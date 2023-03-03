В европейских буфетах IKEA скоро появятся фрикадельки из мучных червей и бургеры с жуками

Понятно, что это «еда для бедных» - богатые как ели стейки из мраморной говядины, так и будут это делать. А вот малообеспеченные граждане ЕС, США, Африки и Бразилии могут скоро плотно познакомиться с таким необычным меню. Ещё им предлагают перейти на искусственно выращенные рис и лабораторное мясо.

Шведская IKEA уже присоединилась к инициативе ЕС: в качестве эксперимента, в её буфетах появятся бургеры из жуков, фрикадельки из мясных червей, веганский хот-дог и безгрунтовый салат. Цель такой акции: