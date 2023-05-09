«Это осознанная работа против нашей страны»: в Госдуме захотели запретить показывать в России новую серию «Гриффинов» про Челябинск

В ней продемонстрировали такую «клюкву», что мало не покажется.
«Гриффины» - известный американский анимационный сериал. Идёт с 1999 года и насчитывает 21 сезон.
Недавно вышла новая серия - в ней герои мультика отправились в Челябинск и ищут там таинственного хакера. Но вместо реального изображения города, в ситкоме показали какое-то странное подобие «Уральского Чикаго». Не дома, а перекошенные халупы, на улицах мусор, жители, которые беспрерывно бухают и читаю газету «Россия вчера», заражаются коровьей чумой и облучаются радиацией.
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Ничего нового в этом нет, ещё во времена СССР, в Америке сняли адскую «клюкву» - «Москва на Гудзоне». Про агентов КГБ, дефицит туалетной бумаги и «жуткую» жизнь в Союзе. Кстати, там снялся уехавший в США Савелий Крамаров.
А позже сняли «Армагеддон», где русского космонавта на станции изображает какой-то неадекватный алкаш:
Вот серия Гриффинов про Челябинск, чем-то очень напоминает «Москву на Гудзоне» или тот чудной эпизод с космонавтом из «Армагеддона». Скорее всего, запредельным уровнем треша. Тогда это пропустили, а сейчас - обратили внимание.
Понимаю, что художник имеет право на свое видение, но это намеренно оскорбительный художественный образ, не имеющий отношения к реальности. Хотела бы я, чтобы этот мультфильм увидел мой сын? Нет. Я ему лучше покажу невероятной красоты озеро Тургояк, национальный парк Зюратеуль, Игнатьевскую пещеру, Аркаим. Это ему и поможет сделать выводы о регионе.
Такие мультфильмы — это осознанная работа против нашей страны. Информационная война через художественные произведения. В книгах, учебниках, фильмах и даже мультфильмах специально создают образ России, как страны, где все недовольны жизнью, пьют, употребляют наркотики, берут взятки. Надеюсь, руководство телеканалов это понимает и ограничит показ некоторых сюжетов.
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- Нейросеть показала, как бы выглядели герои мультсериала «Гриффины» в стиле реального ситкома 80-х
- Старинная песня о разбойнике, которая оказалась в мультфильме "Пластилиновая ворона"
- СК заинтересовался челябинцами, зарабатывающими на больной бабушке
- «Шкатулка с секретом»: психоделический мультфильм с прогрессивной электронной музыкой
- Они к этому вообще никакого отношения не имеют: нашёлся настоящий создатель мультфильма про украинскую свинку в Евросоюзе
серия уже вышла, переведена на русский и просмотрена.
эти бешенные собаки, чуя свой конец, будут только гадить везде со страшной силой, но бешенные собаки все равно в итоге подыхают. для здоровых людей, главное не дать себя заразить.
Так что проще относитесь к выдуманным историям.
Не начали б писать про эту серию в интернете, про неё б хрен кто услышал. А так молодцы - создали рекламу. Как это называется? Эффект Стрейзанд кажется?
Сейчас эпоха Интернета и дотянуться до любого человека можно через сообщества соцсетей. В 5 минут любая "звезда" может оказаться в культуре отмены. Примеров не мало.
Так что Сету лучше притормозить и не испытывать судьбу. Тем более на фоне современных политических разногласий.
И что они сделают?