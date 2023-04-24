Как раненый советский командир два месяца прятался от немцев

Дмитрий Яблочкин из Воронежской области был два раза тяжело ранен в бою. Он был еле живой, когда немцы его избивали, тыкали штыками и пытались застрелить. Удивительно, но он выжил.
Яблочкин родился в 1910 году в селе Верхний Икорец. Его отец был лесником и сын пошёл по стопам родителя, успев до начала Второй Мировой войны выучиться в лесном техникуме. Но он начал работать лесорубом едва ему только исполнилось 18.
Когда началась война Дмитрий тут же оказался на передовой, сражаясь на 1-м Прибалтийском и Калининском фронтах7 В 1943 году, летом, Яблочкин выполнял задание командира и оказался в тылу врага. Тогда отряд Дмитрия заминировал железную дорогу Витебск - Смоленск и провёл разведку обороны противника. Когда немцы в июле прочёсывали лес, то напали на след минёров. Бой был жёстким и Яблочкин убил по меньшей мере 10 немцев. Но ранили и его: после второго ранения в живот он потерял сознание.
Через какое-то время солдат пришёл в себя, но как только заслышал рядом с собой немецкую речь, то поступил единственно правильно: притворился мертвым. Фашисты выстрелили ему в голову, но пуля прошла по касательной. Тогда они дважды вонзили ему в грудь штык и четыре раза ударили по голове прикладом. После такого обычно люди не выживают и немцы ушли, сняв с Яблочкина сапоги. Он двое суток пролежал возле своих товарищей, без еды, воды и перевязки. Но на третий день он накопил сил, разорвал свою рубаху, чтобы перевязать раны и пошёл искать своих. Человек-медоед, не иначе!
Дмитрий тогда и предположить не мог, как долго ему придётся искать... Сначала минёр увидел перед собой ручей, но не мог напиться, так как путь к нему преграждало дерево, а сил преодолеть это препятствие у него не было. Вися на дереве он снова потерял сознание. В полубессознательном состоянии Яблочкин прожил в лесу больше двух месяцев. 66 дней. Его нашли партизаны и оттащили к себе в землянку. Уже на самолёте его отправили на Большую землю и медики не могли поверить, что их искалеченный пациент не только выжил, а ещё и поправляется.
Он сам говорил так: "На том свете были не приёмные дни и они продолжались..."
4 июня 1944 года Дмитрия Михайловича Яблочкина представили к званию Героя Советского Союза. Ему вручили медаль "Золотая Звезда" и орден Ленина за воинское мастерство в боях с захватчиками и исключительное мужество.
В 1945 году младший лейтенант был уволен в запас. Яблочкин вернулся в свою родную Воронежскую область и там вернулся к работе в лесном хозяйстве. В 1970 году вышел на пенсию.
Дмитрия Михайловича его современники вспоминали как крепкого и здорового мужчину, несмотря на многочисленные раны, покрывавшие его тело.
Дмитрий Михайлович Яблочкин скончался в 1982 году. Да тут даже не гвозди из таких людей делать... Танки!
Источник:
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