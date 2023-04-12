Ирину Шейк обвинили в жестоком обращении с животными из-за фотографий с "покалеченным" доберманом

Доберманы — красивые и статные собаки, которые часто становятся героями фотосессий. Модель мировой величины Ирина Шейк попала в скандал, просто выполняя свою работу.
Ирина поучаствовала в фотосессии с собакой в Нью-Йорке. Главной локацией для съемок стал урбанистический пейзаж Нью-Йорка. Автором фотосессии стал Кэсс Бёрд. В кадре рядом с моделью стоит доберман с купированными ушами на коротком поводке.
Именно доберман возмутил зоозащитников. Фотография была напечатана в апрельском номере Vogue Taiwan, на пса обратили внимание британские защитники животных.
Всё дело в том, что у пса купированы уши. В Великобритании купирование ушей запрещено с 2006 года, за исключением случаев, когда купирование ушей необходимо по медицинским показаниям. Зоозащитник заявляют, что купирование ушей собакам — это просто человеческая блажь, использование животного как аксессуар.
Собаки «разговаривают» ушами, и отрезать их часть — означает не только травмировать животное, но и лишать его важного средства общения и выражения. Это не модный аксессуар, а живое существо, которое необходимо уважать. Призывать людей покупать собак, которые подверглись болезненной процедуре, являющейся незаконной в Великобритании, совершенно неуместно, - заявил спикер PETA в беседе с Daily Mail.
Зоозащитники обвинили модель в жестоком обращении и потребовали публичных извинений. В Vogue заметили, что фотосессия проводилась в США, где процедура купирования разрешена.
В России с 2021 года пытаются тоже ввести запрет на купирование ушей и хвостов домашним животным. В тексте внесенного в парламент законопроекта используется следующая формулировка: при обращении с животными не допускается проведение на животных ветеринарных и иных процедур в нелечебных целях.
Источник:
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