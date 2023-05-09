«Это осознанная работа против нашей страны»: в Госдуме захотели запретить показывать в России новую серию «Гриффинов» про Челябинск

Понимаю, что художник имеет право на свое видение, но это намеренно оскорбительный художественный образ, не имеющий отношения к реальности. Хотела бы я, чтобы этот мультфильм увидел мой сын? Нет. Я ему лучше покажу невероятной красоты озеро Тургояк, национальный парк Зюратеуль, Игнатьевскую пещеру, Аркаим. Это ему и поможет сделать выводы о регионе.

Такие мультфильмы — это осознанная работа против нашей страны. Информационная война через художественные произведения. В книгах, учебниках, фильмах и даже мультфильмах специально создают образ России, как страны, где все недовольны жизнью, пьют, употребляют наркотики, берут взятки. Надеюсь, руководство телеканалов это понимает и ограничит показ некоторых сюжетов.