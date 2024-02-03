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Новому мультфильму о "Трех богатырях" удалось стать самым кассовым в истории России

Новому мультфильму о "Трех богатырях" удалось стать самым кассовым в истории России

Автор:
03 февраля 2024 11:30
Сообщество : Кино
Метки: Видео   Пуп земли   кассовые сборы   мультфильм   прокат   три богатыря   франШИЗА   
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Сами создатели мультфильма от своего детища такого успеха не ожидали, вероятно, поэтому многие зрители и отмечают дыры в сюжете и не самый сильный сценарий.

Создатели мультфильма "Три богатыря и Пуп Земли" заработали 18,6 миллионов рублей на стадии предпродажи, а в день премьеры собрали 29,7 миллионов рублей. В первый уикенд выручка составила почти 150 миллионов, а во второй — почти 615 миллионов. И это еще не все! Кинопрокатчик объявил о том, что фильм преодолел отметку в 1 миллиард рублей! А это настоящий рекорд для отечественных анимационных фильмов.


Премьера 12-того мультфильма во франшизе состоялась 28 декабря. Кстати, почувствуй себя старым, первый мультфильм про богатыря Алешу и Тугарина Змея вышел 20 лет назад.

А вот мнение зрителей, как всегда, противоречивое. На ресурсе "Кинопоиск" мультфильм "Три богатыря и Пуп Земли" получил оценку 5,7 из 10 на основании почти 17 тысяч оценок и всего двух рецензий, одна из которых положительная, а другая нейтральная. На мировом ресурсе IMDB фильм был оценен в 6 из 10 баллов, а премьера состоялась 4 января. На сайте "Отзовик" мультфильм получил рейтинг 3,9 из 5 по шкале оценок, собрав 100 отзывов, и 69% зрителей рекомендуют его к просмотру.

По данным ЕАИС, по итогам проката с 1 по 8 января 2024 года российские кинотеатры собрали 5,8 млрд рублей, из которых на отечественные фильмы пришлось 5,5 млрд.

Больше новой части богатырской франшизы собрали «Бременскими музыкантами» — 1,956 млрд рублей (всего — 2,76 млрд рублей), а лидером рейтинга стал «Холоп 2» с результатом 2,638 млрд рублей (всего — 3,63 млрд рублей).

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Метки: Видео   Пуп земли   кассовые сборы   мультфильм   прокат   три богатыря   франШИЗА   
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5  комментариев
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Андрей Час назад
Почему в киноиеатрах не показывают американские фильмы?
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0
Игорь Минуту назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, больше негде.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего.
От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.

Eсли оставите контакты, тo я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте в личных сообщениях свои контакты. Я верну 100%!

Пополните, пожалуйста, номер телефона на любую сумму: +7-950-633-74-20 (я могу выводить деньги с телефона на свою карту без комиссии)

Заранее Вам большое человеческое спасибо.
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402
iskra 17 минут назад
А цены на билеты те же остались, что и при выходе в прокат предыдущих фильмов?
Что-то мне кажется,"рекордные" сборы - просто следствие инфляции..
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