Создатели мультсериала "Гриффины" показали Челябинск

Очередное полное
чернухи стереотипов творение.
В новой серии популярного мультипликационного ситкома Family Guy ("Гриффины") говорящая собака Брайан вместе со Стьюи и Мэг отправляются в Челябинск, чтобы найти русского хакера Ивана, который украл у него аккаунт в соцсети.
Разбитый город, в котором все пьют, носят спортивные костюмы и чёлки на лысой голове, в сериале называют "Уральским Чикаго".
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Сам эпизод (19 серия, 21 сезон) называется "Из России с любовью, часть 1". Очевидно, стоит ждать как минимум ещё одной серии.
По сюжету, Брайан возвращает себе доступ к аккаунту, а старшая дочь Гриффинов влюбляется в хакера Ивана и остаётся жить в России.
Отметим, что все события эпизода разворачиваются в частном секторе с ветхими халупами, хотя в индустриальном Челябинске частных домов совсем немного. Но американские художники таким видят российский город.
Добавим, что ситком "Гриффины" — один из самых продолжительных мультсериалов на американском телевидении, он выходит с 1999 года.
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