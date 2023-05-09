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«Это осознанная работа против нашей страны»: в Госдуме захотели запретить показывать в России новую серию «Гриффинов» про Челябинск

«Это осознанная работа против нашей страны»: в Госдуме захотели запретить показывать в России новую серию «Гриффинов» про Челябинск

Автор:
09 мая 2023 17:30
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Армагеддон   видео   гриффины   клюква   москва на гудзоне   мультфильм   пародия   ситком   челябинск   
1985
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В ней продемонстрировали такую «клюкву», что мало не покажется.

«Гриффины» - известный американский анимационный сериал. Идёт с 1999 года и насчитывает 21 сезон.

Недавно вышла новая серия - в ней герои мультика отправились в Челябинск и ищут там таинственного хакера. Но вместо реального изображения города, в ситкоме показали какое-то странное подобие «Уральского Чикаго». Не дома, а перекошенные халупы, на улицах мусор, жители, которые беспрерывно бухают и читаю газету «Россия вчера», заражаются коровьей чумой и облучаются радиацией.

Ничего нового в этом нет, ещё во времена СССР, в Америке сняли адскую «клюкву» - «Москва на Гудзоне». Про агентов КГБ, дефицит туалетной бумаги и «жуткую» жизнь в Союзе. Кстати, там снялся уехавший в США Савелий Крамаров.

А позже сняли «Армагеддон», где русского космонавта на станции изображает какой-то неадекватный алкаш:

Вот серия Гриффинов про Челябинск, чем-то очень напоминает «Москву на Гудзоне» или тот чудной эпизод с космонавтом из «Армагеддона». Скорее всего, запредельным уровнем треша. Тогда это пропустили, а сейчас - обратили внимание.

Депутат от Челябинской области и первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова сообщила:

Понимаю, что художник имеет право на свое видение, но это намеренно оскорбительный художественный образ, не имеющий отношения к реальности. Хотела бы я, чтобы этот мультфильм увидел мой сын? Нет. Я ему лучше покажу невероятной красоты озеро Тургояк, национальный парк Зюратеуль, Игнатьевскую пещеру, Аркаим. Это ему и поможет сделать выводы о регионе.

Такие мультфильмы — это осознанная работа против нашей страны. Информационная война через художественные произведения. В книгах, учебниках, фильмах и даже мультфильмах специально создают образ России, как страны, где все недовольны жизнью, пьют, употребляют наркотики, берут взятки. Надеюсь, руководство телеканалов это понимает и ограничит показ некоторых сюжетов.

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Метки: Армагеддон   видео   гриффины   клюква   москва на гудзоне   мультфильм   пародия   ситком   челябинск   
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47  комментариев
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10k
Copycat Час назад
Я помню серию про то как Стьюи купил себе Украинскую жену) вот там тоже звездец
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2k
Дмитрий 3 минуты назад
Госдуме захотели запретить показывать в России новую серию «Гриффинов» про Челябинск
серия уже вышла, переведена на русский и просмотрена.
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1k
Nick 4 минуты назад
Я б лучше чиновников запретил, вместе с депутатами. Заменил бы их экспертным сообществом. Отменил бы нахрен все запреты за последние 30 лет.
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24k
MrGod 7 минут назад
Как же задолбали эти оскорблённые, везде находят говно в свой адрес.
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9k
Пётр 7 минут назад
Я не знаю как бороться против "вражеской пропаганды"....но знаю одно: такое освещение или такие а ля запреты мультика, фильма или песни всегда работают в обратную сторону...Вот лично я до этого поста и знать не знал, что есть такая серия про Челябинск и вряд ли бы стал смотреть, а теперь когда говорят запретить, запретить....Как не крути посмотрю и уверен я такой не один...
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22
Кристофер Роббин 11 минут назад
Блин, а у нас могут хоть раз в гос. думе начать фразу не с: запретить, ограничить, ввести уголовную статью. А со слова "создать", ну скинтесь вы со своих не трудовых доходов и снимите свой мульт сериал, где будите высмеивать америку, кто знает может он станет более популярным чем грифины. Грифины никогда не претендовали на порядочность, их фишка в том что они эксплуатируют стериотипы, в том числе о самой америки, да к РФ там отношение предвзятое, но это блин тупой мультик, который не стоит обсуждать в гос. думе в момент, когда бушуют лесные пожары, а в пригроничных с Украиной регионах гибнут мирные жители от снарядов ВСУ и прочих военных формирований Киевского режима.
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19k
scorpick 13 минут назад
В мультике стебутся над американскими представлениями о русских и Челябинске в частности, примерно как мы представляем себе Техас. Как нам объясняли в школе, почему символом Олимпиады -80 стал косолапый мишка, потому, что лучший способ избежать насмешек, это посмеяться над собой. Не хочу сказать за всех, но депутатки у нас попадаются пипец тупые.
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8k
Борис Карабанов 18 минут назад
Хватились, когда с горы скатились.
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12k
Shtoppi 24 минуты назад
всего лишь очередное творение пиндосской пропагандоты. контент рассчитанный на безграмотных идиотов внутри страны. те кто в теме что и как на самом деле, на такую херню не ведутся. вот и нам не стоит. америкашки уже много лет русских/советских лепят как клоунов в своих фильмах, и никто не рыпался по этому поводу. так чего сейчас все так напряглись?
эти бешенные собаки, чуя свой конец, будут только гадить везде со страшной силой, но бешенные собаки все равно в итоге подыхают. для здоровых людей, главное не дать себя заразить.
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114
Mauhur Shtoppi Минуту назад
Ну и зря не рыпались. Этот мультик не является "клюквой" или "оскорбительным" или еще какие хотите термины. Для этого уже есть термин , который на 100% дает понять для чего он был создан. Это обычная фашистская пропаганда. Именно такую использовали Гитлер и Геббельс , чтобы доказать превосходство "арийской расы" и "убогость" неправильных рас.
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6k
Умница-красавица Полчаса назад
Позор! Как-то надо планку держать Госдуме. На мультики дурацкие они размениваются, а что не сразу на надписи на заборе?
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4k
Peter Griffin Полчаса назад
Да хватит уже истерить.И "Гриффины"и "Симпсоны",и тем более "Южный Парк"-стёбнейшие мультики из существующих.В 60% сериях "Гриффинов"-упоминание евреев,в самом жидовском их качестве.В мультфильме высмеиваются и гомики,и чёрные,демократы и республиканцы,амиши и умалишённые,старики и жирные и.тд.Да и сам главный герой(Питер Гриффин)-скудоумный алкаш,с лишним весом,плохим зрением и с такой же эрекцией,у которого все трое детей-странные.
Так что проще относитесь к выдуманным историям.
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6k
Владимир Полчаса назад
Интересно, а если им показать настоящий Челябинск, что у них в голове случится?
Ссылка www.youtube.com
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14k
Kucher Полчаса назад
Вот же им там в Думе заняться нечем.
Не начали б писать про эту серию в интернете, про неё б хрен кто услышал. А так молодцы - создали рекламу. Как это называется? Эффект Стрейзанд кажется?
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35k
russger 43 минуты назад
Ну а что хотели, у блондинистой ТПшки откуда моск?
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56
Star Lord 44 минуты назад
Сет МакФарлейн со своим скандальным юмором постоянно ходит по лезвию ножа. Как бы суровые челябинские мужики не устроили бы ему вендетту за такие шуточки.
Сейчас эпоха Интернета и дотянуться до любого человека можно через сообщества соцсетей. В 5 минут любая "звезда" может оказаться в культуре отмены. Примеров не мало.
Так что Сету лучше притормозить и не испытывать судьбу. Тем более на фоне современных политических разногласий.
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386
сергей миронов russger Полчаса назад
Каак перестанут гриффинов смотреть, Макферлейн разорится сразу же
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478
Neftyanoy56 45 минут назад
Многие города, та же Филадельфия, куда хлеще Челябинска. Зачем запрещать, можно же посмеяться
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25
Имя Пользователя 46 минут назад
Депуташка рекламирует природные красоты. А рукотворные какие красоты в Челябинске? Пусть сначала сделают что-то, а потом запрещают.
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478
Neftyanoy56 Имя Пользователя 41 минуту назад
В Челябинске довольно много старой архитектуры. Та же синанога в неомавританском стиле. Или храм Александра Невского
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3k
kleyman 47 минут назад
Посмотрел эту серию, хотя сам сериал не смотрю уже очень давно. Обычная хрень, унылая даже по общему уровню юмора в сериале. Вообще думаю, что не разведи вокруг этой серии столько рассказов, о том как отвратительно Россию в нем показывают, никто бы особо и не обратил внимание. Депутатам явно нечем заняться.
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8k
SuperTroll 55 минут назад
Куропатка походу не очень умная. Мультик угарный. Они там и США куесосят вообще по жесткому. И про президентов, про ниггеров, лгбт, тупых реднеков и т.д. Сатира и юмор вне стран и границ.
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478
Neftyanoy56 SuperTroll 40 минут назад
[мат]. Сейчас негрос и ЛГБТ никто не трогает, себе дороже
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105
Алина 56 минут назад
Ушанок нет, медведи по улицам не ходят, ядерного реактора не видно. Непорядок. Сама из Челябинска, знаю, что говорю. Недоработочка.
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2k
Rromans78 Час назад
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