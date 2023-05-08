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"Фактор гадости". Школьников Швейцарии приучают к пище из насекомых

"Фактор гадости". Школьников Швейцарии приучают к пище из насекомых

Автор:
08 мая 2023 16:05
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Еда   Швейцария   дети   жуки   лоббисты   насекомые   школьники   шоколад   
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Швейцария превращается из страны шоколада в "страну жуков". Лоббисты перевода населения на пищу из насекомых, столкнувшись с сопротивлением взрослых, обратили свои взоры на детей, которые, по их мнению, должны есть поменьше сладостей и побольше новой пищи. Вам уже противно?

Знаменитые швейцарские шоколадки в виде мультяшных жучков - стремительно вытесняются более неприятными видами снеков, приготовленных из насекомых.

Для этого лоббисты вкусной и полезной новой пищи заходят в школы. Ведь детей переубедить и приучить гораздо проще, чем взрослых.

Недавно учащиеся средней школы на окраине Цюриха собрались вокруг стола, заваленного закусками из насекомых. Они пробуют пряных червей, сверчков, посыпанных красным перцем, и крекеры, приготовленные из молотой сверчковой муки, сообщает Wall Street Journal.

«На вкус это не жук», — сказала 13-​летняя Ана Муньос, грызя сверчка. «Это просто вкус того, чем оно приправлено», — добавляет она. Затем девочка пробует мучных червей с перцем чили, делая кислое лицо.

Швейцария в 2017 году стала первой страной в Европе, которая разрешила продавать насекомых в качестве пищи после лоббистской кампании стартапов. Это было самое легкое.

Теперь компании должны преодолеть то, что энтомологи называют «фактором гадости», «шестое чувство» многих западных потребителей, что насекомые - гниль и зараза, которые не надо брать в рот. Для этого отрасль привлекает потребителей, чьи вкусы только зарождаются.


"Компании поставляют жуков юным потребителям в школах. В этой стране сыра и шоколада дети учатся более тонким удовольствиям, питаясь мучными червями, саранчой и сверчками", - пишет WSJ.

Тимоти Оливье из Swiss Insects четыре года гастролирует по швейцарским школам, рекламируя плюсы употребления насекомых и принося с собой образцы.

«Они молоды, более открыты для всего нового, - говорит он. - В какой-то момент, если не завтра, то позже, они включат насекомых в свой рацион», - уверен этот адепт религии насекомоядных.

До недавнего времени западная цивилизация стремилась держать насекомых подальше от пищи.

Регулирующие органы рассматривали их как угрозу здоровью. Но сейчас все больше правительственных чиновников, ученых и компаний хотят сделать насекомых особенностью, а не червоточиной западной диеты.

Евросоюз в 2021 году последовал за Швейцарией и разрешил употреблять в пищу сразу четыре типа насекомых: желтых мучных червей, мигрирующую саранчу, сверчков и меньших мучных червей».

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Метки: Еда   Швейцария   дети   жуки   лоббисты   насекомые   школьники   шоколад   
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5  комментариев
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Александр Полчаса назад
если внести эти "блюда" в меню дорогих ресторанов, то сразу начнут жрать, как в свое время лягушек и заплесневевший сыр.
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23k
homerchik 22 минуты назад
© Скользкие, но сытные!
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12k
Shtoppi 23 минуты назад
пусть привыкают выживать, а то сытая жизнь за чужой счет уже подходит к концу
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Obrval Полчаса назад
Наши китайские товарищи едят всё. Иногда даже весь мир болезнями разными заражают. Но мы же их всё равно уважаем. Уже давно один из красителей в пищевой индустрии (красный, если я не ошибаюсь) делается из хитина насекомых. Так, что стерпится, слюбится. Просто песню про кузнечика наши потомки будут петь слегка по другому:

Во рту лежал кузнечик.
Совсем как огуречик.
Совсем как огуречик.
Зелёненьким он был.
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57k
Опиум для народа 52 минуты назад
Дело привычки и культуры. Если практически - чем не еда? Раков и креветок же едят, а они прямейшие родственники мокриц.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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