"Фактор гадости". Школьников Швейцарии приучают к пище из насекомых

Швейцария превращается из страны шоколада в "страну жуков". Лоббисты перевода населения на пищу из насекомых, столкнувшись с сопротивлением взрослых, обратили свои взоры на детей, которые, по их мнению, должны есть поменьше сладостей и побольше новой пищи. Вам уже противно?
Знаменитые швейцарские шоколадки в виде мультяшных жучков - стремительно вытесняются более неприятными видами снеков, приготовленных из насекомых.
Для этого лоббисты вкусной и полезной новой пищи заходят в школы. Ведь детей переубедить и приучить гораздо проще, чем взрослых.
Недавно учащиеся средней школы на окраине Цюриха собрались вокруг стола, заваленного закусками из насекомых. Они пробуют пряных червей, сверчков, посыпанных красным перцем, и крекеры, приготовленные из молотой сверчковой муки, сообщает Wall Street Journal.
«На вкус это не жук», — сказала 13-летняя Ана Муньос, грызя сверчка. «Это просто вкус того, чем оно приправлено», — добавляет она. Затем девочка пробует мучных червей с перцем чили, делая кислое лицо.
Источник:
Швейцария в 2017 году стала первой страной в Европе, которая разрешила продавать насекомых в качестве пищи после лоббистской кампании стартапов. Это было самое легкое.
Теперь компании должны преодолеть то, что энтомологи называют «фактором гадости», «шестое чувство» многих западных потребителей, что насекомые - гниль и зараза, которые не надо брать в рот. Для этого отрасль привлекает потребителей, чьи вкусы только зарождаются.
"Компании поставляют жуков юным потребителям в школах. В этой стране сыра и шоколада дети учатся более тонким удовольствиям, питаясь мучными червями, саранчой и сверчками", - пишет WSJ.
Тимоти Оливье из Swiss Insects четыре года гастролирует по швейцарским школам, рекламируя плюсы употребления насекомых и принося с собой образцы.
«Они молоды, более открыты для всего нового, - говорит он. - В какой-то момент, если не завтра, то позже, они включат насекомых в свой рацион», - уверен этот адепт религии насекомоядных.
До недавнего времени западная цивилизация стремилась держать насекомых подальше от пищи.
Регулирующие органы рассматривали их как угрозу здоровью. Но сейчас все больше правительственных чиновников, ученых и компаний хотят сделать насекомых особенностью, а не червоточиной западной диеты.
Евросоюз в 2021 году последовал за Швейцарией и разрешил употреблять в пищу сразу четыре типа насекомых: желтых мучных червей, мигрирующую саранчу, сверчков и меньших мучных червей».
Источник:
- Удар ножа в спину помог выявить серьезную болезнь у школьника
- В европейских буфетах IKEA скоро появятся фрикадельки из мучных червей и бургеры с жуками
- 9 странных "несъедобных" вещей, которые в СССР ели все дети
- Почему в США школьных автобусов боятся больше, чем полицейских машин
- По всей России подростки открыли охоту на неформалов, похожих на участников ЧВК «Редан»
Во рту лежал кузнечик.
Совсем как огуречик.
Совсем как огуречик.
Зелёненьким он был.