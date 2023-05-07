Трансвестит решил стать лицом компании Smirnoff против их воли

После сокрушительного провала рекламной кампании пива Bud Light еще один крупный производитель алкоголя невольно оказался втянут в транс-скандал.
Биологический мужчина уверовавший в то что он женщина, и называющий себя Максин Ла Квин, подложил дивную свинью компании Smirnoff. Дело в том, что радикальный трансформер и фанат смены пола у детей, выпустил несколько постов с тегами "Платное партнерство со Smirnoff".
Фактически он официально заявил, что компания наняла его для рекламы своей водки. Представители Smirnoff всеми силами это опровергают, а сам Ла Квин утверждает, что его наняли в качестве амбассадора бренда еще осенью 2022 года.
В электронном письме Fox News Digital представитель сказал, что трансгендер «в настоящее время не является партнером Smirnoff и не имеет никакого контракта со Smirnoff». Но скандал набирает обороты, британский активист Оли Лондон запустил кампанию против производителя алкоголя и троллит его покупателей.
«Познакомьтесь с ЛИЦОМ @SmirnoffUS. Радикальный транс-активист, который на этой неделе продемонстрировал свою задницу и гениталии перед детьми-подростками и женщинами» - гласят его подписи рядом с фотками трансвестита.
Ну что же, ждем очередной протест и волну хейта против Smirnoff от суровых американских потребителей.
Источник:
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Хоть задницу начнет по назначению использовать