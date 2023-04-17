FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 960 постов • 250 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США
Хорошее, плохое и злое: разношёрстное прошлое Америки в подборке винтажных фото

Хорошее, плохое и злое: разношёрстное прошлое Америки в подборке винтажных фото

Автор:
17 апреля 2023 16:49
Сообщество : Жизнь в США
Метки: XIX век   США   Фотоподборка   исторические фото   история США   фото   
983
24

Подборка представляет собой коллекцию снимков середины 19 века из архивов Смитсоновского института. Большинство фото демонстрируют повседневную жизнь в США минувших лет: от семей, отдыхающих у Ниагарского водопада, до почтальонов за работой. Другие же подчеркивают темную сторону американской истории, запечатлев, например, торговлю рабами в Вирджинии.

Смитсоновский институт — крупнейший в мире музей, образовательный и исследовательский комплекс, основанный в США в 1846 году. Эти и другие снимки можно найти в архиве Smithsonian Open Access, представляющем собой коллекцию из более чем четырех миллионов изображений, которые пользователи могут скачивать и использовать по своему усмотрению.

×
×

Комментарий Национального почтового музея: «Департамент надеялся побудить перевозчиков сменить лошадей и повозки на новейшие транспортные технологии. Немногие перевозчики сделали это. Транспортные средства в то время еще не были адекватной заменой лошадям, повозкам и саням на сельских дорогах».

Фото из архива Национального почтового музея, который приводит комментарий: «Перевозчиков Rural Free Delivery (RFD) призвали заменить лошадей и фургоны на новейшие транспортные технологии. Этот неизвестный перевозчик покрасил ранний электромобиль той же краской и по той же схемой, что и повозки RFD той эпохи. Очевидно, что зимой он способен передвигаться по своему маршруту только благодаря расчищенной дороге».

Комментарий: «Перед ближайшей к повозке витриной на заднем плане справа стоит группа белых мужчин. Вывеска «Бар для белых» позволяет предположить, что афроамериканец в повозке пьет алкоголь на улице, потому что его не пускают в бар».

Комментарий Смитсоновского национального музея афроамериканской истории и культуры : «31 мая и 1 июня 1921 года в Талсе, штат Оклахома, толпы белых жителей напали на афроамериканскую общину Гринвуд, в просторечии известную как «Черная Уолл-стрит», что стало самым кровавым расовым нападением в истории США. Дома, предприятия и общественные структуры, включая школы, церкви, больницы и библиотеки, были разграблены, сожжены или иным образом уничтожены. Точная статистика неизвестна, но в результате нападения около 10 000 человек остались без крова и до 300 человек погибли, многие пропали без вести и получили ранения».

Комментарий Национального почтового музея: «В начале 1950-х департамент заказал тысячи новых почтовых транспортных средств в рамках послевоенного плана модернизации. Было заказано множество автомобилей, в том числе такие праворульные фургоны».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: XIX век   США   Фотоподборка   исторические фото   история США   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Axel Полчаса назад
История США без фото на память с повешенными неграми не полная
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41
Катрин 3 минуты назад
и зачем нам эта вся фигня... какое-то отвращение к этой стране после всего, что они творят в мире. даже к той, старой америке
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Trenzel2003 15 минут назад
Нагруженный бревнами поезд длиной 88 568 футов (26 995 метров), местонахождение неизвестно. Фото 1885 года
Ошибка где то закралась. Даже сейчас самый длинный состав горнодобывающей компании BHP Billitron, Австралия, 7350 м
Его тянули 8 локомотивов. Количество 682 вагона. Чтобы оптимизировать тяговую и тормозную силу, тепловозы распределили по всей длине поезда
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

87392



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как в древности делали лёд в жару +50°C
Как в древности делали лёд в жару +50°C
Жена футболиста попыталась отсудить у него половину состояния, но оказалось, что он нищий
Жена футболиста попыталась отсудить у него половину состояния, но оказалось, что он нищий
Набирающие популярность в сообществах
Как увидеть гиперпространство (4-е измерение)
Как увидеть гиперпространство (4-е измерение)
ДТП со стоящими на перекрёстке автомобилями
ДТП со стоящими на перекрёстке автомобилями
Пылесосы Redkey представили на Российской неделе высоких технологий в Москве
Пылесосы Redkey представили на Российской неделе высоких технологий в Москве
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Случайности не случайны

Лучшие демотиваторы
Хотел было завести собаку, но кот заверил что справится сам.

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Фотографии#автомобили#Прикол#подборка#дтп#авто аварии#забавно#мошенничество#конфликт
#история#СССР#интересно#факты#интересное#кино#Автовсячина#картинки#Приколы#ребёнок
#Юмор#машина#автомир#Россия#аварии#США#животные#люди#соцсети#актёр
Пылесосы Redkey представили на Российской неделе высоких технологий в Москве Пылесосы Redkey представили на Российской неделе высоких технологий в Москве 30 любопытных снимков из прошлого, которые показывают мир с разных сторон 30 любопытных снимков из прошлого, которые показывают мир с разных сторон Байден дал Леди Гаге должность в Белом доме США Байден дал Леди Гаге должность в Белом доме США Манзанар: редкие фото из лагеря для японцев в США Манзанар: редкие фото из лагеря для японцев в США Редкие фото: установка антенны на башне Всемирного торгового центра Редкие фото: установка антенны на башне Всемирного торгового центра Жизнь интернированных японцев в американских лагерях во Вторую мировую войну Жизнь интернированных японцев в американских лагерях во Вторую мировую войну

На что жалуетесь?

Вернуться