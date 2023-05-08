"Фактор гадости". Школьников Швейцарии приучают к пище из насекомых

Знаменитые швейцарские шоколадки в виде мультяшных жучков - стремительно вытесняются более неприятными видами снеков, приготовленных из насекомых.

Для этого лоббисты вкусной и полезной новой пищи заходят в школы. Ведь детей переубедить и приучить гораздо проще, чем взрослых.

Недавно учащиеся средней школы на окраине Цюриха собрались вокруг стола, заваленного закусками из насекомых. Они пробуют пряных червей, сверчков, посыпанных красным перцем, и крекеры, приготовленные из молотой сверчковой муки, сообщает Wall Street Journal.

«На вкус это не жук», — сказала 13-​летняя Ана Муньос, грызя сверчка. «Это просто вкус того, чем оно приправлено», — добавляет она. Затем девочка пробует мучных червей с перцем чили, делая кислое лицо.