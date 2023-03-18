Корейцы массово просятся в армию, чтобы бороться с США

Проще говоря, корейцы собираются на "народную войну по защите родины" от "американских империалистов и их марионеток-предателей". Журналисты отмечают, что до 5 000 000 молодых бойцов готовы "стать гордым единым поколением и стереть с лица земли США".

Для справки - в КНДР ВСЕ мужчины обязаны служить в армии не менее 10 лет, женщины - три года.