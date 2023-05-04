Почему солдаты предпочитали ходить в обмотках, а не в сапогах

Разумеется, придумали эти обмотки, или иначе говоря, онучи, не во время войны. Они появились во времена Древней Руси. Онучи, если исходить из словаря Ожегова, были длинными широкими полосами тканями, которые наматывали на ноги, прежде чем надеть лапти.

Летом онучи вообще прекрасно заменяли обувь, а чтобы подошва была жёстче, её смазывали дёгтем. Обмотки хорошо защищали от укусов насекомых и просто повреждений, а женщинам помогали защитить икры от тяжёлой юбки, оббивающей их.