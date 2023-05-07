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Трансвестит решил стать лицом компании Smirnoff против их воли

Трансвестит решил стать лицом компании Smirnoff против их воли

Автор:
07 мая 2023 08:47
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Smirnoff   США   неудачная реклама   скандал   трансвестит   фото   
2068
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После сокрушительного провала рекламной кампании пива Bud Light еще один крупный производитель алкоголя невольно оказался втянут в транс-скандал.


Биологический мужчина уверовавший в то что он женщина, и называющий себя Максин Ла Квин, подложил дивную свинью компании Smirnoff. Дело в том, что радикальный трансформер и фанат смены пола у детей, выпустил несколько постов с тегами "Платное партнерство со Smirnoff".


Фактически он официально заявил, что компания наняла его для рекламы своей водки. Представители Smirnoff всеми силами это опровергают, а сам Ла Квин утверждает, что его наняли в качестве амбассадора бренда еще осенью 2022 года.


В электронном письме Fox News Digital представитель сказал, что трансгендер «в настоящее время не является партнером Smirnoff и не имеет никакого контракта со Smirnoff». Но скандал набирает обороты, британский активист Оли Лондон запустил кампанию против производителя алкоголя и троллит его покупателей.


«Познакомьтесь с ЛИЦОМ @SmirnoffUS. Радикальный транс-активист, который на этой неделе продемонстрировал свою задницу и гениталии перед детьми-подростками и женщинами» - гласят его подписи рядом с фотками трансвестита.


Ну что же, ждем очередной протест и волну хейта против Smirnoff от суровых американских потребителей.




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Метки: Smirnoff   США   неудачная реклама   скандал   трансвестит   фото   
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16  комментариев
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59
ya.leo01 Час назад
Своеобразная борьба с пьянством?
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7k
Владимир 53 секунды назад
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4k
просто Дмитрий 9 минут назад
ПЕЛДЕРЕСТАМ ПЕЛДЕРАСТОВО
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420
Neftyanoy56 22 минуты назад
После такой рекламы бросишь пить
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6k
perekrestok 37 минут назад
Что там за бугром все массово сходят с ума. Может для нас пытались что то изобрести но сами отравились? Как то все массово там происходит, даже удивительно.
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276
DrEris 44 минуты назад
Кастрировать и на свинобойню, на корм.
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48k
Мойша 49 минут назад
Интересно, а чем занимаются юристы фирмы? Уже бы при первом появлении выкатили бы иск на 100 - 150 лямов.
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260
устал я от вас Час назад
Для этой водяры персонаж подходящий.
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25k
ПаганецЪ Час назад
Оно ещё и жирное. Всё. У юристов Smirnoff нет шансов.
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32k
АнтонПолднев Час назад
Надо его к нам в деревню. Так и вижу антиалкогольную соц рекламу - "Самогон патошный. Посмотрите, что он делает с людьми".
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8k
ишты 2 часа назад
Пускай пурген рекламирует, нечего на святое покушаться!
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