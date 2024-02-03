Новому мультфильму о "Трех богатырях" удалось стать самым кассовым в истории России

По данным ЕАИС, по итогам проката с 1 по 8 января 2024 года российские кинотеатры собрали 5,8 млрд рублей, из которых на отечественные фильмы пришлось 5,5 млрд.

Больше новой части богатырской франшизы собрали «Бременскими музыкантами» — 1,956 млрд рублей (всего — 2,76 млрд рублей), а лидером рейтинга стал «Холоп 2» с результатом 2,638 млрд рублей (всего — 3,63 млрд рублей).