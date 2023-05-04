Почему солдаты предпочитали ходить в обмотках, а не в сапогах

Этот вид обмундирования можно увидеть на множестве фотографий не только Первой, но и Второй мировой войны. Солдаты чуть ли не до колен были замотаны в нечто, напоминающее бинты.
Разумеется, придумали эти обмотки, или иначе говоря, онучи, не во время войны. Они появились во времена Древней Руси. Онучи, если исходить из словаря Ожегова, были длинными широкими полосами тканями, которые наматывали на ноги, прежде чем надеть лапти.
Летом онучи вообще прекрасно заменяли обувь, а чтобы подошва была жёстче, её смазывали дёгтем. Обмотки хорошо защищали от укусов насекомых и просто повреждений, а женщинам помогали защитить икры от тяжёлой юбки, оббивающей их.
Производство обуви развивалось, сапоги стали намного дешевле и онучи перестали быть актуальными. Но в начале 20 века военным пришлось вспомнить про этот атрибут крестьян.
Из-за постоянных военных конфликтов сапоги вновь стали чрезвычайно дорогими. А вот короткие ботинки в изготовлении были дешевле, поэтому обмотки снова вернулись в моду у солдат разных стран.
Обмотки заменяли длинные сапожные голенища и полосы ткани защищали ноги от порезов, укусов разных насекомых, холода и всего остального.
Автор книги "Окопная правда войны" Олег Смыслов писал, что ботинки в сочетании с обмотками намного удобнее на длинных маршах, в них было просто легче. Сапоги с налипшей на них глиной часто было трудно даже просто оторвать от земли.
Источник:
- 12 ретро фотографий, которые показывают, как изменился мир
- Девушки честно признались, важно ли для них наличие машины у парня
- Парень долго копил деньги, чтобы смастерить лодку вместе с отцом
- Не путайте образованность с умом: истории из интернета
Ботинки хороши были летом и в сухую погоду, а вот по грязи, а тем более по снегу, в ботинках не побегаешь.
"Онучи были длинными широкими полосами тканями, которые наматывали на ноги, прежде чем надеть лапти."
Сначала наматывались портянки, потом они фиксировались онучами, а уж на портянки надевались лапти или опорки, которые привязывались оборами.
"ОНУЧА ж. часть обуви, обвертка на ногу, замест чулков, под сапоги и лапти; портянки, подвертки."
Что то не вижу что бы "заместо" обуви.