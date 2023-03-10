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В Швеции призвали вырыть 500 тыс. могил на случай войны с Россией

В Швеции призвали вырыть 500 тыс. могил на случай войны с Россией

Автор:
10 марта 2023 23:35
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Россия   Швеция   война   кладбища   крематории   могилы   фонд   
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Вы будете смеяться, но шведы готовятся к земле. Архиепископ страны Мартин Модеус выступил с инновационным предложением ускорить процесс подготовки могил для 5% жителей скандинавского королевства. На случай войны с Россией, разумеется.

Оказывается, еще осенью 2022 года Шведская церковь провела переговоры с руководством Минобороны королевства и гражданским агентством по защите населения и готовности к чрезвычайным ситуациям (MSB), а её глава, архиепископ Мартин Модеус, разослал письменный призыв к архиереям ускорить работу по подготовке к предстоящей войне в 550 приходах и пастырствах страны. Причиной этому стала спецоперация России на Украине, отмечает издание Aftonbladet.

«Мы хотим призвать церковные общины заранее все распланировать. На многих кладбищах есть ранее зарезервированные могильники», — сообщила координатор похорон Шведской церкви Ева Йоханссон.


Дальше больше. Теперь приходы, по давно забытым, но, как кажется шведам, вновь ставшими актуальными правилам, приходы должны иметь запас территории для захоронения 5% населения, что соответствует примерно полумиллиону могил и кроме того, обеспечить наличие точек сбора трупов возле всех кладбищ, которые должны быть чётко обозначены на картах. По данным Aftonbladet, приходы также должны быть готовы к нехватке топлива и отключению интернета, поскольку крематории не будут работать и придётся вручную регистрировать всех умерших в кладбищенских книгах, которые должны быть подготовлены заранее.

Более того, для работы крематориев необходимы запасы топлива и электричество, однако может случиться так, что энергоресурсов у церкви не будет. По этой причине приходы должны быть готовы к рытью могил вручную, для чего нужно заранее заказать лопаты и надгробия, подчёркивает Aftonbladet.

В своих рекомендациях архиепископ Модеус исходит из «наихудшего» сценария, поэтому он призывает церковные общины подготовиться заранее.

О мрачных новостях из Швеции сообщает канал ИноТВ.

Не хочется нагнетать, но буквально сегодня премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что "Запад «очень близок» к тому, чтобы серьёзно обсуждать перспективу отправки своих сил на Украину".


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Метки: Россия   Швеция   война   кладбища   крематории   могилы   фонд   
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6  комментариев
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12k
Djeff Полчаса назад
Могил? При ядерной атаке, кремация входит в пакет оказываемых услуг...
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45k
Максим Т. 18 минут назад
Э, а в чем проблема?
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65k
doker 19 минут назад
И это плохой "звонок".

Если 2 года назад шведы ЗНАЛИ, кто победит в "коронавирусе", то сегодня сомневаются - Рокфеллеры, Ротшильды или Морганы...

Интересно, мы за кого убиваемся?
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5k
perekrestok 22 минуты назад
Есть анекдот.
Приходят на свадьбу пять здоровенных и пьяных мужика ПМ5). Спрашивают жениха (Ж)
ПМ5 -Драку заказывали?
- Ж - Нет!
ПМ5 - А наплевать! Уплочено! Получите!
И Бац в морду жениху.
Ну вот примерно так и в Швеции. Сначала выкопают полмиллиона могил. А потом попросят срочно заполнить, пока не обсыпались!
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17k
Bill Час назад
5% населения - это как-то слишком оптимистично.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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