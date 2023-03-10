В Швеции призвали вырыть 500 тыс. могил на случай войны с Россией

Дальше больше. Теперь приходы, по давно забытым, но, как кажется шведам, вновь ставшими актуальными правилам, приходы должны иметь запас территории для захоронения 5% населения, что соответствует примерно полумиллиону могил и кроме того, обеспечить наличие точек сбора трупов возле всех кладбищ, которые должны быть чётко обозначены на картах. По данным Aftonbladet, приходы также должны быть готовы к нехватке топлива и отключению интернета, поскольку крематории не будут работать и придётся вручную регистрировать всех умерших в кладбищенских книгах, которые должны быть подготовлены заранее.

Более того, для работы крематориев необходимы запасы топлива и электричество, однако может случиться так, что энергоресурсов у церкви не будет. По этой причине приходы должны быть готовы к рытью могил вручную, для чего нужно заранее заказать лопаты и надгробия, подчёркивает Aftonbladet.

В своих рекомендациях архиепископ Модеус исходит из «наихудшего» сценария, поэтому он призывает церковные общины подготовиться заранее.

О мрачных новостях из Швеции сообщает канал ИноТВ.

Не хочется нагнетать, но буквально сегодня премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что "Запад «очень близок» к тому, чтобы серьёзно обсуждать перспективу отправки своих сил на Украину".





