10 разновидностей сыров, о которых вы могли не знать

Эпуас ассоциируется с острым сыром из непастеризованного коровьего молока. Для промывания корочки Эпуаса используют Marc de Bourgogne, местный бренди. Головки этого сыра имеют круглую форму 18 см или 10 см в диаметре.

Этот сыр можно узнать моментально по характерному красно-оранжевому цвету корочки. Сыр продается в круглых деревянных коробках. А еще большим почитателем этого сыра был Наполеон.





3. Milbenkäse (Мильбенкэзе) – сыр с сырными клещами