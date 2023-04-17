Хорошее, плохое и злое: разношёрстное прошлое Америки в подборке винтажных фото

Комментарий Смитсоновского национального музея афроамериканской истории и культуры : «31 мая и 1 июня 1921 года в Талсе, штат Оклахома, толпы белых жителей напали на афроамериканскую общину Гринвуд, в просторечии известную как «Черная Уолл-стрит», что стало самым кровавым расовым нападением в истории США. Дома, предприятия и общественные структуры, включая школы, церкви, больницы и библиотеки, были разграблены, сожжены или иным образом уничтожены. Точная статистика неизвестна, но в результате нападения около 10 000 человек остались без крова и до 300 человек погибли, многие пропали без вести и получили ранения».