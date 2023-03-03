В европейских буфетах IKEA скоро появятся фрикадельки из мучных червей и бургеры с жуками

Такой эксперимент будет шагом к переходу от мясной пищи к «еде из белка, которая не загрязняет атмосферу».
В ООН и Европейской комиссии встревожены: землян стало больше 8 миллиардов. Чтобы прокормить такую ораву, придётся отдать под сельхозугодья большую часть обитаемой территории. К тому же основной прирост населения приходится на беднейшие страны, а там говядина или свинина многим не по карману.
И европейцы нашли решение - кормить людей насекомыми.
Потребление растительной пищи и насекомых положительно влияет на окружающую среду, здоровье и средства к существованию - это высокопитательный источник пищи с высоким содержанием жиров, белков и/или витаминов, клетчатки и минералов.
В Европейском союзе добавляют в рацион: саранчу, малого и жёлтого мучных червей и домашнего сверчка. Ещё 8 видов насекомых пока на согласовании. Добавка из жучков вскоре появится в пичче, макаронах, хлопьях и других продуктах. Как считают чиновники ЕС, жучков и червей можно разводить практически бесплатно и они не выделяют метан, который разрушает озоновый слой. Последнее волнует бюрократов ещё сильнее, чем голодающие страны, ведь индустрия по производству мяса выделяет метана больше, чем все автомобили на планете.
Понятно, что это «еда для бедных» - богатые как ели стейки из мраморной говядины, так и будут это делать. А вот малообеспеченные граждане ЕС, США, Африки и Бразилии могут скоро плотно познакомиться с таким необычным меню. Ещё им предлагают перейти на искусственно выращенные рис и лабораторное мясо.
Шведская IKEA уже присоединилась к инициативе ЕС: в качестве эксперимента, в её буфетах появятся бургеры из жуков, фрикадельки из мясных червей, веганский хот-дог и безгрунтовый салат. Цель такой акции:
Заставить людей задуматься, как много мяса они потребляют, для чего нужно много коров - которым нужны пастбища, где коровы выделяют газы, а потом мучаются, когда их убивают.
Источник:
В России такие добавки и прочие эксперименты строго запрещены фитосанитарными нормами.
Источник:
- Парень случайно заснул в Икее, и провёл там ночь
- Молочное кафе в СССР
- Евросоюз официально разрешил производителям использовать муку из сверчков
- Стоимость еды в предвоенном СССР
- Ахуаутле: мексиканская "пища богов" из яиц насекомых
Какая изысканная подача наступающего продовольственного кризиса.
Самое время вспомнить о высокой кухне
Я всеми руками ЗА свое производство.
Но почему-то самые влиятельные люди страны последние 23 года клали на это БОЛТ. И мне случилось привыкнуть к качеству за разумные деньги от ИКЕА. И почему то эти самые самые влиятельные люди страны остались все теми же.
Там все так же Потанин,Вексельберг и Дарипаска.
Абрамович вообще выступает организатором переговоров и обменов пленных с укровермахтом.
Судя по этим персонажам - именно они победили в криминальной войне девяностых и всех нас с тех пор доят.
А н счет ИКЕА. Этот
ЗАПАДНЫЙ холдинг, что за эти 23 года создал в России больше мебельных фабрик, продукцией которых наполнял свои магазины, чем все остальные вместе взятые участники этого рынка.
Их шкаф купе уже лет 12 стоит и вообще как новый. Их раковины в ванну были таких форматов, что не было больше вообще нигде. И их плоские сифоны, экономшие пространство просто чудо. И ценовых аналогов за это качество не было и рядом.
А не прийти куда-то, чтото выбрать по образцам, внести предоплату и ждать иногда месяца.