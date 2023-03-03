FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10058 постов • 1404 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
В европейских буфетах IKEA скоро появятся фрикадельки из мучных червей и бургеры с жуками

В европейских буфетах IKEA скоро появятся фрикадельки из мучных червей и бургеры с жуками

Автор:
03 марта 2023 16:48
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ikea   ЕС   Еда   белок   бургер   жуки   икея   насекомые   питание   черви   
1574
3
1

Такой эксперимент будет шагом к переходу от мясной пищи к «еде из белка, которая не загрязняет атмосферу».

В ООН и Европейской комиссии встревожены: землян стало больше 8 миллиардов. Чтобы прокормить такую ораву, придётся отдать под сельхозугодья большую часть обитаемой территории. К тому же основной прирост населения приходится на беднейшие страны, а там говядина или свинина многим не по карману.

И европейцы нашли решение - кормить людей насекомыми.

Потребление растительной пищи и насекомых положительно влияет на окружающую среду, здоровье и средства к существованию - это высокопитательный источник пищи с высоким содержанием жиров, белков и/или витаминов, клетчатки и минералов.

В Европейском союзе добавляют в рацион: саранчу, малого и жёлтого мучных червей и домашнего сверчка. Ещё 8 видов насекомых пока на согласовании. Добавка из жучков вскоре появится в пичче, макаронах, хлопьях и других продуктах. Как считают чиновники ЕС, жучков и червей можно разводить практически бесплатно и они не выделяют метан, который разрушает озоновый слой. Последнее волнует бюрократов ещё сильнее, чем голодающие страны, ведь индустрия по производству мяса выделяет метана больше, чем все автомобили на планете.

Понятно, что это «еда для бедных» - богатые как ели стейки из мраморной говядины, так и будут это делать. А вот малообеспеченные граждане ЕС, США, Африки и Бразилии могут скоро плотно познакомиться с таким необычным меню. Ещё им предлагают перейти на искусственно выращенные рис и лабораторное мясо.

Шведская IKEA уже присоединилась к инициативе ЕС: в качестве эксперимента, в её буфетах появятся бургеры из жуков, фрикадельки из мясных червей, веганский хот-дог и безгрунтовый салат. Цель такой акции:

Заставить людей задуматься, как много мяса они потребляют, для чего нужно много коров - которым нужны пастбища, где коровы выделяют газы, а потом мучаются, когда их убивают.


В России такие добавки и прочие эксперименты строго запрещены фитосанитарными нормами.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: ikea   ЕС   Еда   белок   бургер   жуки   икея   насекомые   питание   черви   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
31  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
кира 2 часа назад
Когда-то французы начали есть улиток и лягушек не от хорошей жизни, а с голодухи... Теперь это деликатесы. Как легко заставить людей думать, что есть всякую дрянь для их блага. А в азиатских и африканских странах все идет к столу: жуки, скорпионы, черви, гусеницы, обезьяны, летучие мыши, змеи, все, что движется и что удастся поймать. Так не от хорошей жизни это все. Сказки про заботу о ближнем для непуганых идиотов-европейцев.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
10k
GROMOZEKA 2 минуты назад
«к переходу от мясной пищи к «еде из белка, которая не загрязняет атмосферу».

Какая изысканная подача наступающего продовольственного кризиса.
Самое время вспомнить о высокой кухне
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
BWSHARK 43 минуты назад
Кушайте дома.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
938
Шурман 54 минуты назад
Вот не поленился и зашел на сайт бельгийской Икеи , бургеров так и не нашел , как всегда эти фрикадельки и хот доги и пюрешки и рыба ну стейки . Вот честное слово ни разу там не видел бургеров . Может быть в разных страх по разному , бургеры скорей всего к Америке ближе .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Ego sum qui sum Час назад
вскоре фото еды в инстаграммах

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Mike Miller Час назад
А мне лично хотелось бы ИКЕЮ вернуть в свой город. Не хочу я три цены платить за фуфло. С икеей все было понято - ширпотреб, за недорого, в наличии прямо сейчас, и если вдруг от него что-то сломается - заменить не проблема. За пару десятилетий к такому привыкаешь, знаете ли. А сейчас... говно за большие деньги покупать приходится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
291
Роман Mike Miller Полчаса назад
В икее тоже много фуфла из картона продавали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
5 копеек Час назад
Демократия, ...однако

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Мойша Час назад
Интересно, а Фонд Национальной технологической инициативы - это не новый ли вид распила под эгидой европейских ценностей. Типа смена пола или сексменьшинств.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
NIS Час назад
А что , кошачий корм уже закончился ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
иванов дмитрий 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
тов.Suhov 2 часа назад
Так им и надо [мат]астам. Пусть только не останавливаются!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Андрей 2 часа назад
Да на здоровье, пусть жрут червей. А я от сочных котлеток, шашлыка и отбивных, хрен когда откажусь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Влад 2 часа назад
Ну прям как с электромобилями. Корова обожралась травы, она малость закисла, корова пе.., сбросила метан и углекислый газ, ужос. Нет коровы, трава осенью погибла, перегнила, выделила метан и углекислый газ, отлично. В чём разница? Люди вместо мяса жрут тараканов.
Особо радует что прирост населения в беднейших станах, а жрать червей будут европейцы. Вполне логично.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
938
Шурман 2 часа назад
О у них что бургеры были ?:) блин икея рядом , я там кроме сосисок хот-дог и этих фрикаделек ни чего больше не видел ну и рыба еще .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
72k
Доктор Джонс 2 часа назад
Какой развод...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

203212



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Слепую кошку подобрали на улице — и показали ей, что такое любовь
Слепую кошку подобрали на улице — и показали ей, что такое любовь
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 1 марта
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 1 марта
Набирающие популярность в сообществах
У чиновницы Евгении Васильевой изъяли 5 чемоданов драгоценностей. Как сейчас живет "опальная" госслужащая?
У чиновницы Евгении Васильевой изъяли 5 чемоданов драгоценностей. Как сейчас живет...
В этом ДТП пострадали все. В Ярославской области жигули сбили лося
В этом ДТП пострадали все. В Ярославской области жигули сбили лося
Это «Чекаго», детка: фильм, в котором события закручиваются с молниеносной скоростью
Это «Чекаго», детка: фильм, в котором события закручиваются с молниеносной скоростью
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Сдам шикарную однушку с видом на Исаакиевский собор

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#интересное#Прикол#криминал#подборка#аварии#авто аварии#дети#наука
#интересно#история#люди#Россия#шоу бизнес#Жизнь#новости#Ynews#дтп#США
#в мире#животные#факты#забавно#познавательно#красота#Приколы#природа#картинки#самолет
Стало известно название будущего электромобиля Xiaomi и дата его выхода Стало известно название будущего электромобиля Xiaomi и дата его выхода Молочное кафе в СССР Молочное кафе в СССР Парень случайно заснул в Икее, и провёл там ночь Парень случайно заснул в Икее, и провёл там ночь Малоизвестные факты про арахис Малоизвестные факты про арахис Стоимость еды в предвоенном СССР Стоимость еды в предвоенном СССР Ахуаутле: мексиканская "пища богов" из яиц насекомых Ахуаутле: мексиканская "пища богов" из яиц насекомых

На что жалуетесь?

Вернуться