Тихого океана у Штатов есть очень серьёзные соперники. Это, прежде всего, Китай. Ну и Россия в последнее время. (Что вызвано не политикой России а политикой США. Изначально Россия не собиралась входить в конфликт с США. Россия согласна была стать младшим партнёром, но Штатам нужна была только вассальная Россия.)
Поэтому в зоне Тихого океана в ближайшем будущем будут происходить серьёзные конфликты. Именно из-за того, что Штаты бояться потерять доминирование в этом регионе.
Именно поэтому Штатам нужно свернуть войну на Украине в течении этого года. Если они этого не успеют сделать, что получат войну на два фронта. Я не говорю о войне обычной с оружием. ПОКА! пока об этом не говорю. Я говорю - ПОКА! - о войне экономической и войне "холодной", войне "сдерживания".
Именно поэтому появляются такие посты в соц.сетях. И в русских соц.сетях всё чаще и чаще будут появляться анти-севрокорейские и анти-китайские посты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
248
zzzz_987 19 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15
Nicolas Lee Полчаса назад
Вернут немножко демократии назад? Кушайте не обляпайтесь, избранный народ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Copycat Полчаса назад
их можно понять) США их уже десятки лет санкциями травит, это они изначально их от всего мира отгородили, а не сами северо-корейцы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
Sprieve Полчаса назад
Я купил журнал «Корея» там тоже хорошо
Там товарищ Ким Ир Сен там тоже что у нас
Я уверен, что у них тоже самое и всё идёт по плану....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
325
Дима Новосельский Полчаса назад
А почему бы России не воспользоваться братской помощью Кореи,война через неделю закончилась бы полным и безоговорочным разгромом Киева,а корейцы удовлетворили бы своё неприятие США...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
грёбаный Пиндостан...всех нормальных людей(не сатанистов) ..уже остопистил)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

70055



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Костроме 80-летний пенсионер перехитрил телефонных мошенников и получил награду от полиции
В Костроме 80-летний пенсионер перехитрил телефонных мошенников и получил награду от...
Пентагон показал видео с камеры утонувшего в Чёрном море БПЛА MQ-9 Reaper
Пентагон показал видео с камеры утонувшего в Чёрном море БПЛА MQ-9 Reaper
Набирающие популярность в сообществах
Chevrolet Camaro превратили в самый быстрый дом на колёсах⁠⁠
Chevrolet Camaro превратили в самый быстрый дом на колёсах⁠⁠
Авария дня. Смертельное ДТП с большегрузом
Авария дня. Смертельное ДТП с большегрузом
Выпуск нового продукта ILIFE W90: беспроводной бюджетный пылесос, который не оставляет грязи
Выпуск нового продукта ILIFE W90: беспроводной бюджетный пылесос, который не оставляет...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Альтернативный финал

Лучшие демотиваторы
Мужчины обычно все вещи вешают на пол

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#животные#Россия#природа#история#автомобили#Мемы#позитив#роль
#Юмор#факты#Прикол#Приколы#подборка#полиция#картинки#милота#познавательно#дтп
#интересно#интересное#кино#Ynews#Жизнь#машина#комментарии#новости#фильм#забавно
Redkey готовит к запуску новый пылесос для сухой и влажной уборки W12 SE Redkey готовит к запуску новый пылесос для сухой и влажной уборки W12 SE Лучшие фильмы про войну и армию Лучшие фильмы про войну и армию В США заявили, что из-за эпидемии ожирения скоро некому будет служить в армии В США заявили, что из-за эпидемии ожирения скоро некому будет служить в армии Чего не говорят западные историки о Второй мировой войне Чего не говорят западные историки о Второй мировой войне Сильнейшие чёрно-белые снимки, которые очень точно передают дух своего времени Сильнейшие чёрно-белые снимки, которые очень точно передают дух своего времени Не обижайте стоматолога: история врача, одолевшего за один бой больше врагов, чем некоторые солдаты за всю жизнь Не обижайте стоматолога: история врача, одолевшего за один бой больше врагов, чем некоторые...

На что жалуетесь?

Вернуться