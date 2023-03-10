В Швеции призвали вырыть 500 тыс. могил на случай войны с Россией

Вы будете смеяться, но шведы готовятся к земле. Архиепископ страны Мартин Модеус выступил с инновационным предложением ускорить процесс подготовки могил для 5% жителей скандинавского королевства. На случай войны с Россией, разумеется.
Оказывается, еще осенью 2022 года Шведская церковь провела переговоры с руководством Минобороны королевства и гражданским агентством по защите населения и готовности к чрезвычайным ситуациям (MSB), а её глава, архиепископ Мартин Модеус, разослал письменный призыв к архиереям ускорить работу по подготовке к предстоящей войне в 550 приходах и пастырствах страны. Причиной этому стала спецоперация России на Украине, отмечает издание Aftonbladet.
«Мы хотим призвать церковные общины заранее все распланировать. На многих кладбищах есть ранее зарезервированные могильники», — сообщила координатор похорон Шведской церкви Ева Йоханссон.
Дальше больше. Теперь приходы, по давно забытым, но, как кажется шведам, вновь ставшими актуальными правилам, приходы должны иметь запас территории для захоронения 5% населения, что соответствует примерно полумиллиону могил и кроме того, обеспечить наличие точек сбора трупов возле всех кладбищ, которые должны быть чётко обозначены на картах. По данным Aftonbladet, приходы также должны быть готовы к нехватке топлива и отключению интернета, поскольку крематории не будут работать и придётся вручную регистрировать всех умерших в кладбищенских книгах, которые должны быть подготовлены заранее.
Более того, для работы крематориев необходимы запасы топлива и электричество, однако может случиться так, что энергоресурсов у церкви не будет. По этой причине приходы должны быть готовы к рытью могил вручную, для чего нужно заранее заказать лопаты и надгробия, подчёркивает Aftonbladet.
В своих рекомендациях архиепископ Модеус исходит из «наихудшего» сценария, поэтому он призывает церковные общины подготовиться заранее.
О мрачных новостях из Швеции сообщает канал ИноТВ.
Не хочется нагнетать, но буквально сегодня премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что "Запад «очень близок» к тому, чтобы серьёзно обсуждать перспективу отправки своих сил на Украину".
Источник:
- "Я взял выходной, поставил будильник": британцы высмеяли несостоявшееся нападение России на Украину
- Американское издательство случайно сообщило о «вторжении РФ на Украину»
- История русских мобилизаций
- В Новосибирске устроили конкурс «Могильный беспредел», чтобы привлечь внимание молодёжи
- "Путин нападёт": разведка США пообещала Украине войну с Россией в начале 2022 года
Если 2 года назад шведы ЗНАЛИ, кто победит в "коронавирусе", то сегодня сомневаются - Рокфеллеры, Ротшильды или Морганы...
Интересно, мы за кого убиваемся?
Приходят на свадьбу пять здоровенных и пьяных мужика ПМ5). Спрашивают жениха (Ж)
ПМ5 -Драку заказывали?
- Ж - Нет!
ПМ5 - А наплевать! Уплочено! Получите!
И Бац в морду жениху.
Ну вот примерно так и в Швеции. Сначала выкопают полмиллиона могил. А потом попросят срочно заполнить, пока не обсыпались!