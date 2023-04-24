Как раненый советский командир два месяца прятался от немцев

4 июня 1944 года Дмитрия Михайловича Яблочкина представили к званию Героя Советского Союза. Ему вручили медаль "Золотая Звезда" и орден Ленина за воинское мастерство в боях с захватчиками и исключительное мужество.

В 1945 году младший лейтенант был уволен в запас. Яблочкин вернулся в свою родную Воронежскую область и там вернулся к работе в лесном хозяйстве. В 1970 году вышел на пенсию.

Дмитрия Михайловича его современники вспоминали как крепкого и здорового мужчину, несмотря на многочисленные раны, покрывавшие его тело.

Дмитрий Михайлович Яблочкин скончался в 1982 году. Да тут даже не гвозди из таких людей делать... Танки!