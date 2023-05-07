Трансвестит решил стать лицом компании Smirnoff против их воли

«Познакомьтесь с ЛИЦОМ @SmirnoffUS. Радикальный транс-активист, который на этой неделе продемонстрировал свою задницу и гениталии перед детьми-подростками и женщинами» - гласят его подписи рядом с фотками трансвестита.

Ну что же, ждем очередной протест и волну хейта против Smirnoff от суровых американских потребителей.