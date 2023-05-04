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Почему солдаты предпочитали ходить в обмотках, а не в сапогах

Почему солдаты предпочитали ходить в обмотках, а не в сапогах

Автор:
04 мая 2023 19:23
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   война   интересное   история   обувь   одежда   
3298
4

Этот вид обмундирования можно увидеть на множестве фотографий не только Первой, но и Второй мировой войны. Солдаты чуть ли не до колен были замотаны в нечто, напоминающее бинты.

Разумеется, придумали эти обмотки, или иначе говоря, онучи, не во время войны. Они появились во времена Древней Руси. Онучи, если исходить из словаря Ожегова, были длинными широкими полосами тканями, которые наматывали на ноги, прежде чем надеть лапти.

Летом онучи вообще прекрасно заменяли обувь, а чтобы подошва была жёстче, её смазывали дёгтем. Обмотки хорошо защищали от укусов насекомых и просто повреждений, а женщинам помогали защитить икры от тяжёлой юбки, оббивающей их.

Производство обуви развивалось, сапоги стали намного дешевле и онучи перестали быть актуальными. Но в начале 20 века военным пришлось вспомнить про этот атрибут крестьян.

Из-за постоянных военных конфликтов сапоги вновь стали чрезвычайно дорогими. А вот короткие ботинки в изготовлении были дешевле, поэтому обмотки снова вернулись в моду у солдат разных стран.

Обмотки заменяли длинные сапожные голенища и полосы ткани защищали ноги от порезов, укусов разных насекомых, холода и всего остального.

Автор книги "Окопная правда войны" Олег Смыслов писал, что ботинки в сочетании с обмотками намного удобнее на длинных маршах, в них было просто легче. Сапоги с налипшей на них глиной часто было трудно даже просто оторвать от земли.

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Метки: Прошлое   война   интересное   история   обувь   одежда   
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12  комментариев
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41k
Сергей 2 часа назад
Солдатам предпочитать не приходится, что выдали в том и ходят.
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22k
Альберт 16 секунд назад
Мой отец прошел всю войну и много чего рассказывал.
Ботинки хороши были летом и в сухую погоду, а вот по грязи, а тем более по снегу, в ботинках не побегаешь.

"Онучи были длинными широкими полосами тканями, которые наматывали на ноги, прежде чем надеть лапти."

Сначала наматывались портянки, потом они фиксировались онучами, а уж на портянки надевались лапти или опорки, которые привязывались оборами.
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9k
евгений 3 минуты назад
Обмотки как и портянки хороши тем, что перемотал обратно (главное правильно уметь) и ноги сухие. А глине, по моему опыту, по фиг куда липнуть. Хоть на башмаки, хоть на сапоги, хоть на колеса. И да, правы те, кто ниже писал, что тупо кожи на сапоги не хватало. Ведь сапоги так то от влаги хоть как то защищали, а намотки нет (от слова никак и даже дальше).
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8k
Борис Карабанов 12 минут назад
Почему крестьяне предпочитали ходить в онучах, а не в ботинках?
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673
На_ник Полчаса назад
Больше чуши слышу только от ГосДуры! Обмотки стали применять лишь потому, что кожи для сапог нехватало! Когда появилась кирза, исчезли обмотки. Всё от бедности нашей...
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7k
Алекс. К. 54 минуты назад
Мой дед (рядовой- пехотинец 41-43) говаривал , что обмотки - вполне себе неплохая вещь , только надо уметь пользоваться .
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81
Змей Час назад
Обмотки появились из-за ограничений доступных ресурсов, возможно применялись раньше, но звёздный час пробил в Первую Мировую войну. У меня есть неплохое собрание фото того периода, так вот обобщённый вывод такой, только немецкие пехотинцы поголовно ходили в сапогах. При позиционной войне, при сидении в окопе, при коротких передвижениях по раскисшим грунтам лучше сапог в то время ничего не было. А вот остальные армии кто как и кто в чём, англичане иногда в кожаных гетрах с ботинками, французы в смешных красных штанах и поначалу в сапогах или высоких берцах по колено, а потом почти все скатились к ботинкам с обмотками. Только офицеры могли себе позволить хорошие сапоги, хотя попадались фото офицеров в обмотках, ну, в семье не без урода...
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31k
АнтонПолднев 2 часа назад
Как насчёт многодневных проливных дождей? Как насчёт форсирования мелких водоёмов и глубоких луж? Сапоги точно хуже? А грязь что, только на сапоги налипает? Как насчёт день грести по колено в снегу, который вечером у костра растает? Почему офицеры не носили онучи, а носили сапоги? Можно долго перечислять. Единственный плюс, который я вычитал, это дешевизна.
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3k
Yus 2 часа назад
То есть по мнению афтара ткань была дешевле и проще в производстве чем надраное лыко? Ее было не жалко?
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