10 разновидностей сыров, о которых вы могли не знать

В мире производят множество разновидностей сыров. Среди них встречаются как классические сорта, так и экзотические, о которых мало кто слышал. Предлагаю вам отправиться в небольшое гастрономическое путешествие и познакомиться с диковинными сырами.
Когда продукт стоит очень дорого, мы обычно называем его золотым. Производители британского голубого сыра «Стилтон» начали выпускать самый дорогой сыр в мире, который содержит прожилки настоящего золота. Таким образом, этот деликатес стал золотым во всех смыслах слова.
2. Epoisses (Эпуас) – жидкий сыр с необычной корочкой, который покорил Наполеона
Эпуас ассоциируется с острым сыром из непастеризованного коровьего молока. Для промывания корочки Эпуаса используют Marc de Bourgogne, местный бренди. Головки этого сыра имеют круглую форму 18 см или 10 см в диаметре.
Этот сыр можно узнать моментально по характерному красно-оранжевому цвету корочки. Сыр продается в круглых деревянных коробках. А еще большим почитателем этого сыра был Наполеон.
3. Milbenkäse (Мильбенкэзе) – сыр с сырными клещами
Один из самых экстравагантных и уникальных видов сыра в мире производят в немецкой деревне Вюрхвиц. Этот сыр называется Milbenkäse (Мильбенкизе) – «сыр с клещами». Есть еще одно название – Spinnenkäse (Шпинненкизе) – «паучий сыр».
4. Pule (Пуле) — самый дорогой сыр в мире
Пуле – это вид сыра, который производится из молока ослиц в сербском заповеднике «Засавица», расположенном в 80 километрах от Белграда. Название «пуле» переводится с сербского языка как «осленок».
В последние годы цена на пуле варьировалась от 700 до 1700 долларов за килограмм, что объясняется высокой стоимостью производства: для изготовления одного килограмма сыра необходимо от 25 до 30 литров молока, а ослицы производят очень мало молока, что делает процесс производства трудоемким и дорогостоящим.
5. Halloumi (Халлуми) — сыр, который не плавится
Халуми – это рассольный сыр, который изготавливают из смеси козьего, овечьего и часто коровьего молока. Его отличительной особенностью является то, что он сохраняет форму при нагревании, а значит его можно жарить на сковороде или на гриле.
Этот сыр считается традиционным продуктом на Кипре, но также он известен и популярен в различных регионах Ближнего Востока.
6. Montebore (Монтеборе) – самый редкий сыр в мир
Редчайший сыр, датируемый первыми упоминаниями в 1489 году, считается одним из самых необычных в мире. Рецепт этого сыра был утерян и до недавнего времени его готовили только два сыродела.
Называется он Монтеборе и имеет форму трехуровневой башни. Вкус сыра яркий, с оттенками орехов и грибов, а также слегка кисловатый. Существует легенда, что Леонардо да Винчи был поклонником этого сыра.
7. Tomme au Marc de Raisin (Аром о Жен де Марк) — сыр, вызревающий в виноградном жмыхе
Сыр производится по традиционной технологии, которая используется в регионе Лион, известном своими винодельческими традициями. Головки зрелых сортов сыра, таких как Риготт, Сен-Марселен, Пелардон или Пикодон, помещаются в глубокую ёмкость, обычно бочку, с содержимым из остатков винодельческого производства, включая виноградные шкурки, косточки и плодоножки.
В течение месяца сыр пропитывается жидкостью, которая придаёт ему характерный вкус и аромат. Обычно сыр готов к концу осени.
8. Casu marzu (Касу марцу) – сыр, содержащий личинки сырной мухи
Касу марцу – это деликатес, который доступен не каждому гурману. Он изготавливается из пекорино, зреет гораздо дольше обычного, чтобы достичь стадии разложения, которая вызывается деятельностью личинок. В результате сыр становится невероятно мягким. Обычно его употребляют с хлебом и крепким красным вином.
9. Dilano Black Lemon (Чёрный лимон) — чёрный сыр с ароматом лимона и привкусом древесного угля
Black Lemon Dilano – это сыр из Гауды, который привлекает внимание своим насыщенным черным цветом и освежающим лимонным вкусом. Такой голландский сыр считается модным и необычным и является ярким дополнением к сырной тарелке на любой вечеринке. Для придания такого цвета используется активированный уголь, а для насыщенности вкуса – лимонный сок.
10. Chhurpi (Чхурпи) – сухой копчёный сыр, который готовят в Восточном Тибете и Гималаях
Чхурпи – это копченый сыр, который производится в Восточном Тибете и Гималаях. Шерпы называют его «шекрам», а в Бутане его называют «дурукова» или «дурукхо». Для приготовления чхурпи используют молоко яков и чаури, а все виды этого сыра являются твердыми. Местные жители приготавливают его дома из материала, полученного из пахты, которую называют «сергема».
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КГ/АМ!