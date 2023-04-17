Хорошее, плохое и злое: разношёрстное прошлое Америки в подборке винтажных фото

Подборка представляет собой коллекцию снимков середины 19 века из архивов Смитсоновского института. Большинство фото демонстрируют повседневную жизнь в США минувших лет: от семей, отдыхающих у Ниагарского водопада, до почтальонов за работой. Другие же подчеркивают темную сторону американской истории, запечатлев, например, торговлю рабами в Вирджинии.
Смитсоновский институт — крупнейший в мире музей, образовательный и исследовательский комплекс, основанный в США в 1846 году. Эти и другие снимки можно найти в архиве Smithsonian Open Access, представляющем собой коллекцию из более чем четырех миллионов изображений, которые пользователи могут скачивать и использовать по своему усмотрению.
3. Курьер службы сельской доставки тестирует машину на заснеженном маршруте, «чтобы покрасоваться перед фотографом». 1905 год
Комментарий Национального почтового музея: «Департамент надеялся побудить перевозчиков сменить лошадей и повозки на новейшие транспортные технологии. Немногие перевозчики сделали это. Транспортные средства в то время еще не были адекватной заменой лошадям, повозкам и саням на сельских дорогах».
4. Фирма по торговле рабами «Прайс, Бёрч и компания» в Александрии, штат Вирджиния, 1862 год
5. Судно, поставляющее медицинское оборудование и медикаменты, на реке Аппоматтокс в Вирджинии, 1865 год
7. Курьер службы сельской доставки RFD (Rural Free Delivery) запечатлен в новой машине у почтовых ящиков. 1910 год
Фото из архива Национального почтового музея, который приводит комментарий: «Перевозчиков Rural Free Delivery (RFD) призвали заменить лошадей и фургоны на новейшие транспортные технологии. Этот неизвестный перевозчик покрасил ранний электромобиль той же краской и по той же схемой, что и повозки RFD той эпохи. Очевидно, что зимой он способен передвигаться по своему маршруту только благодаря расчищенной дороге».
9. Таксидермист Уильям Темпл Хорнадей работает над чучелом тигра в магазине за зданием Смитсоновского института в Вашингтоне, округ Колумбия. 1880-е годы
10. Охотники, разбившие млагерь возле озера Ракетт в округе Гамильтон, штат Нью-Йорк. 1889 год
11. Последствия наводнения 1889 года в городе Джонстаун, которое произошло после разрушения плотины Саут-Форк на реке Литтл-Конемо в Пенсильвании
12. Фото из архивов Смитсоновского национального музея афроамериканской истории и культуры, сделанное между 1895 и 1910 годами
Комментарий: «Перед ближайшей к повозке витриной на заднем плане справа стоит группа белых мужчин. Вывеска «Бар для белых» позволяет предположить, что афроамериканец в повозке пьет алкоголь на улице, потому что его не пускают в бар».
13. Неизвестный мужчина на фоне дома Улисса С. Гранта, президента Соединенных Штатов с 1869 по 1877 год. 8 августа 1885 года (сам Грант умер ранее в том же году)
Комментарий Смитсоновского национального музея афроамериканской истории и культуры : «31 мая и 1 июня 1921 года в Талсе, штат Оклахома, толпы белых жителей напали на афроамериканскую общину Гринвуд, в просторечии известную как «Черная Уолл-стрит», что стало самым кровавым расовым нападением в истории США. Дома, предприятия и общественные структуры, включая школы, церкви, больницы и библиотеки, были разграблены, сожжены или иным образом уничтожены. Точная статистика неизвестна, но в результате нападения около 10 000 человек остались без крова и до 300 человек погибли, многие пропали без вести и получили ранения».
16. Парад новых грузовиков почтового отделения на заснеженной улице, фото из архива Национального почтового музея. Примерно 1955 год
17. Почтальон ведет один из новых праворульных фургонов почтового отделения по заснеженным улицам неопознанного города, 1953 год
Комментарий Национального почтового музея: «В начале 1950-х департамент заказал тысячи новых почтовых транспортных средств в рамках послевоенного плана модернизации. Было заказано множество автомобилей, в том числе такие праворульные фургоны».
18. «Группа наблюдателей из Гарвардского университета фотографирует затмение». Снимок 1869 года
19. Мужчины и женщины (некоторые из них на лошадях) у витрины магазина в городе Литтл-Игл, Южная Дакота. Фотооткрытка 1922 года
20. Нагруженный бревнами поезд длиной 88 568 футов (26 995 метров), местонахождение неизвестно. Фото 1885 года
22. Неизвестный мужчина позирует перед фотостудией на фоне телеги, нагруженной сеном. Фото периода 1894-1904 годов
Источник: — переведено специально для fishki.net
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