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Создатели мультсериала "Гриффины" показали Челябинск

Создатели мультсериала "Гриффины" показали Челябинск

Автор:
08 мая 2023 21:49
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Россия   видео   гриффины   мультфильм   сиком   челябинск   
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Очередное полное чернухи стереотипов творение.

В новой серии популярного мультипликационного ситкома Family Guy ("Гриффины") говорящая собака Брайан вместе со Стьюи и Мэг отправляются в Челябинск, чтобы найти русского хакера Ивана, который украл у него аккаунт в соцсети.

Разбитый город, в котором все пьют, носят спортивные костюмы и чёлки на лысой голове, в сериале называют "Уральским Чикаго".

Сам эпизод (19 серия, 21 сезон) называется "Из России с любовью, часть 1". Очевидно, стоит ждать как минимум ещё одной серии.

По сюжету, Брайан возвращает себе доступ к аккаунту, а старшая дочь Гриффинов влюбляется в хакера Ивана и остаётся жить в России.

Отметим, что все события эпизода разворачиваются в частном секторе с ветхими халупами, хотя в индустриальном Челябинске частных домов совсем немного. Но американские художники таким видят российский город.

Добавим, что ситком "Гриффины" — один из самых продолжительных мультсериалов на американском телевидении, он выходит с 1999 года.

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Метки: Россия   видео   гриффины   мультфильм   сиком   челябинск   
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11  комментариев
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Nogard 20 минут назад
Да нормальный юмор по-моему, стереотипы часто высмеивают, ничего обидного не вижу
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12k
Shtoppi Полминуты назад
Комментарий к фото
не знал что застройка в "челябинске", это копия вонючих пиндосских трущоб, во всех их городах.
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53
grigorenko vladislav 16 минут назад
Во времена мишкиной перестройки такая байда зашла бы на ура, ещё бы и смеялись (прости господи мою душу грешную). А сейчас уже давно не смешно. Сейчас за такое морду бьют.
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1k
greesevold Полчаса назад
Ага, щазз они вам нарисуют чистый и ухоженный город со светлолицыми прохожими! (Если что, это сарказм). Не стоит ожидать от пиндосов честного отражения реальности. Хотя... вроде ЛГБТ не всунули ведь, слава богу? И этому есть причина - пи.д.о.р.ы у них теперь как божья роса, и нам их не полагается!
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39
Obrval Полчаса назад
Челябинские хакеры настолько суровы, что их жилища даже не видно за связкой кабелей ведущих к их компьютерам.
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35k
russger 36 минут назад
Нашли до чего доипаться. Над кем только они не стебались )
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31k
Ashabad 37 минут назад
Это хороший эпизод. Сам мульт - говно, а вот данный эпизод для нас выгодный. Если они будут знать о нас правду (или будут хотеть знать о нас правду), нам будет труднее их обманывать.
Ссылка www.youtube.com
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7k
sedoisever Час назад
Детройт пусть свой показывают...
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